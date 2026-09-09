El iPhone plegable se llamará iPhone Duo e incluirá soporte para el Apple Pencil, según Bloomberg. Y ahora el iPad qué

iPhone Duo. No sé a vosotros, pero a mí de primeras me parece rarito y me recuerda instantáneamente a aquel otro Duo que fracasó estrepitosamente no una, sino un dúo de veces. Pero al menos en Bloomberg tienen claro que el iPhone plegable no se llamará iPhone Ultra ni iPhone Fold, como apuntaban los rumores, sino iPhone Duo. El nombre, de hecho casi se queda en anécdota, porque lo importante es lo que nos prepara Apple en el resto de aspecto. Atentos, que vienen curvas.

Un iPad mini que se dobla por la mitad. La comparación es inevitable porque el Duo no es un iPhone con una pantalla más grande sin más: la clave es lo que Apple hace ahora con ella. Y según las filtraciones, los usuarios podrán colocar una aplicación distinta en cada pantalla, o aprovechar la otra gran sorpresa que no parecía segura y que el analista Mark Gurman, editor en Bloomberg, afirma que será una opción.

¿Quién quiere un stylus? Aquella famosa frase marcó uno de los muchos puntos álgidos de la presentación del iPhone original hace dos décadas. Jobs se mofó de aquel accesorio, pero Apple acabaría incorporándolo años después al iPad. Ahora, al menos según Bloomberg, el Apple Pencil se podrá usar también en el iPhone Duo para tomar notas, dibujar o interactuar con las apps con el "sytlus" que Jobs no quería ver ni en pintura. Qué ironía.

De canibalizar al iPad, nada. Que el iPhone Duo pueda convertirse en un iPad mini podría hacer pensar que los iPad podrían ser canibalizados por este dispositivo, pero las tabletas de Apple tienen muchos argumentos para no verse afectadas. Para empezar, el argumento del precio: el iPad mini cuesta actualmente 679 euros en España, mientras que se espera que el iPhone Duo tenga un precio de 2.000 dólares en su lanzmiento en EEUU.

Y una tableta puede crecer. El otro gran argumento de la supervivencia de los iPad está en esas diagonales de pantalla que lo hacen especialmente atractivo para consumo de contenidos o trabajo con ciertas aplicaciones y herramientas: las 11 y 13 pulgadas de los iPad Pro dan mucho juego aquí, pero el iPad estándar también es un producto con mucho sentido para muchos usuarios que de nuevo quieren usarlo como tableta "asequible" y ya tienen un móvil no plegable convencional.

Y aún así, dudas. Apple lleva años construyendo fronteras entre dispositivos: el iPhone era táctil pero nunca había tenido soporte para el Pencil. Mientras, el iPad se había "macosificado" y cada vez ofrece más opciones de un sistema operativo de escritorio tradicional además de esa opción de trabajar con el Pencil. Esas barreras permitían a cada producto tener una razón para existir, pero el plegable plantea un dilema: de repente el iPhone puede ser dos cosas a la vez.

Qué significa a partir de ahora ser un iPad. Durante años las tabletas de Apple han tenido sentido porque eran esa pantalla grande que cubría el hueco que había entre el iPhone y el Mac. El iPhone Duo introduce una nueva variable porque puede comportarse como uno y como otro, y eso plantea un problema: quienes solo necesitan tener una tableta de vez en cuando quizás apuesten por un solo producto (el Duo) y comiencen a ignorar el iPad.

Pero el Duo tiene que darnos una buena razón para abrirlo. Los plegables llevan años intentando cuajar entre el gran público. ¿Realmente necesito desplegar constantemente la pantalla de un plegable? El mercado de momento ha respondido con un "no" bastante rotundo: las ventas de plegables son casi anecdóticas frente a las de los móviles convencionales, y aunque los plegables sean llamativos, tienen el problema de que no solucionan ningún problema acuciante. Ese es el mayor reto del iPhone Duo: tienen que darnos una razón para que lo abramos constantemente. Apple, eso sí, tiene claro que su plegable será un éxito, pero en este caso eso nos parece hasta osado. Y sin embargo, Apple es mucha Apple. Veremos.

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