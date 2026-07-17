El Xiaomi 17 y el Google Pixel 10 a mínimos históricos, ofertas en teles, consolas y más. Cazando Gangas

La semana ha estado cargada de ofertas en todo tipo de dispositivos, por lo que en el Cazando Gangas vamos a repasar los mejores chollos que hemos ido viendo durante estos días y que, por supuesto, todavía siguen estando disponibles. Si estás buscando un buen móvil, una consola para exprimirla al máximo durante el verano o un lector de libros electrónicos, atento a estas ofertas:

Xiaomi 17 por 799 euros, un móvil que ha bajado a su precio mínimo histórico.

por 799 euros, un móvil que ha bajado a su precio mínimo histórico. Philips 65MLED920 por 699 euros, una tele Ambilight que es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos.

por 699 euros, una tele Ambilight que es compatible con Dolby Vision y Dolby Atmos. Kobo Clara Colour por 169 euros, baja al mismo precio que su versión BW con pantalla en blanco y negro.

por 169 euros, baja al mismo precio que su versión BW con pantalla en blanco y negro. Nintendo Switch 2 por 469 euros, aunque si pagas 10 euros más te llevas un videojuego.

por 469 euros, aunque si pagas 10 euros más te llevas un videojuego. Google Pixel 10 por 549 euros, otro móvil que ha bajado a su precio mínimo histórico.

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Xiaomi 17

Aunque el Xiaomi 17 Ultra es el móvil más atractivo de la marca, no podemos olvidar que vino acompañado de un modelo más escueto en características, pero con un precio mucho más bajo. El Xiaomi 17 no ha parado de recibir ofertas desde su lanzamiento y hoy en MediaMarkt se puede comprar a precio mínimo histórico: 799 euros.

Es un móvil con buen procesador (el mejor, de hecho), tiene una pantalla excelente y es compacto con una diagonal de pantalla de 6,3 pulgadas. Además, las cámaras están firmadas por Leica, ofreciendo de esta forma una experiencia fotográfica muy particular.

Philips 65MLED920

Si nos vamos a PcComponentes, la tienda ahora mismo cuenta con un buen número de ofertas que van más allá de ordenadores y periféricos. La Philips 65MLED920, por ejemplo, es una smart TV que cuesta 699 euros y es de lo más completa: tiene 65 pulgadas, cuenta con panel QD MiniLED, viene con la tecnología Ambilight, es compatible con Dolby Vision, HDR10+ y Dolby Atmos, integra Alexa (funciona también con Google Assistant) y además ofrece una tasa de refresco de hasta 144 Hz a través de VRR. Nada mal para el precio que tiene.

Kobo Clara Colour

Hace unos meses Kobo subió el precio de sus eReader, suponemos que con motivo de la crisis de la RAM que está afectando a muchísimos dispositivos. No obstante, para la llegada del verano, las tiendas han bajado el precio de algunos modelos, como es el caso del Kobo Clara Colour que ahora mismo se encuentra por 169 euros (el mismo precio de su versión BW con pantalla en blanco y negro).

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Este eReader ofrece un rendimiento excelente, su pantalla a color sirve, sobre todo, para ver ilustraciones a color y subrayar texto con diferentes colores y ofrece resistencia al agua, por lo que podrás leer tus libros favoritos al lado de la piscina.

Nintendo Switch 2

MediaMarkt es, con diferencia, la tienda que mejores ofertas y más packs está lanzando en la Nintendo Switch 2. Esta vez no te da un videojuego a elegir, pero si compras la consola por 469 euros y pagas 10 euros más (479 euros en total) puedes llevarte el videojuego 'Yoshi y el libro misterioso', un título amigable para toda la familia.

Eso sí, para acceder al pack hay que pulsar el botón que aparece en MediaMarkt y que dice "Comprar pack", de lo contrario únicamente se añadirá la consola al carrito.

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Google Pixel 10

Por último, pero no por ello menos importante, también MediaMarkt ha bajado el precio del Google Pixel 10, y lo ha dejado a su mínimo histórico. Por 549 euros, hablamos de un móvil excelente: es bastante compacto con una pantalla de 6,3 pulgadas, su software estará actualizado durante muchos años y sus cámaras son una auténtica delicia.

Algunos de los enlaces de este artículo son afiliados y pueden reportar un beneficio a Xataka. En caso de no disponibilidad, las ofertas pueden variar.

Imágenes | Xiaomi, Philips, Rakuten Kobo, Nintendo, Google

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