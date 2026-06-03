En dos días llega a Prime Video el taquillazo internacional que ha devuelto el lustre al género de los thrillers eróticos

En diciembre de 2025, Lionsgate estrenó en cines un thriller psicológico basado en una novela autoeditada que se había vuelto viral en TikTok. Se encargó de dirigirla Paul Feig, conocido hasta entonces por comedias como 'La boda de mi mejor amiga' o 'Espías', y la película, protagonizada por Sydney Sweeney y Amanda Seyfried, terminó siendo el mayor éxito de taquilla de ambas actrices, del director, y uno de los thrillers más rentable de los últimos años. Se trata de 'La asistenta', que este viernes 5 llega a streaming de la mano de Prime Video.

En ella conoceremos a Millie (Sydney Sweeney), en libertad condicional por homicidio involuntario, que acepta un trabajo como asistenta interna para una familia acomodada. Y poco más se puede contar sin arruinar la experiencia, porque Millie pronto empieza a detectar comportamientos extraños en su jefa (Amanda Seyfried) y que la relación entre sus patrones no es lo que parece, en un trotón retorno al thriller erótico de los noventa que en realidad juega tanto a ser un bolsilibro trepidante y lleno de giros y humor como una intuitiva pieza de pulp posfeminista.

La película funciona como una caja de sorpresas donde Sweeney y Seyfried brillan con dos interpretaciones que parecen haber sido planteadas de forma distinta: más de serie B la primera, más melodramática la otra. Es ese choque de registros el que da un toque autoconsciente e imprevisible a la película, y también el que hace que la batidora de géneros funcione a pleno rendimiento: thriller psicológico serio al principio, fantasía de venganza después (cambiando además, para mejor, el tramo final de la novela original).

'La asistenta' abrió en tercer puesto de la taquilla estadounidense con 18,9 millones de dólares, por detrás de un coloso como 'Avatar: Fuego y ceniza' y la película de animación 'David'. No fue una salida espectacular pero su secreto estuvo en que el boca a boca funcionó y no cayó: apenas bajó de su posición privileguada durante semanas, y funcionó muy bien en taquilla internacional. La recaudación final fue de 401,7 millones de dólares a nivel mundial, frente a un presupuesto de producción de 35 millones. No es de extrañar que ya se esté preparando la secuela.

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