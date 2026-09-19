Plutón lleva 20 años sin ser un planeta. Según este periodista científico, fue lo mejor que le pudo pasar al Sistema Solar

20 años después de su cambio de estatus, sigue habiendo muchas personas que consideran que degradar a Plutón de planeta a planeta enano fue un error. Incluso hay peticiones de change.org para devolverle el título que un día tuvo. Sin embargo, según señaló recientemente en un artículo para Space el periodista científico Robert Lea, en realidad que Plutón pasase a considerarse como planeta enano es una buena noticia para el Sistema Solar. Seguro que sigue habiendo personas que no están de acuerdo con él, pero veamos igualmente cuáles son sus motivos.

Los objetos que impulsaron el cambio. Durante mucho tiempo, se conocieron en el sistema solar una serie de objetos que no podían catalogarse como planetas. Estaban en el cinturón de Kuiper, donde los objetos se conocen como transneptuninanos, simplemente por su ubicación más allá de Neptuno. Sin embargo, no se sabía de qué tipo de objeto se trataba. De hecho, también se detectó un objeto en el cinturón de asteroides, pero no podía considerarse un asteroide. Al analizarlos, los científicos uruguayos Julio Ángel Fernández y Gonzalo Tancredi se dieron cuenta de que, en realidad, eran objetos muy similares a Plutón.

Por lo tanto, había dos opciones. Pasar a considerarlos como planetas o crear una nueva definición de objeto y meter a Plutón en el mismo cajón. Finalmente, en 2006 se optó por lo segundo, librando a los niños de hoy en día de estudiar el nombre de 13 planetas del sistema solar y concediéndoles la ventaja de recordar solo 8 (con Plutón eran 9).

La nueva definición. Actualmente, para que un planeta del Sistema Solar pueda considerarse como tal, debe cumplir tres requisitos: orbitar alrededor del Sol, tener suficiente masa para asumir un equilibrio hidrostático siendo redondo o casi redondo y haber 'despejado el vecindario' alrededor de su órbita de objetos después de su formación. Esto significaría que, a través de su gravedad, a lo largo de los años este objeto ha absorbido, expulsado o capturado cualquier objeto que cruzase por su órbita, de modo que solo quedaría él.

Con esta definición, aceptada por la Unión Astronómica Internacional (UAI) en 2026, tanto Plutón como los otros objetos, Ceres, Haumea, Makemake y Eris, no podían considerarse como planetas, ya que hay objetos que cruzan sus órbitas. No cumplen con el tercer requisito, por lo que se catalogaron como planetas enanos.

Por qué es una buena noticia. Según Lea, el cambio de estado de Plutón es una buena noticia, porque ayudó a poner a Ceres, Haumea, Makemake y Eris en el mapa del Sistema Solar. A pesar de que algunos se habían descubierto hacía cientos de años, estaban en un cajón desastre, sin que se les prestase suficiente atención. Por otro lado, aunque de momento solo se han catalogado estos planetas enanos, se cree que puede haber al menos 100 en el Sistema Solar. Sería un lío (y un dolor de cabeza para los estudiantes) catalogarlos todos como planetas.

No cambia el interés por Plutón. Aunque no se considere un planeta, la ciencia ha seguido interesada en Plutón. Buen ejemplo de ello es la misión de New Horizons. Por suerte, al catalogar al resto de planetas enanos, también se ha procedido a estudiarlos con más ahínco. Todo esto supone datos muy interesantes para la ciencia, ya que, al ser objetos que están muy lejos de la influencia del Sol, permanecen casi intactos. Son una cápsula del tiempo que nos lleva a los albores del sistema solar y nos puede ayudar a entender de dónde venimos. Para estudiarlos, había que ponerles nombre, así que, para Robert Lea, la decisión de los dos astrónomos uruguayos fue la acertada. ¿Cambiará la opinión de los detractores de los planetas enanos al leer el artículo de Lea? Posiblemente no; pero, desde luego, su forma de leer la historia también es muy interesante.

Imágenes | Canis987*&

En Xataka | Demos un paseo por la superficie de Ceres gracias a esta maravillosa animación



