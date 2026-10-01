Ya en Netflix un clásico de la literatura llevado a una serie que se ve en solo siete episodios

Si las adaptaciones literarias están a la orden del día, Netflix ha decidido subirse a ese caballo ganador para enriquecer aún más su catálogo. Porque, si ya había logrado una buena acogida con el clásico de Gabo ‘Cien años de soledad’, ¿por qué no meterse con Steinbeck? Dicho y hecho, ya tenemos aquí el resultado.

Otro clásico, otra serie. Después de 'Cien años de soledad', Netflix vuelve a tirar de clásicos para adaptar 'Al este del Edén', la célebre novela de John Steinbeck. Lo hace con Florence Pugh al frente del reparto, actriz que ya triunfó en películas como 'Mujercitas' o 'Lady MacBeth'. Será por clásicos.

Para fortuna de quienes quieran pegarse un atracón con la serie, Netflix ha colgado todos los capítulos en su catálogo. Son siete episodios con duraciones variables que van desde los 51 minutos a la hora y ocho minutos. El maratón es perfecto para un fin de semana de serie y mantita, que con las previsiones de lluvia apetece quedarse en casa.

Imagen de Iván Linares

Todo queda en familia. La serie es una adaptación de la novela de Steinbeck, aunque mantiene ciertas libertades para centrar la atención sobre la protagonista femenina, encarnada por Florence Pugh. 'Al este del Edén' sigue a la familia Trask a lo largo de varias generaciones en la California de comienzos del siglo XX, en plena resaca por la pasada fiebre del oro.

La historia gira alrededor de la familia, de la rivalidad entre generaciones y de lo que termina implicando aquello que nos toca en herencia. Podría ser una especie de 'Succession' ambientada a comienzos del siglo pasado: las luchas entre personajes terminarán moviendo la trama a lo largo de los siete episodios ya disponibles.

Zoe Kazan lleva el timón. Es la creadora de esta adaptación, guionista, corresponsable creativa y productora ejecutiva. Salvo actuar, Zoe pasa por casi todos los estratos de la serie. Y conoce bien la novela de Steinbeck: ha contado que la leyó siendo adolescente y que el personaje de Cathy se le quedó grabado. De ahí que en esta adaptación para Netflix la protagonista femenina quede mucho más cerca del centro de la historia.

Y hay una curiosidad que hace que el proyecto cierre el círculo. Zoe Kazan es nieta de Elia Kazan, el director que ya llevó 'Al este del Edén' al cine en 1955 con James Dean como protagonista. Así que, 71 años después, Steinbeck vuelve a la pantalla pasando de nuevo por las manos de un Kazan.

Vía | gry-online.pl

Imagen de portada | Netflix

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