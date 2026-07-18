La película de superhéroes más taquillera de la historia vuelve a los cines para repetir el éxito con una versión más larga

En 2019, Marvel reestrenó 'Vengadores: Endgame' con metraje inédito para arrebatarle a 'Avatar' el título de película más taquillera de la historia. La corona le duró año y medio. En 2026 la maniobra vuelve a activarse, ligada esta vez a 'Vengadores: Doomsday'. Se trata de la joya de la corona de la escudería Marvel y Disney no va a dejar de exprimirla.

El regreso. Marvel ha confirmado que 'Vengadores: Endgame' regresa a los cines el 25 de septiembre de 2026 bajo el título 'Vengadores Endgame Encore'. La nueva versión incluye una introducción especial, escenas adicionales y una escena final que, de momento, solo se verá en pases de IMAX e Infinity Vision, el sistema de pantallas premium que Disney presentó hace unos meses. 'Endgame' sigue siendo el techo que Marvel Studios no ha vuelto a tocar, ni en taquilla ni en la sensación de acontecimiento colectivo que la rodeó, y ese espíritu es el que el estudio quiere evocar de cara a 'Vengadores: Doomsday'.

Qué tiene de nuevo. Joe Russo ha confirmado que las escenas rodadas para este relanzamiento están ambientadas en 'Doomsday', y las describe como una pieza fundamental para tender un puente hacia la nueva película. Marvel ya usó esta fórmula de reestreno, casi calcada, con la propia 'Endgame': en junio de 2019, apenas dos meses después de su estreno, la película volvería a los cines con siete minutos de metraje extra y un objetivo explícito: superar a 'Avatar' en taquilla antes del estreno de 'Spider-Man: Lejos de casa'.

Aquella maniobra funcionó. El 20 de julio de 2019, durante el panel de Marvel en la Comic-Con de San Diego, el estudio confirmó que 'Endgame' había superado los 2.789 millones de dólares acumulados por 'Avatar' hasta entonces, convirtiéndose así en la película más taquillera de la historia. El festejo duró poco: en marzo de 2021, 'Avatar' volvió a estrenarse en China y recuperó el título en un único fin de semana. Desde entonces, la distancia entre ambas películas no ha dejado de crecer: hoy 'Vengadores: Endgame' acumula 2.799 millones de dólares frente a los 2.923 millones de 'Avatar'. Son casi 124 millones de diferencia, bastante más que los que separaban a ambas cintas en 2019.

Caída sin Vengadores. Las recaudaciones de las películas de 'Endgame' han sufrido una caída constante. Recordemos algunos casos: 'Eternals' recaudó 402 millones de dólares con un presupuesto de entre 200 y 250 millones. 'Viuda Negra' se quedó en 379 millones, lastrada por su estreno simultáneo en Disney+. 'Quantumania' sufrió la peor caída de un segundo fin de semana en la historia de Marvel Studios. 'The Marvels' cerró esa racha sin alcanzar tampoco el éxito financiero que el estudio esperaba.

El objetivo real de 'Vengadores Endgame Encore' ya no es recuperar un récord que hoy parece inalcanzable, sino reconstruir la sensación de evento que Marvel perdió hace años: recordarle al público, justo antes de diciembre y el estreno de 'Doomsday', por qué le importaba esta historia.

Lo que se juega en diciembre. 'Vengadores: Doomsday' llega a los cines el 18 de diciembre de 2026, el mismo día que 'Dune: Parte tres', una coincidencia que ya ha generado fricciones por el reparto de pantallas IMAX. La venta de entradas para los pases en Infinity Vision de 'Vengadores: Doomsday' arranca ya mismo, el próximo 20 de julio. Cinco días después, en la Comic-Con de San Diego, Marvel mostrará el primer tráiler oficial de la película. Según como sean recibidos ambos eventos, veremos si Marvel está en condiciones de volver a embotellar aquel relámpago aparentemente irrepetible que fue 'Endgame'

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