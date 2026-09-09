Los aviones de carga pasan demasiado tiempo esperando en tierra. Poseidon quiere eliminar ese problema de raíz

Un avión de carga no deja de ser un activo caro cuando aterriza. Puede seguir teniendo mercancía por mover y una ruta por cubrir, pero su operación depende de una larga lista de condicionantes: demanda, mantenimiento, horarios, planificación de red y también disponibilidad de tripulaciones. Los pilotos viajan con la aeronave, acumulan horas de actividad y necesitan descansar. Esa última fricción no explica por sí sola las muchas horas que algunos cargueros pasan en tierra, pero sí ha llevado a ciertas compañías a preguntarse qué cambiaría si el piloto dejara de estar físicamente dentro del avión.

Una de ellas es Poseidon Aerospace. La startup estadounidense sostiene que parte de esa fricción puede reducirse si el piloto deja de viajar dentro del avión, y está desarrollando alrededor de esa idea Egret, un carguero no tripulado pensado para rutas regionales. Según ha contado su cofundador y CEO, David Zagaynov, a TechCrunch, la empresa acaba de cerrar una Serie A de 60 millones de dólares para acelerar el proyecto. El siguiente paso será especialmente importante: Poseidon espera realizar antes de que termine 2026 el primer vuelo de su aeronave a tamaño real.

Un carguero diseñado sin cabina

Egret es un carguero de ala fija concebido específicamente para mover mercancías. Según las especificaciones publicadas por Poseidon, tendrá 50 pies de envergadura, unos 15,2 metros, podrá transportar hasta 4.000 libras de carga útil, alrededor de 1.814 kilos, y ofrecerá unos 14,2 m³ de volumen. La compañía también declara una velocidad máxima de crucero de 160 nudos y más de 1.650 millas náuticas de alcance. Su diseño incluye puertas de carga delantera y trasera, una rampa frontal desplegable y un suelo plano pensado para facilitar las operaciones logísticas.

Prescindir de una cabina para personas cambia también la arquitectura del avión. Zagaynov explica que, al eliminar el cockpit y los sistemas asociados a llevar una tripulación a bordo, Poseidon puede reducir peso estructural y mejorar la relación entre masa vacía y carga transportada. Según su planteamiento, ese ahorro permitiría a su vez recurrir a motores más ligeros y eficientes, generando una cadena de reducciones de peso y costes que todavía deberá demostrar en operación real. La compañía aplica la misma filosofía a Heron, una variante hidroavión concebida para operar desde el agua sin depender de una pista convencional.

Eso no significa que Egret vaya a operar siempre sin intervención humana. Poseidon lo presenta como un avión preparado para autonomía y pilotaje remoto, de modo que el cambio esencial está en separar físicamente al operador de la aeronave. En lugar de viajar dentro del carguero y terminar cada trayecto allí donde aterrice, el piloto podría operar desde tierra. Para la compañía, esa separación abre la puerta a planificar una red más flexible y menos condicionada por el lugar en el que están basadas las tripulaciones.

La lógica de Poseidon parte de una limitación muy terrenal: los pilotos no pueden volar indefinidamente. Las operaciones aéreas están sujetas a límites de actividad y periodos de descanso, y las compañías también deben gestionar relevos, pernoctaciones y desplazamientos de las tripulaciones. Zagaynov lo explicó a TechCrunch con un ejemplo: según el ejecutivo, después de una etapa de cinco horas el piloto no puede simplemente emprender otras cinco para regresar y, sin un relevo disponible, hay que gestionar su estancia fuera de base. Para Poseidon, reducir esa dependencia permitiría aprovechar durante más tiempo un activo especialmente costoso.

La baja utilización de algunos cargueros sí tiene respaldo en datos independientes. La FAA calculó una utilización media diaria de 4,6 horas para los aviones de carga de operadores Part 121 en el año terminado en junio de 2023, y de apenas 0,9 horas para los operadores all-cargo commuter bajo Part 135. El dato encaja con el diagnóstico de Poseidon, pero no lo demuestra: esas estadísticas no dicen que los pilotos sean responsables de la mayor parte del tiempo ocioso.

Ahora Poseidon tiene que demostrar que toda esa lógica funciona fuera del papel. La compañía ya hizo volar Seagull, un demostrador de un cuarto de escala, pero Egret a tamaño real todavía no ha completado su primer vuelo, previsto antes de que termine 2026. También quedan por validar en operación real las mejoras de costes, consumo y utilización que la empresa atribuye a su diseño. Ese será el examen de fondo: comprobar si sacar físicamente al piloto del avión puede convertir una ventaja teórica en una forma realmente más eficiente de mover carga regional.

Imágenes | Poseidon Aerospace

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