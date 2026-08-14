Netflix quiso conquistar el mundo de los videojuegos. Luego llegó la gran resaca de la industria

Netflix está cerrando el estudio de desarrollo de videojuegos Night School, y pretende cerrar trambién Moonloot, su estudio de Helsinki, aseguran en Game File. No solo eso: pretenden despedir a un número no especificado de puestos en su división de videojuegos. Estos datos parecen dejar claro que la ambiciosa apuesta de la compañía en este segmento no está saliendo como esperaban, pero claro, es que el segmento está pasando por una crisis colosal.

Los planes. Netflix quería que los videojuegos fueran su siguiente gran negocio en el ámbito del entretenimiento. En 2021 comenzó a incluirlos en su servicio de streaming, y lo hizo sin publicidad ni micropagos. Ese mismo año compró Night School Studio, el estudio que creó el exitoso 'Oxenfree' y comenzó una singular expansión en este segmento.

Videojuegos como ambición. Después llegaron las adquisiciones de Boss Fight y Spry Fox, además de un estudio de Helsinki y hasta un ambicioso equipo de profesionales en California con veteranos que habían trabajado en 'Overwatch', 'Halo' y 'God of War'. Netflix tenía dinero, propiedades intelectuales y cientos de millones de usuarios, así que solo faltaban los juegos. El plan estaba claro, pero no ha salido como esperaban. El caso de Night School es especialmente llamativo: hace seissemanas lanzó 'Unhinged', un título de terror orientado a ser disfrutado en la TV y con el que Netflix tenía grandes esperanzas.

La retirada empezó antes. En 2024 Netflix cerró Team Blue, su estudio dedicado a desarrollar títulos AAA, sin que llegaran a publicar un solo juego. En 2025 también cerraron Boss Fight después de que se lanzara 'Squid Game: Unleashed', y posteriormente le vendió de nuevo Spry Fox a sus fundadores. La plataforma ha ido dejando salir de su catálogo móvil juegos que habían dado prestigio al lanzamiento, pero estos movimientos frenan de golpe la ambición que Netflix parecía tener a la hora de convertirse en una potencia del sector.

Netflix llegó en el peor momento. La pandemia provocó un crecimiento extraordinario del consumo e inversión en videojuegos, y toda la industria pensó que aquella demanda se mantendría, pero no lo hizo. Desde entonces todo el segmento pasa por horas bajas con despidos, cancelaciones de proyectos y cierres de estudios incluso cuando los ingresos siguen siendo enormes. La paradoja también se vio reflejada en nuestro país: la industria española del videojuego batía récords de facturación en 2024 mientras no paraba de despedir a trabajadores.

Los gigantes tampoco se libran. Microsoft lleva cuatro oleadas consecutivas de recortes en su división Xbox en los últimos 18 meses. Todas ellas tras gastar decenas de miles de millones de dólares comprando Bethesda y Activision Blizzard. Ubisoft arrancó 2026 cancelando seis juegos y reorganizando sus estudios tras años de problemas. Incluso éxitos enormes como 'Marvel Rivals' sufrió despidos a pesar de superar los 20 millones de jugadores. El sector es inmisericorde y confuso: hacer juegos es caro, tarda años y ni siquiera el éxito garantiza estabilidad de cada al futuro.

Netflix no abandona del todo. La nueva estrategia de Netflix se concentra en cuatro áreas: juegos infantiles, party games, experiencias narrativas y títulos con atractivo masivo. El foco por tanto se desplaza desde los juegos móviles descargables a títulos que se juegan en la nube directamente en la TV y controlados con el móvil. 'FIFA World Cup' —el estudio que lo desarrolló despidió al 85% de la plantilla estos días— y el propio 'Unhinged' han sido lanzamientos más exitosos, y parece que Netflix ya no quiere convertirse en la nueva EA. En lugar de eso, prefiere convertir su app en un lugar en el que no solo veamos cosas, sino que juguemos a cosas.

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