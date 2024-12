Telefónica y Epic Games asestan un duro golpe a Google: su tienda de apps vendrá preinstalada en los móviles del operador

Epic Games, tras luchar contra Google y Apple, quería que su tienda estuviese presente en el máximo posible de móviles. Era un sueño que parecía difícil de alcanzar, pero que está más cerca de cumplirse gracias a un gigantesco acuerdo con Telefónica.

A partir de ahora, los dispositivos Android distribuidos por Telefónica tendrán preinstalada la Epica Games Store. Se trata de un salto enorme para Epic, ya que será la primera tienda de terceros fuera de los propios fabricantes -Samsung Galaxy Store o App Store- que estará instalada por defecto en móviles Android.

Una alianza de peso. Telefónica y Epica Games han anunciado una colaboración a largo plazo. El objetivo es que Fortnite y Epic Games Store estén preinstalados en dispositivos distribuidos por la compañía. Según indican, "Epic Games Store estará preinstalada en todos los nuevos dispositivos Android compatibles de la red de Telefónica en España, Reino Unido, Alemania y países hispano hablantes de Latinoamérica".

Según apuntan, este es tan solo el inicio del acuerdo. Tienen previsto que los usuarios de la red de Telefónica acaban teniendo más ventajas en los propios juegos de Epic en el corto plazo.

Un duro golpe para Google. Google perdió el juicio contra Epic, siendo el veredicto del juez que Play Store era un monopolio.

"El veredicto de hoy es una victoria para todos los desarrolladores de aplicaciones y consumidores de todo el mundo. Demuestra que las prácticas de la tienda de aplicaciones de Google son ilegales y que abusan de su monopolio para extraer tarifas exorbitantes, sofocar la competencia y reducir la innovación." Epic Games

El veredicto de Epic dejaba clara su postura, y es que tras el lanzamiento de Fortnite en Android a través de la tienda de aplicaciones de Samsung, estalló toda una guerra entre Google y Epic.

Ahora, buena parte de los teléfonos que se venden en España, llegarán con una tienda alternativa a Play Store.

No es del todo una amenaza, pero tiene el potencial de serlo. A día de hoy, la tienda de Epic Games no es una amenaza para Play Store. Tan solo aloja algunos de los juegos más populares de la compañía, pero no es una alternativa real para descargar aplicaciones del día a día.

Epic tiene una oportunidad de oro para invitar a los desarrolladores a su tienda. Aumentar el catálogo es su mejor baza para luchar contra Play Store.

Imagen | Xataka y Telefónica