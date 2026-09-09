iPhone Duo, iPhone 18 Pro, Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4, AirPods 5 y todas las novedades del evento de Apple

Apple ha cerrado uno de los eventos más importantes de los últimos años con la presentación de su primer iPhone plegable. El dispositivo inaugura una categoría inédita dentro de su catálogo y supone el mayor cambio de formato en la historia del teléfono. Tras años observando cómo avanzaba este mercado, la tecnológica estadounidense entra en él con una propuesta diseñada para marcar su propio camino.

Más allá de ese lanzamiento, la cita ha dejado varios anuncios que ayudan a entender hacia dónde se dirige el ecosistema de la compañía. En este resumen encontrarás todo lo que los de Cupertino han presentado este miércoles de un solo vistazo. Hemos ordenado cada novedad para que puedas seguirla sin perder detalle y acceder, cuando lo necesites, a la información completa de cada producto.

iPhone Duo

El Apple iPhone Duo es oficial: el teléfono plegable de Apple ya está aquí y viene para cambiarlo todo

Diseño y pantallas: el primer iPhone plegable cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y otra interior de 7,6 pulgadas. Ambas incorporan ProMotion, pantalla siempre activa y hasta 3.000 nits de brillo en exteriores. El panel interior utiliza un acabado nanotexturizado.

el primer iPhone plegable cuenta con una pantalla exterior de 5,4 pulgadas y otra interior de 7,6 pulgadas. Ambas incorporan ProMotion, pantalla siempre activa y hasta 3.000 nits de brillo en exteriores. El panel interior utiliza un acabado nanotexturizado. Construcción: el cuerpo está fabricado en titanio de grado 5 y la bisagra reúne más de 100 componentes. Añade Ceramic Shield 2 en el frontal, Ceramic Shield en la parte trasera, resistencia IP68 y Touch ID integrado en el botón lateral.

el cuerpo está fabricado en titanio de grado 5 y la bisagra reúne más de 100 componentes. Añade Ceramic Shield 2 en el frontal, Ceramic Shield en la parte trasera, resistencia IP68 y Touch ID integrado en el botón lateral. Cámaras: monta una cámara principal Fusion de 48 Mpx con zoom 2x y un ultra gran angular Fusion de 48 Mpx con fotografía macro. También incorpora una cámara frontal Center Stage de 12 Mpx y otra cámara FaceTime oculta bajo la pantalla interior. La cámara principal puede grabar vídeo 4K a 120 f/s con Dolby Vision.

monta una cámara principal Fusion de 48 Mpx con zoom 2x y un ultra gran angular Fusion de 48 Mpx con fotografía macro. También incorpora una cámara frontal Center Stage de 12 Mpx y otra cámara FaceTime oculta bajo la pantalla interior. La cámara principal puede grabar vídeo 4K a 120 f/s con Dolby Vision. Rendimiento y conectividad: estrena el chip A20 Pro de dos nanómetros, con una CPU hasta un 20% más rápida, una GPU hasta un 40% más rápida y hasta un 35% más de rendimiento sostenido que el iPhone 17 Pro. Incorpora los chips N1 y C2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread y funciona exclusivamente con eSIM.

estrena el chip A20 Pro de dos nanómetros, con una CPU hasta un 20% más rápida, una GPU hasta un 40% más rápida y hasta un 35% más de rendimiento sostenido que el iPhone 17 Pro. Incorpora los chips N1 y C2, Wi-Fi 7, Bluetooth 6, Thread y funciona exclusivamente con eSIM. Software: llega con iOS 27.1 y permite utilizar dos aplicaciones en paralelo mediante Split View, abrir dos ventanas de una misma app y guardar parejas de aplicaciones. También admite el Apple Pencil USB‑C, aunque esta compatibilidad llegará más adelante. Siri AI no estará disponible inicialmente en la Unión Europea.

llega con iOS 27.1 y permite utilizar dos aplicaciones en paralelo mediante Split View, abrir dos ventanas de una misma app y guardar parejas de aplicaciones. También admite el Apple Pencil USB‑C, aunque esta compatibilidad llegará más adelante. Siri AI no estará disponible inicialmente en la Unión Europea. Batería y carga: ofrece hasta 31 horas de reproducción de vídeo con la pantalla interior, 44 horas con la exterior y 24 horas de uso combinado. Recupera el 50% de la batería en unos 20 minutos por cable o en aproximadamente 30 minutos mediante MagSafe o Qi2.

ofrece hasta 31 horas de reproducción de vídeo con la pantalla interior, 44 horas con la exterior y 24 horas de uso combinado. Recupera el 50% de la batería en unos 20 minutos por cable o en aproximadamente 30 minutos mediante MagSafe o Qi2. Versiones y precio: estará disponible en blanco estelar y cielo nocturno. Costará 2.339 euros con 256 GB, 2.589 euros con 512 GB, 3.089 euros con 1 TB y 3.839 euros con 2 TB.

estará disponible en blanco estelar y cielo nocturno. Costará 2.339 euros con 256 GB, 2.589 euros con 512 GB, 3.089 euros con 1 TB y 3.839 euros con 2 TB. Disponibilidad: podrá reservarse desde el 16 de octubre a las 14:00 y llegará a las tiendas el 23 de octubre.

iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max

iPhone 18 Pro | Imagen: Apple

Nuevos iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro Max: aun a la sombra del plegable, siguen siendo los mejores iPhones

Diseño y pantallas: mantienen las 6,3 pulgadas en el iPhone 18 Pro y las 6,9 pulgadas en el Pro Max, con paneles Super Retina XDR y ProMotion de hasta 120 Hz. Estrenan un diseño Unibody de aluminio, Ceramic Shield en la parte trasera, Ceramic Shield 2 en el frontal y una Dynamic Island más compacta capaz de mostrar tres actividades en directo.

mantienen las 6,3 pulgadas en el iPhone 18 Pro y las 6,9 pulgadas en el Pro Max, con paneles Super Retina XDR y ProMotion de hasta 120 Hz. Estrenan un diseño Unibody de aluminio, Ceramic Shield en la parte trasera, Ceramic Shield 2 en el frontal y una Dynamic Island más compacta capaz de mostrar tres actividades en directo. Cámaras: incorporan tres cámaras Fusion de 48 Mpx. La principal estrena una apertura variable con cuatro ajustes entre ƒ/1,48 y ƒ/4, mientras que el teleobjetivo ofrece un zoom x8 de calidad óptica. La cámara frontal Center Stage alcanza los 18 Mpx.

incorporan tres cámaras Fusion de 48 Mpx. La principal estrena una apertura variable con cuatro ajustes entre ƒ/1,48 y ƒ/4, mientras que el teleobjetivo ofrece un zoom x8 de calidad óptica. La cámara frontal Center Stage alcanza los 18 Mpx. Fotografía y vídeo: añaden controles manuales de apertura, velocidad de obturación y balance de blancos, además de Imagen de Referencia de Apple para comprobar la autenticidad de las fotografías. También graban en 4K a 120 f/s con Dolby Vision.

añaden controles manuales de apertura, velocidad de obturación y balance de blancos, además de Imagen de Referencia de Apple para comprobar la autenticidad de las fotografías. También graban en 4K a 120 f/s con Dolby Vision. Rendimiento y conectividad: el A20 Pro está fabricado en dos nanómetros y combina una CPU de seis núcleos, una GPU de siete núcleos hasta un 40% más rápida y un doble Neural Engine de 16 núcleos. La nueva cámara de vapor permite alcanzar hasta un 40% más de rendimiento sostenido. También incorporan los chips N1 y C2, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y Thread.

el A20 Pro está fabricado en dos nanómetros y combina una CPU de seis núcleos, una GPU de siete núcleos hasta un 40% más rápida y un doble Neural Engine de 16 núcleos. La nueva cámara de vapor permite alcanzar hasta un 40% más de rendimiento sostenido. También incorporan los chips N1 y C2, Wi‑Fi 7, Bluetooth 6 y Thread. Batería y carga: el iPhone 18 Pro Max ofrece hasta 43 horas de reproducción de vídeo. Los nuevos modelos pueden recuperar el 50% de la batería en unos 15 minutos por cable; cinco minutos de carga proporcionan alrededor de siete horas de vídeo en el Pro Max.

el iPhone 18 Pro Max ofrece hasta 43 horas de reproducción de vídeo. Los nuevos modelos pueden recuperar el 50% de la batería en unos 15 minutos por cable; cinco minutos de carga proporcionan alrededor de siete horas de vídeo en el Pro Max. Colores y capacidades: estarán disponibles en negro, plata, azul glacial y burdeos, con 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB de almacenamiento.

estarán disponibles en negro, plata, azul glacial y burdeos, con 256 GB, 512 GB, 1 TB o 2 TB de almacenamiento. Precio y disponibilidad: el iPhone 18 Pro parte de 1.469 euros y el iPhone 18 Pro Max, de 1.619 euros. Se podrán reservar desde el 12 de septiembre a las 14:00 y llegarán a las tiendas el 18 de septiembre.

Apple Watch Series 12

Apple Watch Series 12 | Imagen: Apple

Apple Watch Series 12 y Ultra 4: el gran salto está en salud, pero ahora también pueden recordar lo que hemos hablado

Diseño y acabados: cajas de 42 y 46 milímetros; aluminio en bronce oscuro, dorado claro, negro y gris espacial; titanio en oro brillante y natural, y cerámica en blanco perla y azul nocturno. Los modelos de aluminio incorporan Ceramic Shield 2, un material un 60% más resistente que el Ion‑X.

cajas de 42 y 46 milímetros; aluminio en bronce oscuro, dorado claro, negro y gris espacial; titanio en oro brillante y natural, y cerámica en blanco perla y azul nocturno. Los modelos de aluminio incorporan Ceramic Shield 2, un material un 60% más resistente que el Ion‑X. Salud y actividad: el nuevo sistema de medición de salud registra la frecuencia cardiaca cada cinco segundos. También mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca hasta 24 veces más a menudo y mejora la precisión del recuento de pasos.

el nuevo sistema de medición de salud registra la frecuencia cardiaca cada cinco segundos. También mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca hasta 24 veces más a menudo y mejora la precisión del recuento de pasos. Disposición: ofrece una puntuación de 0 a 10 basada en la actividad reciente, la carga de ejercicio, las constantes vitales y la calidad del sueño. El resultado se actualiza durante el día y recomienda recuperarse, tomárselo con calma, prepararse o ir a por todas.

ofrece una puntuación de 0 a 10 basada en la actividad reciente, la carga de ejercicio, las constantes vitales y la calidad del sueño. El resultado se actualiza durante el día y recomienda recuperarse, tomárselo con calma, prepararse o ir a por todas. Rendimiento e inteligencia: el S11 habilita Reconocimiento de Sonidos, Live Rewind para recuperar los últimos 15 segundos de una conversación, Siri Recap y un Shazam más rápido, sin almacenar grabaciones. Live Rewind y Siri Recap llegarán en beta a finales de 2026, inicialmente en inglés y fuera de la Unión Europea.

el S11 habilita Reconocimiento de Sonidos, Live Rewind para recuperar los últimos 15 segundos de una conversación, Siri Recap y un Shazam más rápido, sin almacenar grabaciones. Live Rewind y Siri Recap llegarán en beta a finales de 2026, inicialmente en inglés y fuera de la Unión Europea. Batería y carga: ofrece hasta 24 horas de uso y hasta 10 horas durante un entrenamiento al aire libre, un 25% más en este último caso que el modelo anterior. Con 15 minutos de carga obtiene hasta 12 horas adicionales.

ofrece hasta 24 horas de uso y hasta 10 horas durante un entrenamiento al aire libre, un 25% más en este último caso que el modelo anterior. Con 15 minutos de carga obtiene hasta 12 horas adicionales. Precio y disponibilidad: se puede reservar desde el 9 de septiembre por un precio que parte de 449 euros y llegará a las tiendas el 18 de septiembre.

Apple Watch Ultra 4

Apple Watch Ultra 4 | Imagen: Apple

Apple Watch Series 12 y Ultra 4: el gran salto está en salud, pero ahora también pueden recordar lo que hemos hablado

Diseño y resistencia: mantiene la caja de titanio en acabados natural y negro, la resistencia al agua hasta 100 metros y el buceo recreativo hasta 40 metros. También estrena nuevos colores para las correas Trail Loop, Alpine Loop y Ocean.

mantiene la caja de titanio en acabados natural y negro, la resistencia al agua hasta 100 metros y el buceo recreativo hasta 40 metros. También estrena nuevos colores para las correas Trail Loop, Alpine Loop y Ocean. Salud: el nuevo sistema de medición de salud combina sensores cardiacos ópticos y eléctricos, registra el pulso cada cinco segundos y mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca hasta 24 veces más a menudo.

el nuevo sistema de medición de salud combina sensores cardiacos ópticos y eléctricos, registra el pulso cada cinco segundos y mide la variabilidad de la frecuencia cardiaca hasta 24 veces más a menudo. Disposición: ofrece una puntuación de 0 a 10 basada en la actividad reciente, la carga de ejercicio, las constantes vitales y la calidad del sueño. El resultado se actualiza durante el día y recomienda recuperarse, tomárselo con calma, prepararse o ir a por todas.

ofrece una puntuación de 0 a 10 basada en la actividad reciente, la carga de ejercicio, las constantes vitales y la calidad del sueño. El resultado se actualiza durante el día y recomienda recuperarse, tomárselo con calma, prepararse o ir a por todas. Deporte y GPS: según Apple, incorpora el GPS más preciso en un reloj deportivo. Entreno Prolongado alcanza 25 horas con las lecturas del ritmo cardiaco y el GPS activados, mientras que Entreno Prolongado al Máximo llega a 45 horas conservando una medición GPS por segundo.

según Apple, incorpora el GPS más preciso en un reloj deportivo. Entreno Prolongado alcanza 25 horas con las lecturas del ritmo cardiaco y el GPS activados, mientras que Entreno Prolongado al Máximo llega a 45 horas conservando una medición GPS por segundo. Rendimiento e inteligencia: al igual que en el Series 12, el S11 habilita Reconocimiento de Sonidos, Live Rewind para recuperar los últimos 15 segundos de una conversación.

al igual que en el Series 12, el S11 habilita Reconocimiento de Sonidos, Live Rewind para recuperar los últimos 15 segundos de una conversación. Batería: alcanza 50 horas de uso normal y 84 horas en modo de bajo consumo. Una carga de 15 minutos proporciona hasta 18 horas adicionales.

alcanza 50 horas de uso normal y 84 horas en modo de bajo consumo. Una carga de 15 minutos proporciona hasta 18 horas adicionales. Precio y disponibilidad: se puede reservar desde el 9 de septiembre por 899 euros y llegará a las tiendas el 18 de septiembre.

Una nueva app Salud

Nueva app de Salud | Imagen: Apple

Nuevo diseño: la app Salud se rediseña con Apple Intelligence para adaptar su contenido a los datos personales de salud y actividad de cada usuario.

la app Salud se rediseña con Apple Intelligence para adaptar su contenido a los datos personales de salud y actividad de cada usuario. Información diaria: la pestaña Insights reúne información sobre el corazón, el sueño, la actividad, las constantes vitales, el ciclo menstrual y la puntuación de Disposición. También ofrece recomendaciones y contenidos personalizados.

la pestaña Insights reúne información sobre el corazón, el sueño, la actividad, las constantes vitales, el ciclo menstrual y la puntuación de Disposición. También ofrece recomendaciones y contenidos personalizados. Longevidad: una nueva pestaña analiza la evolución de la salud a largo plazo. Dentro de ella, Health Age compara indicadores como el VO2 máximo, el pulso en reposo, el sueño y la variabilidad de la frecuencia cardiaca con la edad cronológica del usuario.

una nueva pestaña analiza la evolución de la salud a largo plazo. Dentro de ella, Health Age compara indicadores como el VO2 máximo, el pulso en reposo, el sueño y la variabilidad de la frecuencia cardiaca con la edad cronológica del usuario. Evaluaciones físicas: permitirá analizar en casa la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, el movimiento y el VO2 máximo utilizando la cámara del iPhone y los datos del Apple Watch.

permitirá analizar en casa la flexibilidad, la fuerza, el equilibrio, el movimiento y el VO2 máximo utilizando la cámara del iPhone y los datos del Apple Watch. Otras novedades: Control del Ciclo incorpora compatibilidad con la perimenopausia y la menopausia.

Control del Ciclo incorpora compatibilidad con la perimenopausia y la menopausia. Disponibilidad: la aplicación renovada llegará a finales de 2026, inicialmente en inglés de Estados Unidos. Apple todavía no ha concretado cuándo estarán disponibles estas novedades en español.

AirPods 5

AirPods 5 | Imagen: Apple

Diseño y resistencia: mantienen el formato abierto y estrenan la certificación IP57 frente al polvo, el sudor y el agua.

mantienen el formato abierto y estrenan la certificación IP57 frente al polvo, el sudor y el agua. Calidad de sonido: incorporan una arquitectura acústica multipuerto y una nueva generación de ecualización adaptativa. También mejoran el audio espacial personalizado para ofrecer una experiencia más envolvente.

incorporan una arquitectura acústica multipuerto y una nueva generación de ecualización adaptativa. También mejoran el audio espacial personalizado para ofrecer una experiencia más envolvente. Cancelación de ruido: según Apple, eliminan hasta un 50% más de ruido exterior que los AirPods 4 con cancelación activa de ruido. Incorporan un modo de sonido ambiente más natural, audio adaptativo y detección de conversación.

según Apple, eliminan hasta un 50% más de ruido exterior que los AirPods 4 con cancelación activa de ruido. Incorporan un modo de sonido ambiente más natural, audio adaptativo y detección de conversación. Funciones inteligentes: permiten responder a Siri mediante gestos con la cabeza y utilizar Traducción en Tiempo Real, una función de Apple Intelligence que requiere un dispositivo, un sistema operativo y un idioma compatibles.

permiten responder a Siri mediante gestos con la cabeza y utilizar Traducción en Tiempo Real, una función de Apple Intelligence que requiere un dispositivo, un sistema operativo y un idioma compatibles. Modelo con carga inalámbrica: añade control de volumen deslizando el dedo sobre la parte alargada del auricular. Su estuche puede cargarse mediante USB‑C, con un cargador del Apple Watch o con uno certificado para Qi.

añade control de volumen deslizando el dedo sobre la parte alargada del auricular. Su estuche puede cargarse mediante USB‑C, con un cargador del Apple Watch o con uno certificado para Qi. Autonomía: el modelo estándar ofrece hasta cuatro horas con cancelación activa de ruido. La versión con estuche inalámbrico alcanza cinco horas con una carga y un máximo de 22 horas en total.

el modelo estándar ofrece hasta cuatro horas con cancelación activa de ruido. La versión con estuche inalámbrico alcanza cinco horas con una carga y un máximo de 22 horas en total. Precio y disponibilidad: los AirPods 5 cuestan 149 euros, mientras que la versión con estuche de carga inalámbrica asciende a 169 euros. Se pueden reservar desde el 9 de septiembre y llegarán a las tiendas el 18 de septiembre.

La primera cita de la era de John Ternus termina con una señal clara: la firma de Cupertino quiere seguir ampliando los límites de su producto más importante sin descuidar el resto de su ecosistema. El iPhone Duo inicia ese cambio, mientras los modelos Pro, los relojes y los AirPods refuerzan categorías consolidadas.

Imágenes | Apple

En Xataka | Apple ha tardado tanto en lanzar su iPhone plegable por una razón: estaba esperando a que los demás descubrieran como hacerlos bien