La supervivencia de Samsung en la industria de los chips está en las manos de su tecnología de 2 nm

2025 va a ser el año de los semiconductores de 2 nm. Los tres mayores fabricantes de circuitos integrados, TSMC, Intel y Samsung, van a iniciar la fabricación masiva de estos chips antes de que concluya este año, pero la posición de partida de estas tres compañías es muy diferente. La taiwanesa TSMC lidera el mercado de la producción de semiconductores con una cuota cercana al 60%, tiene una cartera de clientes bien surtida y estable, y sus cuentas son envidiables.

Intel y Samsung, sin embargo, se encuentran en una posición mucho más comprometida. La compañía estadounidense liderada actualmente por Lip Bu-Tan está intentando superar una muy mala racha económica reduciendo sus gastos y desarrollando su tecnología con el propósito de incrementar su competitividad. Samsung, por su parte, también está atravesando una etapa complicada, como estamos a punto de comprobar. En cualquier caso, para estas dos últimas compañías su tecnología de 2 nm es su auténtico salvavidas.

Buenas noticias para Samsung: ha alcanzado un rendimiento por oblea del 50% en 2 nm

Estas declaraciones efectuadas a mediados del pasado mes de marzo por Han Jong-hee, codirector general de Samsung, diagnostican con precisión qué le está sucediendo a esta compañía: "Ante todo me disculpo sinceramente por el hecho de que el rendimiento de nuestras acciones no haya cumplido con sus expectativas. En el último año nuestra empresa no ha respondido correctamente al mercado de los semiconductores para inteligencia artificial (IA), que evoluciona rápidamente".

"Nuestra ventaja tecnológica se ha visto comprometida en todos nuestros negocios. Es difícil ver que se estén haciendo esfuerzos para impulsar grandes innovaciones o asumir nuevos desafíos"

Este mea culpa está dirigido a los accionistas de la empresa y expresa que la cúpula directiva reconoce no haber tomado las decisiones adecuadas durante los últimos años. "Nuestra ventaja tecnológica se ha visto comprometida en todos nuestros negocios. Es difícil ver que se estén haciendo esfuerzos para impulsar grandes innovaciones o asumir nuevos desafíos. Solo hay intentos de mantener el statu quo en lugar de generar cambios disruptivos", reza un comunicado interno escrito por Jay Y. Lee, el presidente de la compañía.

No obstante, esto no es todo. Samsung ha liderado durante más de tres décadas la industria de los circuitos integrados de memoria DRAM, pero el auge de la IA ha desencadenado algo que hace apenas dos o tres años nos hubiese parecido impensable: ahora es el también surcoreano SK Hynix el fabricante de circuitos integrados de memoria que lidera tanto el mercado de los chips HBM (High Bandwidth Memory) que trabajan codo con codo con las GPU para IA como el de las memorias DRAM.

En las circunstancias actuales es evidente que Samsung necesita remontar lo antes posible. Y parece que está en ello. A principios de 2025 varios medios de comunicación surcoreanos anticiparon que la fabricación a gran escala de chips de 2 nm ya había comenzado en las plantas surcoreanas de la compañía. No obstante, esto no significa que Samsung ya lo tiene todo atado.

Los fabricantes de chips necesitan que el rendimiento por oblea de sus nodos de vanguardia sea de al menos el 70%, y, según el diario surcoreano Munhwa Ilbo, esta compañía se mueve actualmente en el rango del 40 al 50%. Todavía quedan más de siete meses para que acabe 2025, y presumiblemente Intel y TSMC todavía no producen de forma masiva circuitos integrados en sus nodos 18A y N2 respectivamente, por lo que en teoría Samsung lleva una inercia positiva. Veremos qué sucede finalmente, pero no cabe duda de que este año nos va a deparar emociones fuertes en el ámbito de la industria de los semiconductores.

Imagen | Samsung

Más información | Munhwa Ilbo

En Xataka | Esta sí es la guerra de los chips: un exempleado de SK Hynix es sospechoso de entregar tecnología robada a Huawei