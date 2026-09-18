iPhone 20 aniversario: todo lo que creemos saber sobre el iPhone más especial... desde el primero

En teoría falta un año para que llegue, pero Apple ya está cocinando el que seguramente se convertirá en el producto estrella de los que lancen en 2027 (y uno de los dispositivos más codiciados de los últimos años). Nos referimos al supuesto iPhone 20 Aniversario o iPhone XX, el modelo que servirá para celebrar el vigésimo cumpleaños del "todo en uno" de la compañía de la manzana y, pee a todos los meses que quedan por delante, ya se ha empezado a filtrar cómo será ese iPhone especial.

Queda mucho por cerrar y las cosas pueden ir cambiando, pero a continuación vamos con todo lo que sabemos hasta ahora de ese iPhone 20 Aniversario.

Principales novedades que esperamos del iPhone de 20 aniversario

Antes de nada, un picadito de lo que se ha filtrado hasta ahora. Según los rumores y filtraciones, estos serían los elementos más destacados del iPhone 20:

Diseño : cuerpo unibody de cristal con todas las esquinas curvadas y un diseño que recordaría al del iPhone Air.

: cuerpo unibody de cristal con todas las esquinas curvadas y un diseño que recordaría al del iPhone Air. Pantalla : sin biseles y con laterales curvados. Tampoco tendría Isla Dinámica porque tanto la cámara frontal como los sistemas de Face ID estarían bajo el panel OLED

: sin biseles y con laterales curvados. Tampoco tendría Isla Dinámica porque tanto la cámara frontal como los sistemas de Face ID estarían bajo el panel OLED Procesador : A21 Pro con memoria HBM separada para mejorar la eficiencia térmica y poder correr modelos de IA local más potentes.

: A21 Pro con memoria HBM separada para mejorar la eficiencia térmica y poder correr modelos de IA local más potentes. Lanzamiento : entre septiembre y octubre de 2027 junto a dispositivos como los AirPod con cámara o la segunda generación del iPhone Duo.

: entre septiembre y octubre de 2027 junto a dispositivos como los AirPod con cámara o la segunda generación del iPhone Duo. Precio: estimaciones de 1.600 euros como los Pro actuales, pero también otras que se van algo por encima de los 2.000 euros como el Duo.

¿Cómo sería el diseño del iPhone 20 aniversario?

Si algo diferenciará este modelo del resto de la gama es la ambición en el apartado estético. La idea de Apple es la de un iPhone completamente fabricado en cristal en el que no haya diferencia de tacto entre la parte frontal y la trasera. Se dice que, internamente, el iPhone 20 se llama 'Glasswing' por ese diseño unibody que pasaría del aluminio al mencionado cristal.

Patente de Apple de un iPhone con cristal curvado en todos los ángulos

La ambición es total, con un frontal sin Isla Dinámica ni cualquier otro elemento que distraiga, así como una trasera en la que la cámara o cámaras no sobresalgan, sin el voluminoso módulo que tenemos en la actualidad. Es, en cierto modo, la idea definitiva del iPhone que perseguía Jony Ive: un terminal construido en una sola pieza de cristal.

Ahora bien, no va a ser fácil por motivos más que evidentes que responden ante un único término: la ambición.

Conseguir ese diseño implicaría introducir todos los componentes de Face ID bajo el propio panel OLED. En el iPhone Duo hemos visto que la pantalla interna tiene la cámara bajo la pantalla como ya han hecho otros móviles chinos antes, pero sin embargo no cuenta con Face ID debido a que hay ciertos elementos del sistema que no pueden tener interferencias como los píxeles del panel. Apple ya tiene patentes al respecto, así que es evidente que están en el ajo.

Ese sería sólo uno de los problemas a resolver, siendo otro muy importante la unión entre la parte trasera y la delantera. Según filtraciones de hace unas semanas, es el apartado que más retos está suponiendo y lo más fácil es que no veamos un terminal unibody de cristal, sino uno con una ligera línea de unión fabricada en aluminio que envolvería el lateral del iPhone.

La cámara bajo la pantalla está bien disimulada, pero está ahí | Foto: Xataka

Sobre la cámara que no sobresalga, todo dependerá de la ambición del sistema fotográfico. Ya hemos visto con el iPhone Air que, aunque se quiera hacer un móvil muy delgado, la física de la cámara implica que debe sobresalir. En un iPhone de cristal en el que no quieran módulo, el grosor del terminal debería ser mayor para poder esconder la cámara.

Ese es otro reto importante porque, como decimos, es física (las lentes ocupan un espacio), así que lo más fácil es que terminemos viendo un saliente para la cámara.

¿Qué pasaría con los botones?

Sobre este punto, de momento no hay filtraciones que hablen de cosas concretas, pero sí podemos hacer suposiciones con lo que Apple ya ha introducido en otros dispositivos. Si al final termina siendo un móvil 100% de cristal, sería tan fácil como hacer que la zona de los botones respondiera de forma digital.

Serían botones no físicos que nos darían una retroalimentación gracias al motor háptico del teléfono para simular la pulsación de un botón, algo así como el trackpad de un MacBook Pro. El problema aquí es que sería mucho menos intuitivo pulsar en esa zona concreta del lateral para bloquear el móvil o cambiar el volumen.

Si finalmente el iPhone 20 necesita ese marco de aluminio para poder unir las dos láminas de cristal, Apple podría recurrir a una pieza capacitiva como el botón de cámara de los últimos iPhone. La idea sería la misma: combinar botón físico y superficie capacitiva para dar una respuesta más táctil al usuario.

¿Qué chip montaría?

Quizá la respuesta más fácil de todas porque aquí la lógica es la que acompaña a la compañía desde hace generaciones. En el interior tendríamos el A21 Pro, una evolución del chip de 2 nanómetros de los nuevos iPhone 18 Pro que continúe con la separación de procesador y memoria que acabamos de ver en el A20 Pro.

Este procesador no sería exclusivo del modelo 20 aniversario, sino que también sería el que monte el iPhone 19 Pro y la segunda generación del iPhone Duo. Lo más interesante no es tanto el procesador como el cambio de memoria, ya que los rumores apuntan a algo difícil de creer, pero que está sobre la mesa: el salto a memoria HBM.

Este tipo de memoria cuenta con un alto ancho de banda y, al estar soldada junto al chip, permitiría que el iPhone corriera modelos de IA en local y sin depender tanto de los servidores externos. Para una Apple que está muy volcada en la nueva Siri, sería un argumento de venta muy sólido para muchos usuarios.

¿Cuándo saldría el iPhone 20?

Nada indica que Apple vaya a romper su costumbre y el lanzamiento de este iPhone 20 llegaría en el habitual tramo de septiembre-octubre de 2027. Es de esperar que sea el 'One More Thing' de una Keynote en la que veamos los AirPods con cámara, la segunda generación del Duo y el iPhone 19 Pro, pero ahí está la duda.

En estos momentos, las filtraciones no aclaran si Apple lo llamará iPhone 20 Pro, iPhone XX o será otra cosa totalmente distinta. Con el iPhone X, Apple ya se saltó el iPhone 9, presentando en el mismo evento el iPhone 8 (que era el que tocaba) y el iPhone X, por lo que no se sabe si en esta ocasión harán algo similar.

¿Cuánto costaría el iPhone 20?

La respuesta "meme" es "sí" porque si los 2.340 euros del iPhone Duo nos parecen elevadísimos (porque lo es), un móvil con un cambio de diseño tan radical, tecnología pionera en el sector como el Face ID bajo la pantalla y, sobre todo, el valor añadido de ser el iPhone de celebración de los 20 años del iPhone, nos llevan a pensar en un escenario en el que el cielo es el límite.

Las primeras estimaciones manejan una horquilla de 1.500 euros, pero teniendo en cuenta que eso es lo que ya cuesta (casi) el iPhone 18 Pro y que no se espera que el precio de los componentes caiga para 2027, creemos que es una estimación de lo más generosa. De hecho, estimaciones más recientes apuntaban a más de 2.000 dólares, que cuadran más con los movimientos recientes de la compañía.

Es el apartado en el que más dudas hay, pero a medida que se acerque el momento de presentación del modelo seguro que las cosas se van esclareciendo. Y nosotros iremos actualizando este artículo para ir añadiendo cualquier detalle que se vaya conociendo.

En Xataka | Hace años los móviles de más de 1.000 euros nos parecían un disparate. Hoy Apple solo tiene un modelo por debajo de ese precio