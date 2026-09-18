Chuwi UniBook, análisis: ser una alternativa barata al MacBook Neo parecía complicado, pero aquí tenemos un gran candidato

El nuevo Chuwi UniBook es un portátil de 14 pulgadas con un objetivo bastante claro: ofrecer una alternativa económica y basada en Windows al MacBook Neo que tanto revuelo ha causado en esa gama de portátiles solventes y asequibles.

Para intentarlo cuenta con el nuevo Intel Core 3 304, 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Hemos podido usarlo durante unos días y la sorpresa es que, para los escenarios de uso para los que ha sido creado, funciona bastante mejor de lo que sus modestas especificaciones podrían sugerir.

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Das mucha importancia al trackpad, la webcam o una pantalla especialmente brillante y colorida.

Lo esencial en 30 segundos

El Chuwi UniBook es un portátil compacto de 14 pulgadas, 1,2 kg de peso y 16,4 mm de grosor. El chasis es de aluminio y visualmente da muy buena impresión, aunque al tocarlo y presionar algunas zonas se percibe cierta flexibilidad. Nada preocupante, eso sí.

Dentro tenemos como protagonista al Intel Core 3 304 acompañado de 8 GB de memoria LPDDR5. Ese chip es uno de los representantes más llamativos de la familia Wildcat Lake para portátiles de gama de entrada, y como veremos se porta sorprendentemente bien. Incluso con 10-15 pestañas, YouTube y aplicaciones de ofimática abiertas no apreciamos problemas importantes.

También destaca por una autonomía que en nuestras pruebas rondó las 12-13 horas, y sobre todo por una conectividad extraordinaria para su precio. Puertos USB-C, varios USB-A, HDMI, microSD, minijack y hasta Gigabit Ethernet.

La letra pequeña está en los detalles: los 8 GB de RAM están soldados así que no podrás reemplazarlos ni ampliarlos, y el SSD es algo lento en velocidad de escritura. El trackpad es también algo duro y ruidoso, y componentes como la webcam nos recuerdan claramente que estamos ante un portátil de 449 euros.

7,8 Diseño 8,0 Pantalla 7,0 Rendimiento 7,0 Software 8,0 Batería 9,0 A favor Excelente relación calidad/precio: por 449 euros ofrece mucho más de lo que su ficha técnica sugiere

Ligero, gran autonomía y una conectividad excepcional para su precio

Rendimiento sorprendentemente ágil para navegar, estudiar y trabajar En contra Los 8 GB de RAM soldados dejan poco margen de futuro y el SSD flojea mucho en escritura

Trackpad duro y ruidoso, webcam mediocre y algunos detalles de construcción delatan su precio

La pantalla cumple bien en interiores, pero sus 300 nits y el color limitado pesan en exteriores y multimedia



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Nuestra experiencia con el Chuwi UniBook

Parece más caro de lo que es hasta que lo coges. El aluminio, su delgadez y los 1,2 kg de peso consiguen que visualmente dé el pego totalmente. La construcción es buena para su precio, aunque como comentábamos existe cierta flexión en la zona central del teclado y el reposamuñecas. La construcción es menos "contundente" que en equipos de gama superior, y eso queda patente cuando coges en las manos el portátil.

La portabilidad, uno de sus argumentos. El Chuwi UniBook es compacto y pesa relativamente poco, así que llevarlo a todas partes, por ejemplo en una mochila, es muy cómodo. Además, se carga mediante USB-C, y aunque incluyen un adaptador (algo voluminoso, eso sí) en la caja, podremos usar otros adaptadores que tengamos en casa.

El teclado está bien, con alguna pega. Escribir en este portátil resulta cómodo y puede presumir de algo que no tiene el MacBook Neo: retroiluminación. Nuestra unidad llegó con una distribución ANSI de EEUU, pero no hubo problemas en ese sentido. Lo que sí notamos es que mientras tecleas, de forma ocasional algunas teclas se quedan ligeramente enganchadas antes de recuperar su posición. De nuevo nada grave, pero el tacto y recorrido del teclado del Macbook Neo es aquí muy superior.

El trackpad cumple hasta que hacemos clic. El movimiento del cursor y los gestos multitáctiles funcionan correctamente, pero el clic físico necesita demasiada presión y además el clic es algo ruidoso. Es uno de los recortes que más se notan en el uso diario.

La pantalla, mejor en interiores. Sus 14 pulgadas, formato 16:10 y resolución de 1.920 x 1.200 píxeles dan mucho margen de maniobra para trabajar durante muchas (muchas) horas. El acabado mate ayuda con los reflejos y los 300 nits son suficientes en interiores.

Fuera aparecen sus limitaciones. Con mucha iluminación (por ejemplo, si lo usamos en exteriores), los 300 nits pueden quedarse cortos, y lo cierto es que los colores tampoco son demasiado vivos aunque es posible mejorar este apartado con los ajustes de pantalla. Para navegación y ofimática cumple perfectamente, pero para fotografía vídeo o simplemente disfrutar de contenidos vistosos este panel muestra sus debilidades.

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La webcam cumple, sin más. Soporta resolución 720p y eso sí, tiene un práctico obturador físico de la privacidad. En interiores la imagen muestra poco detalle y algo de ruido, pero para videollamadas ocasionales resulta perfectamente válida.

El Core 3 304 es más ágil de lo que parece. Obtuvimos 2.259 puntos en mononúcleo y 5.130 en multinúcleo en Geekbench 6. En Geekbench 7 las cifras fueron de 1.609 y 4.402 puntos respectivamente. Lo importante es que durante el uso cotidiano, Windows responde con agilidad. Navegar por internet, trabajar con documentos, reproducir vídeo y mantener bastantes pestañas del navegador abiertas no dejó al UniBook "tirado", ni mucho menos, y se comportó sorprendentemente bien con cargas de trabajo de este tipo.

Los 8 GB bastan para hoy, pero dejan poco margen para mañana. En nuestras pruebas abriendo diversas pestañas del navegador la memoria dio margen suficiente, pero lógicamente si empezamos a abrir muchas (20-30) notaremos cómo el equipo empieza a ir a trompicones. El problema además es que la memoria está soldada: quien necesite más en el futuro no tendrá forma de ampliarla.

El ventilador, ni se oye. Navegando con un puñado de pestañas, trabajando o viendo vídeos el equipo permanece totalmente en silencio. Al ejecutar Geekbench 7 por ejemplo el ventilador sí se activó unos segundos y se volvió claramente audible, pero volvió a apagarse enseguida. Aquí debemos ser realistas: cuando le pidamos demasiado al Chuwi UniBook, se quejará "bufando".

Tampoco se calienta demasiado. El equipo también puede a llegar a calentarse de forma sensible cuando lo sometemos a una carga de trabajo importante. El calor se nota especialmente bajo el teclado, lo que puede hacer que en sesiones largas sea incómodo apoyarlo en las piernas.

Una unida SSD con talón de Aquiles. CrystalDiskMark arrojó un rendimiento de 1.946 MB/s en lectura, pero solo 379 MB/s en escritura. Es cierto que eso no se aprecia demasiado al abrir aplicaciones o navegar, pero sí puede acabar siendo un cuello de botella al copiar archivos grandes al equipo.

Puertos para aburrir. Tenemos varios USB-A, dos USB-C, HDMI, lector microSD, minijack y hasta puerto GbE. Todos funcionaron sin problemas, incluida la salida de vídeo y carga mediante USB-C. Ninguno es USB4, ni USB3 Gen 2, lo que hace que aquí haya más "cantidad que calidad". Aun así, mejor tenerlos que no depender de adaptadores.

Los altavoces engañan a primera vista. Las rejillas situadas junto al teclado parecen albergar los altavoces, pero en realidad están realmente en la parte inferior del equipo y apuntan hacia abajo, no hacia arriba, hacia el usuario. Eso hace que si lo apoyamos en las piernas el sonido empeore sensiblemente. En otros escenarios, eso sí, el volumen y calidad son correctos, aunque recomendamos el uso de auriculares.

Ficha técnica del Chuwi UniBook

Chuwi UniBook Pantalla IPS WUXGA de 14" (1.920 × 1.200 px) 16:10, 60Hz, sRGB 60%, 300 nits Procesador Intel Core 3 304 (Series 3, Wildcat Lake) 5 núcleos, 5 hilos, hasta 4,3 GHz Proceso fotolitográfico Intel 18A GPU Intel Graphics 2,3 GHz, 9 TOPS (Int8) NPU 15 TOPS (Int8) Memoria 8 GB LPDDR5 6400 MT/s Almacenamiento SSD 256 GB PCIe 3.0 1 ranura SSD 2280, ampliable hasta PCIe 4.0x4 No compatible con SSD SATA Batería y carga 53,38 Wh, carga USB-C PD de 65 W Puertos de E/S 2× puertos USB 3.2 Gen 1 Type-C completos (datos a 5 Gbps, carga PD y salida de vídeo de hasta 4K@60Hz 2× puertos USB 3.2 Gen 1 Type-A (datos a 5 Gbps) 1× puerto USB 2.0 Type-A (datos a 480 Mbps) 1× puerto HDMI 1.4b (admite hasta 4K@30Hz) 1× puerto Ethernet Gigabit 1× ranura para tarjetas microSD 1× jack de audio de 3,5 mm Conectividad inalámbrica Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 Soporte de pantalla Admite hasta dos pantallas externas (hasta 4K@60Hz) Webcam Cámara de 720p con obturador de privacidad Teclado Teclado retroiluminado (2 niveles) Sistema operativo Windows 11 Pro Dimensiones y peso 314,5 × 221 × 16,4 mm 1,2 kg Precio 449 euros

Chuwi UniBook, la opinión de Xataka

El Chuwi UniBook hace una cosa especialmente bien: parecer y funcionar como un portátil bastante más caro de lo que realmente cuesta. Es ligero, la pantalla resulta cómoda, tiene una autonomía sobresaliente y montones de puertos. Además, el Core 3 304 permite que Windows se mueva con una soltura sorprendente.

Pero claro, los compromisos están ahí. El trackpad es mejorable, la webcam es mediocre, el panel no es especialmente alegre y los 8 GB de RAM soldaos limitan su recorrido a largo plazo.

Ninguna de esas pegas nos impide lo que es realmente importante en este equipo: disfrutar del equipo hoy en día, y hacerlo además a un precio realmente destacable de 449 euros. Tal y como está el mercado, eso es casi un milagro.

¿Te lo recomiendo?

Sí. Por 449 euros me parece un portátil especialmente recomendable para estudiantes, trabajo de oficina, navegación y usuarios que necesiten un equipo ligero y funcional. No intentaría convertirlo en una máquina para edición, gaming o cargas pesadas, porque no está diseñado para ello.

Lo más sorprendente es precisamente que esas limitaciones se notan mucho más en detalles como el trackpad o la webcam que en el rendimiento cotidiano. Si tus necesidades son modestas, el UniBook ofrece muchísimo por lo que cuesta.

Imágenes | Xataka

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