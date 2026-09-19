No hay marca de móviles que sea eterna, por muy exitosa que sea: así ha cambiado la cuota de mercado en casi 20 años

Mi primer móvil fue el mítico Alcatel One Touch Easy, lo recuerdo con mucho cariño y alegría porque fue un buen terminal para los estándares de la época. De hecho, después tuve otro de esa misma marca que era tremendamente compacto, la antesala del modelo que verdaderamente quería y que mis padres no me compraron: un flamante Nokia. Yo era adolescente y Nokia partía la pana en el segmento.

Después aparecieron en mi vida y anhelos las Blackberry. Qué tiempos aquellos y qué poquitas marcas de hace 20 años han llegado vivitas y coleando al segmento. He tirado más de recuerdos y nostalgia que de fechas concretas, pero alguien lo ha hecho por mí: Civixplorer ha usado datos de Gartner, Counterpoint Research y StatCounter para comparar la cuota de mercado de móviles entre 2007 y 2025 para constatar algo: cómo ha cambiado el panorama y qué poquitas marcas quedan de por aquel entonces.

Aunque Civixplorer tiene un gráfico similar de 2010 a 2025, hemos elegido esta franja que cubre 18 años porque recoge una imagen aún más general: llega casi hasta la actualidad y parte de un punto crítico dentro del segmento: el lanzamiento del primer iPhone. El teléfono de Apple no fue el primer smartphone, pero sí que influyó decisivamente en ese cambio de paradigma a la hora de entender y usar el móvil. En 2007, los móviles que dominan el sector son los teléfonos clásicos.

Vaya por delante algo: los datos de 2025 no están claros si son de un trimestre o del año entero, porque Apple y Samsung se fueron turnando el liderato y según Counterpoint fue la manzana mordida quien se llevó el gato al agua, como recogía Reuters. Por otro lado, las consultoras usadas como fuente no miden lo mismo: mientras que Gartner y Counterpoint cuentan calculan cuota de mercado a partir de envíos, la metodología estándar de la industria que usan también en IDC o Canalis, StatCounter mide cuota por uso real. No sabemos qué método usó para cada año.

Mezclar esa información en una única infografía no es lo más preciso del mundo, pero sí que ayuda a hacerse una idea de algo: el liderazgo en tecnología de consumo no es permanente y empresas que parecían eternas como Nokia o BlackBerry fueron desplazadas rápidamente por otras que apenas existían como fabricantes (Apple) o que ni siquiera existían, como Xiaomi.

Cómo ha cambiado la industria del móvil en 18 años

Ya sea uso real, unidades vendidas o enviadas a distribuidores, la fotografía del panorama móvil ha cambiado una barbaridad. Entre otras cosas, hemos saltado del feature phone al smartphone y el mapa del poder ha recorrido medio mundo, pasando de Finlandia (Nokia) y Estados Unidos (Motorola, BlackBerry, Palm) hacia Corea del Sur (Samsung) y sobre todo, China: el gigante asiático se come cinco de las ocho posiciones en el ranking gracias a las marcas Xiaomi, Vivo, Oppo, Realme y Huawei.

El tercer hito es el desplome de Nokia: llama la atención que en 2007 tenía el doble de cuota que su competidor más cercano y el triple que Samsung y ahora ni está en la lista independientemente de la metodología empleada ni se le espera. Y ojo, no es que no exista: sigue haciendo móviles y de hecho, su valor se ha disparado porque Nvidia ha invertido en la marca. Ojo porque la otrora finlandesa aún no ha dicho la última palabra.

Cuota de mercado de marcas de fabricantes de móviles. Civixplorer

Si vamos más al detalle, en ese 2007 donde Nokia dominaba lo que se llevaba eran los teléfonos con teclado físico orientados a llamadas y mensajes, si bien BlackBerry (cuarto en la lista con un 8,64% de cuota) se encontraba en pleno ascenso: tenía teclado, pero vislumbraba la era de la mensajería instantánea a través de internet actual. Dos años después Blackberry llegaría tocar el cielo: en 2009, su cuota de mercado alcanzó el 21%. 2007 también es una fecha crítica por algo: el Android comercial no llegaría hasta 2008, por lo que ese ecosistema de apps y pantallas táctiles era rara avis.

Si el mercado en 2007 estaba a las puertas de una auténtica revolución, la realidad es justo al contrario. De hecho, ya hay voces (interesadas) que señalan que el móvil tiene los días contados. Pero hoy, el mercado crece muy poco: según Counterpoint Research, los envíos globales de smartphones crecieron solo un 2% interanual en 2025, esencialmente gracias a la gama alta y la penetración del 5G en mercados emergentes. Estamos, en pocas palabras, en un mercado de reemplazo y no de adopción masiva.

Y si hablamos de marcas, las que se dividen el liderato son Samsung (19,87%) y Apple (17,45%), seguidas a cierta distancia de Xiaomi (14,21%). Después hay una lista de marcas por debajo del 10% conformado por Vivo, Oppo, Realme, Motorola o Huawei cerrando la lista.

Mención especial merecen dos marcas supervivientes, que en motivos y situaciones distintas siguen en la lista tras casi dos décadas. La primera es Samsung, que ha hecho un auténtico alarde de poderío tecnológico y adaptación a los tiempos con bastante éxito y que de hecho, parte en una posición privilegiada de cara al futuro: si mañana los plegables acaban convenciendo al mainstream (y democratizándose también en precios), ellos son quien más y mejor han apostado por el formato. E incluso quienes tienen la que parece ser la versión definitiva, el pasaporte. La otra que sigue ahí es Motorola, pero ya no es la que era: se ha hecho fuerte en la gama media y de entrada con funciones propias y una apuesta por un Android limpio, pero ya no viene de Chicago, sino de China.





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