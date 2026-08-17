El avión eléctrico más grande del mundo ya ha realizado su primer vuelo: solo ha gastado cinco dólares en electricidad

El avión eléctrico de baterías más grande que jamás haya despegado acaba de completar su vuelo inaugural y, según su fabricante, lo ha hecho consumiendo solamente 5 dólares en electricidad. El X1 de Heart Aerospace voló durante 27 minutos sobre el norte del estado de Nueva York esta semana, un hito que la empresa presenta como prueba de que es viable propulsar por electricidad un avión tan grande como uno comercial.

Cifras. El X1 despegó el 12 de agosto del Aeropuerto Internacional de Plattsburgh, un pequeño aeropuerto comercial al norte de Albany, Nueva York. Con un tamaño de 32 metros de ala a ala, unos 23 metros de largo y un peso máximo al despegue de más de 11.340 kg, Heart Aerospace lo describe como “el avión totalmente eléctrico más grande que jamás haya volado”.

Durante el vuelo, pilotado en solitario y sin pasajeros, la aeronave alcanzó los 335 metros de altura y sus cuatro motores eléctricos montados en las alas suministraron más de un megavatio de potencia, según cuenta la compañía en el comunicado oficial.

Cinco dólares. Heart Aerospace afirma que todo el vuelo consumió alrededor de cinco dólares en electricidad. Según la compañía, el combustible para aviones costaba de media unos 3,50 dólares por galón (unos 0,92 dólares por litro) en la semana previa al vuelo. Eso es aproximadamente un 63 % más en comparación a lo que costaba hace un año, según hace hincapié la compañía, un repunte vinculado en gran medida al conflicto entre EEUU e Irán.

Eso sí, tal y como cuenta Popular Science, cabe destacar que en ese precio solo se reflejan los costes energéticos brutos, es decir, que no incluye tripulación, tasas aeroportuarias, mantenimiento, seguro o la degradación de la batería a largo plazo, por lo que dice poco sobre los costes que tendría una aerolínea real si hiciese volar un avión similar mediante propulsión exclusivamente eléctrica.

Lo que realmente es el X1. Más que un avión comercial, es un banco de pruebas. Su verdadero propósito es validar la tecnología, la aerodinámica y los procesos de ingeniería que hay detrás del avión que Heart Aerospace sí tiene intención de comercializar: el ES-30, un avión comercial regional de 30 plazas que combina dos motores eléctricos con motores turbohélice convencionales que funcionan con combustible de aviación.

La hibridación sí sería más interesante de plantear. Ya que tal y como plantea su tecnología ahora mismo, funcionando exclusivamente con baterías, la aeronave solo podría alcanzar unos 200 kilómetros de distancia. Al aplicar combustión, la cifra se elevaría a los 800 kilómetros de distancia, una cifra que ya sí tendría sentido para un vuelo regional.

Todo eléctrico, de momento no. No es algo viable precisamente por la física de las propias baterías. Éstas no se vuelven más ligeras a medida que se usan, a diferencia del combustible de aviación, que se quema durante el vuelo. Por tanto, un avión más grande necesita una batería más grande, lo que añade peso, lo que a su vez exige aún más potencia para volar. Por lo que esa relación de compromiso es la principal razón por la que sería muy complicado comercializar un avión completamente eléctrico de tales características.

Quién lo respalda. Heart Aerospace, fundada en Suecia y con sede en Los Ángeles, ya cuenta con algunos clientes interesados para su ES-30, entre ellos United Airlines, Air Canada y JSX. El director financiero de United, Michael Leskinen, contaba que el vuelo del X1 fue “un importante logro técnico”, mientras que el vicepresidente ejecutivo y director financiero de Air Canada, John Di Bert, calificaba la inversión de la compañía como “parte de un impulso más amplio hacia una tecnología de aviación reductora de emisiones”. Ambas aerolíneas, junto con Mesa Air Group, ya habían invertido en el desarrollo de Heart Aerospace.

Costes. Heart Aerospace afirma que el ES-30 reducirá los costes operativos de las aerolíneas regionales en más de un 40 % en comparación con los aviones tradicionales, citando un menor uso de energía, un mantenimiento reducido gracias a sistemas eléctricos más sencillos y una menor exposición a los impuestos relacionados con las emisiones.

Qué es lo siguiente. Heart Aerospace está construyendo el primer ES-30 de preproducción en una planta de fabricación en Los Ángeles, con pruebas de vuelo programadas para comenzar en 2028 y la certificación comercial prevista para 2031. Por otro lado, el programa de pruebas seguirá con el X2, así que parece que tendremos que esperar para conocer si la empresa acaba dando en el clavo para ofrecer un avión híbrido y viable a nivel comercial apto para vuelos regionales.

Imágenes | Heart Aerospace

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