Este gráfico muestra las olas de calor de la Península ibérica a modo de olas y deja algo claro: el tsunami está al caer

Lo que ves sobre estas líneas es un gráfico climático peculiar y bastante menos intuitivo que el típico mapa colorido como este o como este otro. Pero los tres vienen a decir lo mismo: cómo ha cambiado el clima a través de los años a causa del cambio climático. Este concretamente muestra las olas de calor de España y Portugal como si fueran olas del mar.

De hecho, recoge episodios de calor fuerte en la atmósfera sobre la Península Ibérica entre los meses de mayo y agosto año a año desde 2002 hasta la actualidad, concretamente rachas de al menos tres días consecutivos en los que la temperatura a 850 hPa (unos 1.500 metros de altitud) superó el percentil 90 histórico local.

El gráfico es obra del doctor en físicas, meteorólogo del estado e investigador de AEMET Juan Jesús González Alemán, que ha publicado en su cuenta de Twitter y ha usado los datos del ERA5, la base de datos climática de referencia a nivel global, gestionada por el servicio europeo Copernicus. Y los 69 episodios registrados vienen a decir lo mismo: las olas de calor son cada vez más frecuentes, suceden antes y son más intensas.

La Península Ibérica es una de las regiones de Europa donde el calentamiento y el aumento de olas de calor están mejor documentados. El sexto informe de evaluación del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change), el cuerpo de la ONU compuesto por expertos para el asesoramiento científico en dicha materia lo deja claro: la cuenca mediterránea se calienta más rápido que la media mundial.

Las olas de calor de la Península Ibérica, en un mar que vaticina un tsunami

Cada ola dibujada corresponde a un episodio individual: su forma refleja la acumulación progresiva de calor por encima del umbral y el color indica la intensidad total del evento, medida en grados-día acumulados. Este último punto sí es intuitivo: para los episodios suaves, el color amarillo pálido; para los extremos, tonalidad granate.

Las olas de calor de la Península Ibérica con temperaturas a 850 hPa. JJ González Alemán

Este gráfico lo condensa como si fuera una playa: a simple vista descubrimos patrones de frecuencia, duración e intensidad de las olas de calor en altura, que suelen preceder a las olas de calor en la superficie y precisamente por llegar antes, sirven para gestionar riesgos para la salud pública o incendios forestales, o como una prueba más del cambio climático.

Visualmente se identifican episodios que la ciencia ha recogido y que probablemente la mayoría hayamos vivido, como esa ola de calor que asó Europa en agosto de 2003 asociada a miles de muertes o más recientemente, las de junio de 2015 y junio de 2022. O un patrón claro: en los últimos años hay más densidad de episodios, donde ya directamente las olas de calor suceden en mayo, algo históricamente menos frecuente.

En aras de simplificar el asunto para mejorar la visibilidad y el impacto, este gráfico solo incluye una variable (T850), por lo que obviamente no sirve para sustituir análisis estadísticos rigurosos y exhaustivos con series de parámetros, que haberlos, haylos, sin ir más lejos de la propia AEMET o del propio Servicio de Cambio Climático de Copérnico (C3S) gestionado por el Centro Europeo de Previsión Meteorológica a Plazo Medio (ECMWF).

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