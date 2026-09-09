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La nueva Nintendo Switch 2 con diseño de Zelda por el 40 aniversario aparece en las tiendas junto con el mando oficial

El stock varía mucho, por lo que toca tener suerte para reservar la consola o el mando

Nintendo Switch 2
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Alberto García

Editor - Xataka Selección
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2728 publicaciones de Alberto García

Ayer, Nintendo presentó el remake de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' y las tiendas no han tardado en abrir la reserva del juego (que además contará con una edición especial en su primera tirada). Pero, además, también está llegando la Nintendo Switch 2 en edición Zelda 40 aniversario por un precio de 519 euros (MediaMarkt).

Os dejamos el enlace de MediaMarkt, pero en el momento de escribir estas líneas está agotada. Y la tienda de Nintendo de momento está colapsada con tiempo de espera de más de una hora y más de 50.000 usuarios por delante.

Nintendo Switch 2 - Edición Zelda 40 aniversario

Nintendo Switch 2 - Edición Zelda 40 aniversario

PVP en MediaMarkt — 519,00 Nintendo Store — 519,99
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Nueva edición de la Nintendo Switch 2

Nintendo Switch 2 Mediamarkt

La nueva edición de la Nintendo Switch 2 llega justo después de la presentación del remake de 'Ocarina of Time', aunque cabe aclarar que son dos cosas diferentes. La consola no está inspirada en este título en concreto, sino más bien en la saga. Además, se trata de la nueva versión de la consola con batería extraíble.

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Junto a la consola también ha aparecido el mando en su edición Zelda 40 aniversario a un precio de 109,99 euros. Se trata del Switch 2 Pro. No obstante, parece que esta edición estaba pensada desde hace tiempo, ya que, a diferencia de la consola, la batería del mando no se puede extraer.

El remake de 'The Legend of Zelda: Ocarina of Time' llegará a las tiendas el próximo 5 de noviembre; en cambio, la consola estará disponible el próximo 29 de octubre. Mientras tanto, tendremos que tener paciencia tanto con el stock del juego como con el de la consola y del mando, ya que no es poco el interés que generó ayer el tráiler del videojuego. 

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