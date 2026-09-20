De la sequía al diluvio: la brutal oscilación de los ríos de la península ibérica, en un mapa interactivo

El cambio climático ha traído una realidad: cada vez llueve menos en términos generales y, a la vez, cuando llueve, lo hace de forma más torrencial. Según AEMET, las regiones mediterráneas de la península y Baleares reciben ahora un 19% más de precipitación en los episodios de lluvias torrenciales que en los años 60, un patrón que la propia agencia resume así: llueve menos días al año, pero con más intensidad. Eso lo vemos y lo sufrimos con veranos más secos y diluvios inesperados, sin ir más lejos el de finales de agosto. En pocas palabras: los embalses bajan a mínimos y los ríos se secan, y cuando llega el agua a raudales, causa estragos.

En el día a día ya llama la atención, pero si se observa esta realidad en el conjunto de la península ibérica, impacta más: los ríos de España y Portugal se secan y se desbordan y no es una exageración. Han llegado a multiplicar por 38 su caudal en pocos meses.

Mapped Earth es un mapa interactivo que muestra cómo ha cambiado el caudal de los ríos de la península ibérica entre 2025 y 2026. La diferencia es abismal: basta con darle al play para ver cómo pasa de un mínimo de 890 metros cúbicos por segundo a un máximo de 33.600 metros cúbicos por segundo. Aaron Becker es el autor del proyecto y para su elaboración emplea datos de GloFAS (Global Flood Awareness System), el sistema de previsión y reanálisis de caudal fluvial del Servicio de Gestión de Emergencias del satélite europeo Copernicus, que combina reanálisis meteorológico y modelización hidrológica.

La montaña rusa de los ríos de la península Ibérica en los últimos meses

Desde principios de enero de 2025 hasta la actualidad, destaca una secuencia de siete borrascas atlánticas concentradas en apenas unas semanas, entre finales de enero y mediados de febrero de este año (22 enero–14 febrero 2026), que AEMET describe como una secuencia excepcional por la persistencia de las precipitaciones y la ausencia de periodos de recuperación entre episodios. El propio balance de invierno de la agencia la sitúa como el temporal más importante desde la borrasca Gloria en 2020. Con Leonardo llegó la gota que colmó el vaso: inundaciones graves en España y Portugal.

Y como una imagen dice más que mil palabras: bajo estas líneas tienes el aspecto de los ríos de la península el 6 de febrero.

6 de febrero de 2026, el día de los máximos.

Si el 6 de febrero de este año hablamos de máximos, el verano pasado hablamos de mínimos: según el Ministerio para la Transición Ecológica, el periodo estival de 2025 se cerró con los embalses españoles en descenso (59,3% de capacidad a inicios de septiembre) y con el sureste peninsular en niveles críticos; sirva como ejemplo el río Segura.

19 de agosto de 2025, la descarga al mar de los ríos de la península ibérica roza el mínimo

Existe, obviamente, una relación directa entre esas lluvias torrenciales y el consiguiente aumento del caudal de los ríos, pero tiene su letra pequeña: cada borrasca sucesiva encuentra un suelo cada vez más saturado, de modo que, en lugar de infiltrarse en el terreno, el agua se convierte en escorrentía que arrastra todo lo que encuentra a su paso. Si además se considera la orografía ibérica y el clima mediterráneo predominante en la península, tenemos la receta perfecta para el desastre, esto es, crecidas rápidas y pronunciadas.

Lo preocupante es que este no parece un episodio aislado: si el patrón que describe AEMET se confirma, cabe esperar que estos vaivenes de caudal se repitan con más frecuencia, lo que obliga a repensar tanto la gestión de embalses como los sistemas de alerta temprana ante crecidas súbitas.





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