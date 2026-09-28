Acaba de ser elegida la mejor serie del siglo XXI y es una obra maestra que puedes ver en streaming en Netflix

Listas hay muchas, pero cuando The New York Times pregunta a más de 500 profesionales de la televisión cuáles son las mejores series estrenadas desde el año 2000, hay que prestar, como mínimo, algo de atención. Como siempre ocurre, los gustos, gustos son, y hay listas que más bien parece un ragebait, pero este Top 10 de las mejores series del siglo XXI no está mal tirada y, aunque no estén 'Los Serrano', está coronada por una serie que muchos no discutirán.

'Breaking Bad'.

La nueva 'The Wire' gana a 'The Wire'. En su día, se vendió 'Breaking Bad' como la nueva 'The Wire' o la nueva 'Los Soprano'. Tenía cierto sentido por el formato y temática, pero también dentro de un contexto de marketing en el que las dos anteriores eran propiedad de HBO y 'Breaking Bad' era una gran apuesta de AMC... y qué mejor que compararse con dos de las mejores series de la televisión.

Ahora, The New York Times ha preguntado a un montón de personas entre las que se encuentran actores, guionistas y showrunners para elaborar la lista definitiva. Sólo había dos reglas: cada uno podía elegir hasta diez series y lo máximo que podían remontarse era hasta el 1 de enero del 2000. Entre los votantes, y como apuntan nuestros compañeros de Espinof, había nombres como Elisabeth Moss, Bryan Cranston o Jason Bateman, hasta showrunners, como Damon Lindelof o Noah Hawley. Bryan seguro que no fue imparcial.

El TOP. Para elaborar el orden final, TNYT combinó los votos con los resultaods de enfrentamientos directos en los que los participantes elegían entre pares de series seleccionadas al azar. El resultado fue el siguiente con 'Breaking Bad' justo por encima de... 'The Wire':

'Breaking Bad' 'The Wire' 'Mad Men' 'Succession' 'Fleabag' 'Juego de tronos' 'Veep' '30 Rock' 'Curb Your Enthusiasm' 'Atlanta'

¿Y 'Better Call Saul'? En el puesto 27, por detrás de la versión estadounidense de 'The Office', de 'Chernobyl', de 'Lost' y justo tras 'Black Mirror'. Está por encima de otras como 'Band of Brothers', 'Severance' o 'Andor', pero se podía esperar que el spin-off de los mismos creadores de 'Breaking Bad' estuviera algo más arriba, incluso colándose en ese top de honor debido a que, con ambas ya en la mano, hay quien no tiene claro cuál es mejor.

Tengo que reconocer que, gustándome mucho 'Breaking Bad', estoy disfrutando de lo lindo con una 'Better Call Saul' que creo que tiene un mejor ritmo.

Comprensible. Y si, por lo que sea, no has visto aún 'Breaking Bad', debes saber que la tienes completa en Netflix, junto con el spin-off. Si no sabes ni de qué va (que puede ser posible porque al final se estrenan multitud de series), trata de un profesor de química de un instituto llamado Walter White que recibe un diagnóstico de cáncer de pulmón terminal y decide que debe hacer lo que sea para que su familia se mantenga económicamente tras su muerte.

Dentro de ese "lo que sea" entra ponerse a fabricar la mejor metanfetamina del sur de la frontera mexicana y las cosas tiran bien un tiempo hasta que la situación se le va completamente de las manos. Son 62 episodios, los personajes son espectaculares y Bryan Cranston, el protagonista, sorprendió en su día porque venía de hacer comedia y ahora le iba a tocar hacer un personaje mucho más oscuro.

Es similar al caso de otra serie buenísima que tienes en Netflix, 'Ozark', protagonizada por un bestial Jason Bateman. Si te estás preguntando dónde están 'Los Soprano' si tan buena es... no está porque se estrenó en 1999. Y, como siempre con estas listas, no hay que enfadarse porque no deja de ser una opinión. Para lo que sí valen es para descubrir cosas que ver o jugar porque hay varias del top 10 que ni conocía.

Vía | Espinoff

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