Si no puedes evitar tsunamis ni bombardeos, llévate el búnker contigo: la cápsula de supervivencia que llega desde Francia

En estos tiempos que corren de tensiones geopolíticas y desastres naturales cada vez más frecuentes y en sitios inesperados, tener un refugio ante posibles catástrofes es una idea que suena cada vez mejor. De hecho, la UE recomienda tener un kit de supervivencia para "poder subsistir durante al menos 72 horas". La startup francesa Momentum Technologies está desarrollando ha detectado esta necesidad y ya tiene en su catálogo hasta tres de cápsulas de supervivencia portátiles listos para usar en cualquier parte, pase lo que pase.

Las cápsulas de supervivencia francesas. Se llaman LifePods y estéticamente lucen parecido a las cabinas de muchas atracciones, aunque si te montas lo que habrá afuera será de todo menos divertido:

La B01 está diseñada para ofrecer protección balística e industrial. Es una cápsula terrestre para hasta dos personas blindada contra balas, explosiones e incendios.

La W01 es una cápsula flotante diseñada para tsunamis e inundaciones y caben hasta cuatro personas.

La Q01 es aún un concepto, pero servirá para proteger a sus ocupantes durante terremotos y servirá para hasta tres personas.

¿Por qué portátiles? Construir infraestructuras de seguridad no es algo nuevo, pero lo más interesante de estas cápsulas frente a los búnkeres fijos de obra es que son modulares, transportables y estandarizadas, lo que permite tenerlas apiladas en almacenes, caben en contenedores, lo que facilita el traslado en camiones o hasta helicópteros y un despliegue fácil y rápido por parte de los cuerpos de emergencia o las administraciones.

En detalle. El B-01 tiene un blindaje estructural de acero balístico de alta dureza y según la empresa, sus paneles han superado la normativa internacional VPAM PM7, un estándar reconocido de resistencia frente a proyectiles militares de alta velocidad. En cuanto al W-01, su mecanismo para aguantar a flote no depende de motores o sistemas mecánicos complejos que puedan fallar en momentos críticos: está recubierto de aluminio marino 5083, kevlar y polímero y tiene un diseño con estabilidad hidrodinámica, de modo que emplea su propia flotabilidad natural.

La horquilla de precios se mueve entre 29.000 y 40.000 euros, sin envío ni instalación y estas cápsulas están más dirigidas a gobiernos, fuerzas de seguridad e instituciones más que a particulares. La hoja de ruta de la empresa detalla que este año estarán en ferias como VivaTech y Eurosatory, las primeras entregas comenzarán a partir de 2027 y después llevarán a cabo el desarrollo del Q01.

Sí, pero. El concepto de búnker prefabricado es coherente, ya existe y de hecho responde a una demanda real, pero todavía tiene asignaturas pendientes como conseguir las certificaciones oficiales completas de las cápsulas terminadas como sistema integral y en condiciones reales.





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