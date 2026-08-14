Ferrari ya está notando "La Gran Transferencia de Riqueza": millennials y generación Z ya son sus principales clientes

Tener un Ferrari esperándote en el garaje continúa siendo el anhelo de muchos jóvenes, sobre todo cuando el dinero no supone un problema. Los jóvenes están revolucionando el mercado de los coches de lujo, y Ferrari es la prueba de ello.

La legendaria marca italiana está viendo cómo su clientela rejuvenece a pasos agigantados. El motivo: las nuevas generaciones están recibiendo las herencias millonarias de sus familiares.

El nuevo perfil de "ferrarista". Como apuntaban desde Fortune, tradicionalmente Ferrari ha sido sinónimo de hombres mayores, empresarios de éxito y coleccionistas amantes del motor con años de experiencia y una abultada cartera. Pero los tiempos están cambiando.

Según declaraciones de Benedetto Vigna, director ejecutivo de Ferrari, recogidas por CNBC, en el ejercicio de 2024 los millennials y la Generación Z representan ya el 40% de los nuevos compradores de Ferrari. Un vuelco generacional que ha sorprendido a propios y extraños, y que demuestra que la industria del lujo está afrontando un relevo generacional. Esto supone un incremento en el porcentaje de clientes con menos de 40 años de Ferrari, que el año anterior era del 30%.

Benedetto Vigna aseguraba que: "Estamos viendo un gran interés por parte de clientes más jóvenes", e indicaba que este cambio demográfico es una tendencia global que está transformando la forma en que las marcas de lujo se relacionan con sus clientes.

Tener un Ferrari va más allá de tener dinero. Este cambio en el perfil de los compradores de los coches de Ferrari se debe a distintos factores que confluyen en el tiempo. Por un lado, el éxito de influencers y jóvenes celebridades que exhiben sus coches de lujo en redes sociales, y que la marca ha cuidado con uñas y dientes para preservar su aura de exclusividad.

Por otro lado, Ferrari ha sabido ajustar la política de "marketing de escasez" que instauró Enzo Ferrari, que aseguraba que "siempre entregaría un coche menos de lo que demanda el mercado", lo cual incrementa la deseabilidad de sus coches.

Vigna asegura que las listas de espera para uno de sus coches son de unos dos años. En su entrevista, el CEO de Ferrari aseguraba que un cliente de 37 años le comentó que estaba ansioso por recibir su primer Ferrari antes de cumplir los 40. "No te preocupes, lo conseguirás cuando tengas 39 años", explicaba Vigna a CNBC.

La fidelidad a Ferrari. Según publicaba Fortune, la mayor parte de la cartera de clientes de Ferrari se ha forjado a lo largo de décadas, incidiendo en la idea de que no basta tener dinero para conducir un Ferrari: hay que ser merecedor de ello. En 2025, Ferrari vendió aproximadamente el 84% de sus coches nuevos a propietarios que ya tenían un Ferrari y el 56% de ellos a compradores que ya tenían más de un Ferrari en su garaje.

Eso refuerza el apego de los jóvenes por una marca que no pone fácil a sus clientes acceder a uno de sus coches. Sin embargo, uno de los grandes triunfos que la marca de Maranello ha logrado recientemente es que, cuando lo consiguen, sus clientes pueden personalizarlo a su gusto en el Atelier de Ferrari, división que la marca ha creado para dar respuesta a las peticiones exclusivas de sus clientes.

"La Gran Transferencia de Riqueza". Pero si hay un factor clave que explica el rejuvenecimiento de la clientela de Ferrari, es la llamada "Gran Transferencia de Riqueza". Se estima que buena parte de la riqueza mundial se encuentra en estos momentos en manos de los baby boomers. Debido al envejecimiento demográfico, se estima que, hasta 2045, los millennials y la generación Z serán los beneficiarios de una transferencia de riqueza estimada en unos 84 billones (billones europeos) de dólares.

Estos primeros signos de cambio generacional ya se están viendo, con datos como el que revelaba la lista de millonarios de Forbes de 2025, en la que la mayoría de los nuevos millonarios menores de 30 años lo eran por haber recibido una herencia millonaria.

Una tendencia generalizada. Aunque los responsables de otras marcas de lujo no se han expresado con la claridad con la que lo ha hecho el CEO de Ferrari, todo indica que esta es una tendencia que están experimentando el conjunto de los fabricantes de coches de lujo.

Según declaraciones de Stephan Winkelmann, director general mundial de Lamborghini a Drive: "Cada vez hay más personas, en comparación con hace una década, que a temprana edad ya disponen de tanto dinero que pueden comprar fácilmente nuestro tipo de coches".

Porsche, por su parte, ha sabido adaptarse a los nuevos tiempos adaptando sus canales de venta al público más joven para mantenerse como una opción atractiva para los nuevos millonarios.





Una versión de este artículo se publicó en marzo de 2025.

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Imagen | Ferrari