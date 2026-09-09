Leroy Merlin soluciona uno de los problemas más comunes en casa con este tipo de enchufe que carga varios dispositivos a la vez

Llegar a casa y encontrarte con que todas las tomas de corriente de la mesita de noche o del escritorio están ocupadas es uno de los principales dramas hoy en día en cualquier hogar. Entre el cargador del móvil, el del reloj inteligente, la lámpara de lectura, la tablet y demás, los enchufes estándar de pared rápidamente se quedan cortos. La solución clásica solía ser recurrir a una voluminosa regleta de cable o los antiguos "ladrones" que abultan demasiado y afean la estancia.

Sin embargo, Leroy Merlin cuenta en su catálogo con una alternativa mucho más estilizada y funcional: el enchufe Schuko doble con puertos USB Bymtek FlexiSocket disponible por 19,99 euros; un mecanismo de pared que multiplica la capacidad de un único cajetín sin necesidad de usar adaptadores externos aparatosos.

Enchufe Schuko doble + USB A + C BYIMTEK FlexiSocket de carga rápida 18+18 W blanco PVP en Leroy Merlin — 19,99 € El precio podría variar. Obtenemos comisión por estos enlaces

Podrás tener enchufados hasta cuatro dispositivos al mismo tiempo

La gran ventaja de este modelo FlexiSocket frente a una toma de corriente convencional reside en su capacidad de integración. Está diseñado para empotrarse directamente en la pared sustituyendo la caja Schuko tradicional y ofrece dos tomas de corriente estándar (230 V) acompañadas por dos puertos de carga directa: un puerto USB-A y un puerto USB-C.

Esto permite alimentar hasta cuatro dispositivos simultáneamente desde un mismo punto de la pared. Por ejemplo, podrás mantener conectados una lámpara y un ordenador portátil a las tomas Schuko mientras alimentas directamente el smartphone o los auriculares mediante el cable USB.

En el apartado técnico, los puertos USB integrados ofrecen una potencia de carga rápida de hasta 18 W, lo que garantiza tiempos de carga eficientes para la mayoría de teléfonos móviles, tablets y accesorios del mercado sin depender de cargadores de pared adicionales. Destacar, por último, que está disponible tanto en acabado blanco como en negro, para adaptarse así a la estética de cualquier habitación.

⚡ EN RESUMEN: enchufe Schuko doble con puertos USB Bymtek FlexiSocket en leroy merlin ✅ LO MEJOR Multiplica las tomas sin abultar: pasa de tener un solo punto de corriente a poder conectar hasta 4 dispositivos (2 enchufes Schuko + 2 cables USB) sin añadir regletas ni adaptadores voluminosos.

pasa de tener un solo punto de corriente a poder conectar hasta 4 dispositivos (2 enchufes Schuko + 2 cables USB) sin añadir regletas ni adaptadores voluminosos. Estética limpia e integrada: al instalarse empotrado directamente en la pared, el acabado final queda totalmente al ras y libre de cables colgando innecesariamente. ❌ LO PEOR Requiere instalación eléctrica... A diferencia de un adaptador que se enchufa y listo, para poner este modelo hay que cortar la luz, desmontar el enchufe antiguo y conectar los cables a la nueva caja.

A diferencia de un adaptador que se enchufa y listo, para poner este modelo hay que cortar la luz, desmontar el enchufe antiguo y conectar los cables a la nueva caja. Potencia USB limitada para portátiles... Sus 18 W de carga rápida son idóneos para smartphones, pero insuficientes para alimentar la mayoría de ordenadores portátiles modernos por USB-C (que suelen exigir 45 W o 65 W). 💡 CÓMPRALO SI... Si buscas cargar el móvil, el reloj inteligente o la tablet USB mientras mantienes enchufada una lámpara o la pantalla principal. ⛔ NO LO COMPRES SI... Tienes conocimientos nulos de bricolaje. Aunque la instalación es sencilla (tres cables: fase, neutro y toma de tierra), si jamás has tocado un cuadro eléctrico o destornillador necesitarás ayuda externa.

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Imágenes | Webedia y Leroy Merlin

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