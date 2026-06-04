Mañana llega a streaming la nueva versión de un clásico del thriller sórdido que dio a Scorsese una de sus obras maestras

John D. MacDonald publicó su novela 'Los verdugos' en 1957. Desde entonces, el mismo personaje (Max Cady, el exconvicto que vuelve a la vida civil decidido a destrozar la vida del abogado que lo encerró) ha sobrevivido a dos películas, una serie de televisión, 69 años de vida y tres generaciones de actores de primera fila (Mitchum, De Niro, Bardem) dándole vida. Ahora, 'Cape Fear' llega a Apple TV+ con Javier Bardem en el papel de Cady y una premisa que, esta vez, pone a una mujer en el ojo del huracán.

Esta es la modificación más visible respecto a las películas: una exabogada (Amy Adams) que trabaja en una ONG dedicada a exonerar a presos injustamente condenados, está casada con un abogado de clientes adinerados (Patrick Wilson). Esta vez hay una relación íntima y prohibida en el juicio de Cady (Javier Bardem), lo que acentúa la idea de una familia con un punto disfuncional que el villano quiere dinamitar. El formato de serie también ayuda a expandir los personajes de los hijos: uno atraviesa una depresión y es víctima de aislamiento social, otra carga con el sambenito de "hija perfecta" mientras sus padres sobreprotegen a su hermano problemático.

El responsable de la serie no es ningún recién llegado al género. Nick Antosca es el creador de la magnífica serie de terror antológico inspirada en creepypastas 'Channel Zero', y showrunner de la premiadísima 'The Act', que convertía una aparente historia de true crime en un descernso tortuoso a los abismos de la mente. Unos precedentes perfectos para una historia que gana cuanto más turbia se presente.

Los principales comentarios de la serie, como no podía ser de otra forma, los va a aglutinar Javier Bardem en su nueva encarnación de Max Cady, sobre todo porque la comparación con sus dos precedentes es inevitable: Robert Mitchum plasmaba una maldad sutil, De Niro apostó por la locura bíblica y explosiva, y Bardem nos trae carisma sexual y violencia contenida. Sin duda, será una buena forma de comprobar si esta vieja historia sigue aguantando el paso del tiempo.

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