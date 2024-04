Productores condenados a muerte y locura inspirada en 'Breaking Bad'. 'El problema de los 3 cuerpos' genera más controversia

Parece una historia salida de una serie de Netflix, pero es absolutamente cierta y ocupó algunos titulares hace unos meses. Sin embargo, ahora han coincidido en el tiempo dos circunstancias: el estreno en Netflix de la millonaria adaptación de 'El problema de los 3 cuerpos' y la condena a muerte de uno de sus productores, por lo que se ha vuelto a hablar en internet de una serie que parece atraer un más que curioso malditismo en torno a ella.

El origen de la historia, tal y como la cuenta el diario Independent, está en la compra de los derechos de la serie por parte de Lin Qui, un joven multimillonario que quería ver adaptada al cine o la televisión la popular novela de Liun Cixin. Su idea era crear distintos productos en torno a ella, y para ello contrató a Xu Yao, un abogado de éxito al que nombró CEO de la empresa que se encargaría de gestionar los derechos. Todo se hizo en nombre de Yoozoo Game, la empresa de videojuegos que dirigía Lin Qui.

Su entrada fue triunfal: consiguió el acuerdo con Netflix, lo que le garantizó un sueldo de casi tres millones de dólares. Sin embargo, eso fue todo lo que consiguió, lo que obligó a Lin Qui a recortar gastos y rebajarle el sueldo a 750.000 dólares. A Xu Yao no le gustó esta caída de sus emolumentos, y le gustó aún menos la noticia de que no sería acreditado como productor en la serie de Netflix.

'Breaking Bad' tiene la clave

Xu Yao tramó entonces un plan para desembarazarse de su jefe inspirándose en tramas de 'Breaking Bad' y 'Better Call Saul'. Compró 160 teléfonos, los dio todos de alta y creó una empresa fantasma respaldada en esa compra para poner en marcha una trama de envenenamiento, que durante un tiempo estuvo testeando en animales. Camuflando una serie de sustancias letales, como mercurio y veneno de pez globo, como probióticos que introducía en las bebidas de sus víctimas, mató a Lin Qui y lo intentó también con unos colegas.

Pocos días después de la ingestión de las sustancias, el día de navidad de 2020, Lin Qui fue hospitalizado y murió. La policía no tardó en sospechar de un envenenamiento, aunque no era capaz de averiguar a qué sustancias se había debido. Xu fue uno de los primeros sospechosos y no tardó en ser arrestado. Cuando Netflix estrenó la serie, Xu Yao era condenado a muerte por el asesinato de su jefe de solo 39 años y el intento de esos cuatro compañeros, que quedaron con secuelas permanentes. Netflix acreditó a Lin Qui como productor ejecutivo en la serie de forma póstuma.

Cabecera | Netflix

