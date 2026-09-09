Si quieres un iPhone asequible, te costará más que ayer: Apple sube de precios toda la gama iPhone incluso modelos "viejos"

Si hoy entras en la web española de Apple para comprar un iPhone, o mañana te acercas a una Apple Store, hay una mala noticia antes incluso de elegir modelo, color o almacenamiento: entrar en la gama cuesta más que ayer. La presentación de los nuevos modelos, incluido el iPhone Duo, su primer modelo plegable, ha venido acompañada de una reorganización del catálogo y una actualización de precios. Entre todas las novedades presentadas este 9 de septiembre, hay un cambio mucho menos llamativo sobre el escenario, pero bastante más fácil de notar en el bolsillo.

El movimiento afecta a prácticamente todo el recorrido de compra. Los precios de entrada de los iPhone 17e, 16, 17 y Air que ya formaban parte del catálogo han aumentado entre 100 y 150 euros, mientras que los nuevos 18 Pro también parten por encima de los modelos a los que sustituyen. La consecuencia más clara está abajo del todo: el desembolso mínimo para comprar un iPhone directamente a la compañía ha crecido de un día para otro. No hace falta irse a las versiones más avanzadas para notar el cambio.

Hasta los iPhone antiguos cuestan más

Como podemos apreciar en la tabla, esta vez no hemos limitado la comparación a la configuración de entrada: reunimos todas las capacidades que la compañía mantiene a la venta de estos modelos. En cada caso enfrentamos exactamente el mismo almacenamiento antes y después del 9 de septiembre.

Modelo Capacidad Antes del 9 de septiembre Ahora Subida iPhone 17e 256 GB 709 euros 859 euros +150 euros iPhone 17e 512 GB 959 euros 1.109 euros +150 euros iPhone 16 128 GB 859 euros 1.009 euros +150 euros iPhone 17 256 GB 959 euros 1.109 euros +150 euros iPhone 17 512 GB 1.209 euros 1.359 euros +150 euros iPhone Air 256 GB 1.219 euros 1.319 euros +100 euros iPhone Air 512 GB 1.469 euros 1.569 euros +100 euros iPhone Air 1 TB 1.719 euros 2.069 euros +350 euros

Si miramos ahora los teléfonos que Apple acaba de presentar, encontramos el mismo sentido de marcha, aunque la tabla completa revela un matiz que se pierde al fijarnos únicamente en el modelo de entrada: las diferencias se disparan en las configuraciones de mayor capacidad. La comparación sigue siendo directa allí donde existe una versión equivalente entre generaciones, mientras que el nuevo iPhone 18 Pro de 2 TB queda sin referencia previa porque su antecesor no ofrecía ese almacenamiento. El iPhone Duo tampoco entra aquí, ya que inaugura una categoría propia sin un modelo anterior comparable.

Generación anterior Capacidad Precio anterior Nuevo modelo Precio actual Diferencia iPhone 17 Pro 256 GB 1.319 euros iPhone 18 Pro 1.469 euros +150 euros iPhone 17 Pro 512 GB 1.569 euros iPhone 18 Pro 1.719 euros +150 euros iPhone 17 Pro 1 TB 1.819 euros iPhone 18 Pro 2.219 euros +400 euros iPhone 17 Pro 2 TB No disponible iPhone 18 Pro 2.969 euros No disponible iPhone 17 Pro Max 256 GB 1.469 euros iPhone 18 Pro Max 1.619 euros +150 euros iPhone 17 Pro Max 512 GB 1.719 euros iPhone 18 Pro Max 1.869 euros +150 euros iPhone 17 Pro Max 1 TB 1.969 euros iPhone 18 Pro Max 2.369 euros +400 euros iPhone 17 Pro Max 2 TB 2.469 euros iPhone 18 Pro Max 3.119 euros +650 euros

Conviene, en cualquier caso, ampliar un poco el foco. El mercado móvil lleva meses soportando una presión considerable sobre componentes como la memoria. No es ningún secreto que la demanda ligada a centros de datos e IA está absorbiendo capacidad y manteniendo elevados los precios de DRAM y NAND, hasta el punto de afectar a la producción de smartphones.

Xiaomi, por ejemplo, ya ha reconocido el impacto del encarecimiento de componentes, especialmente de la memoria, sobre sus márgenes. No tenemos, sin embargo, una base que permita afirmar que esa sea la causa directa de las decisiones tomadas hoy por Cupertino; es el contexto industrial en el que llegan.

Imagen de portada | Iván Linares (Xataka/Xataka Móvil)

En Xataka | Apple ha tardado tanto en lanzar su iPhone plegable por una razón: estaba esperando a que los demás descubrieran como hacerlos bien