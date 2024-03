Es imposible que la escena más polémica de 'El problema de los tres cuerpos' se vea en China. Y eso podría perjudicar a Netflix

Según pasan los días después del estreno de 'El problema de los 3 cuerpos', las reacciones se multiplican y los datos también. Sin duda, es una serie de ciencia ficción de gran calidad basada en una novela aclamada en todo el mundo. Pero en menos de una semana desde su estreno han empezado a llegar los nubarrones que empañan el éxito.

Audiencias no tan buenas... Este pasado miércoles Netflix hacía publicas las audiencias de la última semana, y 'El problema de los tres cuerpos' no es el bombazo que todos esperaban. Con 11 millones de visionados ni siquiera ocupa el primer lugar de la lista de series más vistas en inglés, quedando esta semana por debajo de la arrolladora 'Los caballeros', y decididamente muy por debajo de otras series de la plataforma recientes y comparables en ambición, como 'Avatar' o 'One Piece'. ¿Motivos? La complejidad de la serie, con poca acción y muchos conceptos de ciencia avanzada puede ser uno. Pero hay más.

... y reacciones encontradas. A los pocos días del estreno, han empezado a llegar las primeras opiniones de espectadores chinos que han visto la serie mediante VPN (Netflix no tiene presencia oficial en China), y las opiniones han sido básicamente negativas. El cambio de nacionalidad de muchos personajes se entiende como un ninguneo al poderío tecnológico chino, y tampoco ha gutado la aproximación ética netamente occidental a los grandes dilemas científicos que tenía el libro original. Y sobre todo, no ha gustado la escena que abre la serie.

El problema de la Revolución Cultural. En esa secuencia nos vamos a los años sesenta, en plena Revolución Cultural de Mao. Un científico que se niega a renunciar a sus conocimientos y a asumir las directrices del partido es brutalmente ejecutado por la Guardia Roja en presencia de su hija, que más adelante será una de las responsables de contactar con los extraterrestres trisolarianos. Se trata de una escena que aparece en el libro de forma muy similar (aunque en otro punto de la trama, para llamar menos la atención), pero que prácticamente es eliminada de la serie china que adapta también la historia en su integridad (y que te explicamos cómo ver aquí).

Reacciones furiosas. Como decimos, la presencia de este capítulo inicial no ha sentado demasiado bien en China, cuya contundencia e importancia en la serie (primera secuencia del primer episodio) se ha interpretado como una maniobra para dejar en mal lugar la historia y el carácter chino. Aunque la secuencia es similar en el libro, es cierto que varía el contexto: en la obra de Liu Cixin, de esa terrible situación salen una serie de posiciones éticas de mayor complejidad que el algo esquemático comportamiento de la hija del científico en la serie. Mientras que en el libro el pasado de China es la forma de afrontar un futuro y una ética, en la serie es un toque de sangriento colorido, porque la acción pronto sale de China.

Los creadores hablan de la secuencia. The Hollywood Reporter habló con varias personas implicadas en la serie, y todas defendían su necesaria inclusión. David Benioff, uno de los showrunners, decía que "no se trata de un comentario sobre la cultura de la cancelación" (en respuesta a elogios de políticos conservadores norteamericanos, que la interpretaban de ese modo), y añadía: "Pero sí que tendemos a movernos en ciclos en la historia humana, y ahora mismo estamos atravesando un cierto periodo del ciclo. Hay muchas diferencias significativas entre la época actual y la Revolución Cultural. Pero también hay algunas similitudes".

En China no. China tiene criterios muy estrictos para controlar las temáticas que pueden aparecer en películas y series dentro de sus fronteras. Algunas las detallamos en este artículo, y son medidas que mientras que en algunos aspectos resultan chocantes o estrafalarias (están prohibidos los fantasmas o los viajes en el tiempo), en muchos otros casos se acercan a un peligroso control del pensamiento político, con normativas como:

Cualquier serie que trate sobre la historia moderna de China debe dejar claro quién es el enemigo.

El drama histórico no puede tener elementos que no sean históricamente correctos.

La historia no debe exagerar los conflictos familiares ni las luchas internas.

Las historias sobre conflictos comerciales o empresariales deben transmitir los valores morales correctos.

Hollywood y China. Aunque ya no tiene la importancia para la taquilla que tuvo hace unos años, las producciones estadounidenses tienen una larga tradición de modificaciones en sus películas y series para ser aceptadas en China. El libro 'Red Carpet' detallaba algunas, como:

En 'Mission: Impossible 3' censuraron una escena en Shangai en la que se veían tendederos.

En 'World War Z' la epidemia no podía salir de China

En 'Men in Black 3' eliminaron el dispositivo de borrar recuerdos.

En 'Transformers: La era de la extinción', la escena final en Hong Kong se tuvo que reescribir para que apareciera el gobierno chino tomando cartas en la destrucción y el caos.

Es decir, a las producciones y las plataformas norteamericanas les interesa estar en China, y no llegar a aquel país puede ser un buen mazazo para las finanzas de una productora. Sin presencia oficial en China, no obstante, es poco probable que a Netflix le importe demasiado que esta secuencia de 'El problema de los 3 cuerpos' haya sentado mal en el país, pero no deja de ser un motivo más de incomodidad para una empresa que no suele entrar en estos conflictos. La nueva serie de la plataforma no deja, en definitiva, de levantar ampollas.

