Los expertos coinciden: “Hay fundamentos jurídicos que justifican que Renfe devuelva el dinero si viajas sin aire acondicionado"

Madrid-Extremadura sin aire acondicionado. No, al menos, funcionando a pleno rendimiento. Eso es lo que se está viviendo en algunos trenes de Renfe. Tal y como confirma la propia Renfe, el calor está siendo tan intenso en estos días que, en algunos casos y para autoproteger el tren, el aire acondicionado se apaga.

Y por ello puedes pedir que te devuelvan el dinero.

Eso sí, coge una silla.

Un horno. Es en lo que se están convirtiendo algunos vagones de los trenes Madrid-Extremadura de Renfe que recorren estos días las planicies toledanas y extremeñas antes de llegar a Badajoz. Y es que tal y como han denunciado los sindicatos de CCOO, en algunos de estos trenes se está apagando el aire acondicionado.

Según Renfe, esto se debe a que los trenes se están exponiendo a temperaturas tan altas que el propio tren tiene que autoprotegerse porque el sistema de refrigeración no alcanza para mantenerlo en marcha. Ahorrando recursos, los trenes apagan el aire acondicionado en algunos vagones y continúa hasta su destino.

¿Controlado? En Renfe aseguran que sí. La compañía acepta las críticas del sindicato pero asegura que la tripulación del tren tiene la orden de mover a los pasajeros de los vagones sin aire acondicionado y reubicarlos donde sí funciona. Además, aseguran que cuando se dan estas condiciones meteorológicas extremas, dejan de vender billetes para asegurar que haya asientos libres suficientes para recolocar a los pasajeros.

¿Y tus derechos? Tu derecho como consumidor te permite elevar una queja e, incluso, solicites el reembolso del dinero del billete. Así lo señalan desde la OCU, organización desde la que nos señalan lo siguiente:

"La relación entre el viajero y la empresa ferroviaria se articula mediante un contrato de transporte cuyo contenido no se agota en la obligación de traslado, sino que comprende las condiciones en que este debe prestarse. Y si bien no existe ninguna norma jurídica que reconozca un derecho expreso a la devolución íntegra del billete por viajar en un tren sin aire acondicionado, sí existen fundamentos jurídicos que pueden justificar dicha devolución cuando la avería constituye un incumplimiento grave del contrato de transporte"

Y también lo confirman desde la propia Renfe quienes confirman que el viajero tiene la oportunidad de poner la reclamación si considera que las condiciones del servicio no se ajustan a lo esperado.

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Y es que la Unión Europea defiende que si el consumidor no recibe un servicio de una calidad conforme a la esperada, tendrá derecho a solicitar el reembolso del billete cuando la empresa no asegura la "limpieza del material rodante y de las instalaciones de las estaciones (control de calidad del aire y temperatura en los vagones, higiene de las instalaciones sanitarias, etc.)", como se refleja en el Reglamento sobre los derechos y las obligaciones de los viajeros de ferrocarril.

Unos mínimos. Tal y como se señala en dicho documento, todas las empresas que ofrecen servicios de transporte públicos deben acogerse a unas normas mínimas de calidad para ofrecer sus trayectos. La compañía refiere en las condiciones generales de contratación que el cliente tiene derecho "a recibir el servicio contratado en las adecuadas condiciones de calidad y seguridad".

Si esos mínimos no se cumplen, los clientes tienen derecho a reclamar el dinero del billete y la compañía estará obligada a dar una respuesta en menos de tres meses. "La cuestión fundamental para conseguir o no la devolución, dependerá de si la ausencia de este servicio se considera un incumplimiento esencial del contrato o no, en función de las condiciones concretas del caso", especifican en la OCU.

Y recalcan:

"Debe argumentarse suficientemente, no con carácter general, sino en ese caso, que la falta de climatización no se puede equiparar a una simple molestia o una incidencia menor en un tren de alta velocidad durante el verano, sino un incumplimiento directo de las condiciones esenciales del servicio.Por ejemplo, si el tren circula durante varias horas con temperaturas muy elevadas y sin refrigeración, puede sostenerse que existe un cumplimiento defectuoso del contrato, no se trata de un servicio accesorio (como la conexión wifi por ejemplo)"

Los casos ya conocidos. Como bien nos reconocen en Renfe y los expertos de Facua, las reclamaciones por no ofrecer aire acondicionado en el tren no son del todo ajenas a la compañía. En 2018, un usuario reclamó a Renfe (y ganó) la devolución de su billete porque la climatización se había estropeado.

Pero el caso más llamativo es el que recogía la propia Facua hace unas semanas. La organización de defensa del consumidor señalaba que una de sus socias había conseguido que le devolvieran el dinero de un Zaragoza-Barcelona por este mismo motivo... pero las reclamaciones se extendieron durante tres años en las que se tuvieron que comunicar con Renfe en diversas ocasiones.

¿Es un precedente? Lo más importante aquí es que los hechos conocidos y defendidos por Facua no generan ningún tipo de precedente jurídico porque no hay una sentencia judicial por medio. Es "una solución alcanzada extrajudicialmente entre un consumidor y Renfe, con la colaboración de una asociación de consumidores (Facua), y por tanto no consolida ningún derecho. Viajar en tren sin aire acondicionado no genera automáticamente el derecho a la devolución íntegra del billete", explican desde la OCU.

Destacan, al contrario, que "la relevancia del caso radica en que la propia empresa ferroviaria reconoce que una avería de esta naturaleza puede justificar, por sí misma, la devolución íntegra del importe abonado" y que si nos encontramos en esta situación "es recomendable reclamar a la compañía. Si no se obtiene respuesta o esta no es favorable, puede buscarse asesoramiento legal, como el que prestan las asociaciones de consumidores, así como recurrir a ante las Juntas Arbitrales de Transporte o ante los Tribunales".

Foto | Pablo Nieto Abad

En Xataka | Si la pregunta es quién va a pagar tu indemnización por tardar cinco horas en el Madrid-Barcelona, la respuesta es clara: nadie