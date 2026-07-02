Los trenes Avril de Talgo han sido una pesadilla para Renfe. Una que le va a costar otros 132 millones de euros

Renfe ha llegado a un acuerdo con Talgo para reformar los Avril y poner una tirita a la herida. Así lo asegura El Economista y Europa Press en dos artículo donde se evidencia el problema que ha supuesto este tren para las arcas de Renfe. La compañía lleva meses intentando encontrar una salida a un conflicto con el fabricante de trenes. Y la ha encontrado gastándose más dinero.

El acuerdo. La información referente al acuerdo ha sido adelantada por El Economista, medio que asegura que el acuerdo está pendiente de la aprobación del consejo de administración de ambas empresas pero que da amplia información sobre el mismo. En Europa Press ya recogen que Renfe califica la decisión de "estratégica" porque aporta "beneficios relevantes".

El aspecto más relevante del acuerdo es que Renfe pagará 132 millones de euros a Talgo para que 15 trenes Avril de ancho fijo se reconviertan en vehículos de ancho variable. Es decir, que puedan ser utilizados en vías de ancho estándar (Madrid-Barcelona) y ancho ibérico (el tramo gallego de la alta velocidad entre Madrid y Galicia). Renfe, es sí, renuncia a utilizar estos trenes en Francia, como se llegó a valorar.

En el acuerdo se mantiene la obligación de Talgo de indemnizar a Renfe con 116 millones de euros por retrasos en la entrega de los trenes Avril y también Talgo pagará los 10,8 millones de euros que costará la homologación de los nuevos trenes a ancho variable.

¿Ancho variable? Sí, cuando Renfe encargó los Talgo S106, los conocidos como Avril, se llegó a un acuerdo para que la compañía entregara a Renfe 30 unidades de estos trenes. La mitad de ellos serían de ancho fijo y la mitad contarían con rodadura desplazable para ser utilizado en la línea de alta velocidad Madrid-Galicia.

La gran ventaja de esos Talgo S106 era, supuestamente, ese ancho variable. El tren puede desplazar su rodadura y moverse por vías de ancho estándar, las habituales en la alta velocidad europea y española, o por las de ancho ibérico, una rareza de nuestro país que impedía llegar la alta velocidad a Galicia. Estos trenes no obligan a un transbordo y pueden "saltar" de uno a otro ancho.

¿Y funcionan? El problema es que los Talgo Avril han sido un problema desde el primer día. Talgo se ha retrasado con las entregas y, por si fuera poco, algunos de los trenes de ancho fijo que circulaban por la línea Madrid-Barcelona sufrieron graves daños, hasta el punto de generar fisuras en la propia estructura del tren. Desde entonces, Renfe y Talgo discuten de quién es la responsabilidad, con el fabricante acusando a Adif de no mantener correctamente las vías.

Este fue el problema más sonado y el que definitivamente rompió las relaciones entre Talgo y Renfe. Sin embargo, los trenes ya acumulaban polémicas a sus espaldas. Primero, como decíamos, por sus retrasos. Segundo, por la mala calidad de rodadura (con vaivenes constantes) y mala calidad de los materiales elegidos para el interior. Tercero porque apenas unos meses después de entrar en funcionamiento, el cambio al nuevo año provocó el colapso de los trenes por un problema de software.

¿Y por qué se modifican? Hace unos meses, Óscar Puente, ministro de Transportes, confirmó el estudio para modificar la línea Madrid-Barcelona y conseguir que el trayecto baje de las dos horas. En el cambio es esencial un invento español y comprar nuevos trenes, con una adjudicación que puede acercarse a 1.800 millones de euros. Los trenes tendrán que circular a 350 km/h y Siemens e Hitachi son las mejor posicionadas.

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Adaptar los trenes al ancho variable permite a Renfe mover esos trenes a cualquier vía que funcione con ancho ibérico, lo que le da flexibilidad. La línea Madrid-Galicia tiene que liberalizarse pero todo indica que Renfe seguirá siendo la única en operar en ella porque no hay ningún otro fabricante que ofrezca esta particularidad en sus trenes y Talgo tiene comprometida su producción a medio plazo.

Pero reconvertir los trenes le permitirá a Renfe reubicar los actuales Avril en líneas que únicamente cuentan con ancho ibérico, una alternativa interesante cuando lleguen los futuros trenes de la nueva adjudicación.

Una pesadilla. Los Talgo S106, conocidos como los Avril, han sido un dolor de cabeza para la compañía. Y es que el problema ha ido mucho más allá de las incidencias que antes mencionábamos, también han supuesto que Renfe pierda el servicio AVLO, la opción de bajo coste, entre Madrid y Barcelona.

La compañía aspiraba a hacer frente a Ouigo en este trayecto con estos trenes nuevos pero con el problema de las fisuras tuvo que sacar a estos trenes de la circulación y con ello desapareció el servicio AVLO.

Ahora, Renfe ganará en flexibilidad pero para ello tendrá que gastarse otros 132 millones en trenes que han llegado tarde y que han ofrecido un rendimiento mediocre.

Foto | Andre Marques

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