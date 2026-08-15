La fabricación alemana era la envidia del mundo. La lista de los coches eléctricos más vendidos de 2026 confirma que ya no lo es

Si hablamos de coche italiano, te viene a la cabeza el diseño. Si decimos "coche alemán", a lo largo de las últimas décadas ese "made in Germany" ha sido percibido como calidad. Alemania ha sido históricamente el corazón automovilístico de Europa y sinónimo de excelencia, con marcas tan reputadas en su haber como Volkswagen, BMW, Mercedes-Benz o Audi, reconocidas a nivel mundial.

Pero la transición hacia lo eléctrico ha traído un desplazamiento en el mapa que diseminan la producción en el viejo continente y que directamente lo alejan de Europa dirección este. Se ve en las calles y lo acompañan los datos, más concretamente, con el ranking de los coches eléctricos más vendidos del planeta entre enero y junio de 2026. Un rápido vistazo deja un país como abrumador dominante, una marca norteamericana y la absoluta desaparición de Europa, y por ende, de Alemania de la lista.

Aunque esta es una lista para la primera mitad de 2026, no es un hecho puntual: obedece a una tendencia que parece haber llegado para quedarse en el progresivo adiós a los coches de combustión. Y lo hace con datos reales de ventas: la industria alemana, que dominó la industria del automóvil durante décadas, se queda atrás a la hora de colocar sus coches entre los más vendidos.

El gráfico que ves bajo estas líneas es obra del medio especializado CleanTechnica y recoge los 20 modelos eléctricos (ya sean modalidad pura o enchufable) más vendidos, con el volumen exacto de matriculaciones y, en caso de que se vendan en formato BEV y PHEV, el desglose.

Los eléctricos más vendidos en lo que llevamos de 2026

El rey en lo que llevamos de año es el Tesla Model Y con 153.813 unidades y el bronce corresponde al Tesla Model 3 (60.542 unidades) y hasta aquí Estados Unidos porque el resto de la lista, esto es, los 18 coches más son made in China. El segundo lugar lo ocupa el BYD Seal U (62.413 unidades) y diferentes marcas y modelos de Geely, Li Auto, Xiaomi, NIO, MG, Toyota y Wuling, entre otros.

Los coches eléctricos (puros o híbridos) más vendidos en 2026.Clean Technica

Según datos de la Asociación China de Automóviles de Pasajeros, durante el primer semestre de 2026 BYD, Geely y Chery lograron situarse entre los 10 mayores fabricantes del mundo por cuota de mercado, un hito que refleja el profundo cambio del sector, que tiene nuevo país reinando, tanto en China como en Europa, donde han pasado del 0,5% de cuota de mercado en 2021 al 9,5% este año.

Dentro de esa amalgama de marcas chinas hay una que brilla con luz propia capitaneando el cambio: BYD. Build Your Dreams coloca ni más ni menos que siete modelos en el top 20 mundial (Song/Seal U, Yuan Up/Atto 2, Seagull/Dolphin Mini, Dolphin, Sealion 06, Seal 06 y Yuan Plus/Atto 3), combinando tecnología BEV y PHEV. La cuota mundial del fabricante chino fue del 4,8% esta primera parte del año, de modo que ya ocupa la sexta posición del ranking global de ventas de coches, sean eléctricos o no.

Mientras tanto, los grandes grupos alemanes siguen presentes en el mercado europeo gracias al conjunto de sus marcas (con VW liderando las matriculaciones de eléctricos en Alemania en volumen), pero sin un modelo que despunte claramente como para competir con los chinos. Una cosa es cierta: el ranking mide las ventas globales de modelos concretos, un criterio que favorece a fabricantes con pocos modelos (y mucho volumen por modelo) frente a catálogos amplios como Volkswagen o Audi, que reparten sus ventas entre diferentes modelos.

De hecho, en Alemania la transición eléctrica avanza con fuerza: el mes pasado la cuota de eléctricos alcanzó un 30% y allí el coche patrio sigue pisando con fuerza, con un 25% de coches eléctricos alemanes. Porque el problema de los coches alemanes no es tanto la demanda interna, sino la competitividad de sus modelos eléctricos frente a la oferta china, con un despliegue voraz y unos precios de escándalo.





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