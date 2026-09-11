El A20 Pro del iPhone 18 Pro demuestra el enorme salto al bajar a 2 nm. Buenas noticias de cara a un MacBook Neo 2

Me da la sensación de que hay algo presentado en la Keynote de Apple de este 9 de septiembre que no está llamando la atención tanto como debería. En la presentación, los de Cupertino mostraron un montón de dispositivos, entre los que se encontraban el esperado iPhone 18 Pro y el iPhone Duo, el primer plegable de la compañía. Son móviles muy distintos enfocados a dos segmentos diferentes, pero algo que tienen en común es el corazón: el A20 Pro.

Más allá del discurso habitual y 'marketiniano' de "es el mejor chip que ha diseñado Apple en su historia" (faltaría que siendo el último para móviles de 1.600 y 2.300 euros no fuera el mejor), este A20 Pro es el primer chip de Apple (y uno de los primeros de la industria) fabricado en una fotolitografía de 2 nanómetros y, además, llega acompañado por una cámara de vapor que parece un salto respecto a la montada en la generación anterior.

Ya se han filtrado los primeros benchmarks que nos permiten hacernos una idea del rendimiento tanto de la CPU como de la GPU, pero aparte de que, evidentemente, parece que estamos ante un chip muy potente, lo que más me emociona no es tanto la potencia de móviles que ya son absurdamente potentes, sino la posibilidad de ver este chip como corazón de otro dispositivo.

Un hipotético MacBook Neo 2, concretamente.

El A20 Pro en cifras

Lo primero es lo primero, y eso implica hablar de la filtración. Como vemos en Notebookcheck, han aparecido los primeros datos del A20 Pro en las pruebas de Geekbench y, aunque tendremos que tenerlo entre manos para ver si los números se sostienen, apuntan a lo siguiente:

Single-Core : 4.725 puntos.

: 4.725 puntos. Multi-Core: 12.575 puntos.

Puestos en contexto, y en nuestras pruebas, el iPhone 17 Pro Max logró 3.750 puntos en single-core y 9.731 puntos en multi-core. Comparando con otros chips, en Notebookcheck apuntan que el A20 Pro es un 38% más rápido que el esperado Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 de Qualcomm en un solo núcleo y un 35% más rápido en multinúcleo.

Frente al Dimensity 9600 Pro, las cosas se juntan más porque el de MediaTek logra 3.400 puntos en un núcleo (igual que el de Qualcomm), pero en multinúcleo rondan los 12.000 puntos, como el A20 Pro.

Sin embargo, no es la CPU el punto más interesante de este nuevo procesador en 2 nanómetros. Según las pruebas, la GPU del A20 Pro obtiene 64.060 puntos en Geekbench Metal, lo que lo hace un 40% más rápida que la de un iPhone 17 Pro que se quedaba en 45.683 puntos. Esto se atribuye al núcleo adicional en la GPU, pero también a la transición al nuevo nodo N2 basado en la tecnología GAAFET de TSMC y, sobre todo, a la nueva cámara de vapor.

Porque un chip puede ser todo lo potente que se quiera que, si no cuenta con una buena disipación de calor, el estrangulamiento térmico entra en juego, limitando el poder del chip. En este caso, Apple ha rediseñado tanto la cámara de vapor como el empaquetado del chip.

La memoria del A20 Pro ya no está colocada junto a la ruta térmica del chip, lo que permite que la cámara de vapor esté conectada de una forma mucho más estrecha al procesador y, por tanto, sea capaz de absorber mucha más de esa energía que termina transformándose en calor.

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En pocas palabras: cuanto mejor disipa el calor, más tiempo de rendimiento máximo sostenido logra el A20 Pro y mejor rendimiento general.

El camino a un MacBook Neo 2

Este cambio no se produce en un vacío, ya que Apple se ha inspirado para este rediseño de los chips en el empaquetado que, hasta ahora, sólo utilizaban para los chips M tanto de los Mac como de los iPad Pro. Y es lo que da alas a que me emocione por un futuro MacBook Neo 2.

Con el actual Neo, Apple demostró que el chip A18 Pro podía sostener él solito un sistema operativo completo como corazón de un ordenador portátil. No es el mejor chip para tareas exigentes, pero para ofimática, jugar e incluso edición de vídeo no muy pesada, el Neo se porta de maravilla.

Evidentemente, si van por orden, un nuevo Neo debería llegar con el A19 Pro, pero que Apple haya cambiado la arquitectura del A20 Pro me lleva a pensar que sería el chip escogido para una futura revisión de su portátil más barato. El motivo es que, precisamente, una de las carencias del Neo es el rendimiento térmico.

Bajo tareas pesadas, el A18 Pro se calienta, y enseguida empezaron a aparecer análisis y vídeos en los que se modificaba el interior del equipo para añadir una mejor disipación y permitir un rendimiento sostenido más generoso. Había algunas locuras, pero también soluciones caseras como aplicar una pegatina térmica que alargara la superficie de contacto entre el procesador y el chasis, que hace de disipador pasivo.

Con un A20 Pro que rediseña la arquitectura separando SoC y memoria, más esa cámara de vapor, una nueva generación del Neo subiría varios escalones para convertir el portátil barato en algo mucho más interesante. Y sí, dudo mucho que veamos un Neo 2 con el A20 Pro en 2027 porque Apple primero tendrá que ser capaz de abastecerse con los que necesite para los iPhone (que no lo está teniendo fácil), pero de cara al futuro, es algo muy interesante.

El problema ahora será el que comento, que Apple sea capaz de obtener todos los A20 Pro que necesita para el iPhone, que al final es su hardware estrella y para el que peor se pueden poner las cosas si la situación con la memoria sigue como hasta ahora. Además, fabricar en 2 nm añade una complejidad que nodos anteriores y más asentados no tenían, por lo que habrá que amortizar bien la tecnología antes de verlo en un portátil barato.

Ojito con Xiaomi

Ahora bien, pese a la potencia en benchmarks del A20 Pro, hay otro jugador en el campo aparte de MediaTek y Qualcomm. Xiaomi, que no cuenta con las severas restricciones a las que sí se ha visto sometida Huawei, acaba de estrenar chip. Se trata del Xring O3 del que también hay algunas pruebas publicadas y que cuenta con 10 núcleos de CPU frente a los seis de la CPU del A20 Pro.

En esos test, vemos que el rendimiento de un núcleo es de 3.699 puntos en Geekbench, siendo un 28% más lento que el de Apple. Pero, cuando se trata de medir el multinúcleo, está un 14% por encima con 14.350 puntos.

De momento, Xiaomi no habla de un portátil para competir contra el Neo de Apple, pero conociendo la trayectoria de la compañía, que Windows con ARM es una realidad mucho más sólida que hace unos años y que Apple ha demostrado que el procesador de un móvil te aguanta un portátil, sería interesante ver un producto similar de la compañía china para competir en un mercado en el que Intel y AMD siguen llevando la voz cantante.

En Xataka | Qualcomm dominaba con comodidad el segmento de los portátiles Windows con chip ARM. Hasta que llegó Nvidia











