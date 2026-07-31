El Ferrari Luce inundó la red con sus memes. Ahora son ellos los que se ríen: han vendido todos y la compañía está mejor que nunca

El Ferrari Luce está agotado. Al menos eso es lo que dicen desde Financial Times, quienes aseguran que fuentes internas de la compañía les han confirmado que todas las unidades que se planteaban vender del coche eléctrico están ya adjudicadas. Su presentación llenó de memes y bromas la red. Sus acciones cayeron en picado.

Hoy todo eso es cosa del pasado.

Todo vendido. Ya habíamos tenido un adelanto de que el Ferrari Luce estaba vendiendo a la velocidad de la luz (je). Hace unas semanas se confirmó que el coche eléctrico ya tenía adjudicadas todas las unidades que pensaban vender a China. Entonces se dijeron dos cosas: que 88 unidades ya habían encontrado dueño y que Ferrari no daba detalles de la producción para este año.

Algo parecido sucede ahora. La información del Financial Times asegura que dos fuentes internas de la compañía han confirmado que toda la producción para este año está vendida y que esta es de "menos de 500 unidades". Eso sí, también recogen que Ferrari nunca ha confirmado de forma oficial el objetivo de ventas o productivo de dicho modelo.

¿Por qué la polémica? El Ferrari Luce es el primer coche eléctrico de Ferrari. guardado bajo un absoluto secreto y sin haberse filtrado nada sobre la estética del coche, los de Maranello hicieron oficial todos los detalles del modelo el pasado mes de mayo.

Se presentara lo que se presentara, podíamos esperar que un Ferrari eléctrico causara polémica. Está claro que el hate del aficionado más clásico ya lo tenían. Pese a ello, las prestaciones y la ficha técnica del producto (1.050 CV y un 0 a 200 km/h en 6,2 segundos) prometen estar a la altura de lo que esperamos de un coche de la firma italiana.

Pero el coche, estéticamente, es muy diferente a lo que podríamos esperar de Ferrari. Incluso es muy diferente a lo que, sencillamente, podríamos esperar de un coche eléctrico. El interior, diseñado por Jony Ive, exdirector de diseño de Apple, ya nos adelantaba que Ferrari quería hacer algo diferente pero nadie atisbó hasta qué punto proponían una fórmula rompedora.

Y todo convulsionó. Y entonces se lió parda en Internet. Los memes se sucedieron. El coche se comparó con un Nissan Leaf, se hicieron montajes en los que se comparaba al Ferrari Luce con el ratón inalámbrico Magic Mouse de Apple y se pidió la cabeza de todos y cada uno de los que han pasado por el proyecto.

De Internet, las críticas saltaron al mundo físico. Luca Cordero di Montezemolo, quien antaño dirigiera la compañía, llegó a decir que se estaba destruyendo un mito. Y Flavio Briatore, famoso por sus declaraciones polémicas, se posicionó en la misma línea.

Pero el lanzamiento también tuvo un efecto inmediato. Las acciones cayeron un 8,7%. Quienes habían comprado acciones esperando una reacción positiva del mercado vendieron lo más rápidamente posible augurando un fracaso.

¿Qué queda de todo aquello? Hoy sabemos que Ferrari ha vendido todos los coches que tenía planificados para este año. Realmente esto no nos dice muy a las claras si es coche es o no un éxito porque tampoco sabemos cuánto tiempo va a estar en el mercado. Ferrari ha confirmado que este coche no es una llave para comprar los futuros modelos más exclusivos de la compañía pero la marca se ha especializado en lanzar modelos que duran muy poco tiempo en el mercado, una suerte de coleccionables que se renuevan justo cuando podrían empezar a perder ritmo en ventas.

Pero sí hay algo que destacar. Ferrari no se ha estrellado con la propuesta. Las ventas están aseguradas y las acciones han repuntado porque los números de los resultados financieros, lo que realmente importa, siguen siendo extraordinariamente buenos. Si el 25 de mayo tenías una acción de Ferrari a 330 euros y la vendiste, hay malas noticias: hoy esas acciones valen casi un 12% más.

Más Ferrari, más. La compañía no ha dado un mensaje claro de objetivo de ventas pero en Financial Times sostienen que la intención es haber vendido en 2030 unas 2.500 unidades de este coche eléctrico. Es decir, unos 600 coches anuales que representarían el 5% de las ventas.

Esos datos nos dicen que Ferrari no pretende basar su negocio en el eléctrico puro pero sí está claro que quiere que sea una parte reseñable del negocio. Una parte que no existía hasta ahora y que por el propio concepto del vehículo les permite acceder a un nuevo público que podría no estar interesado, sencillamente, en un Ferrari eléctrico al uso tal y como podía estar en nuestra cabeza.

Ferrari se ha propuesto conquistar a un perfil distinto. Y, a juzgar por los resultados, parece que avanza por el camino correcto.

Foto | Ferrari

En Xataka | Hay quien cree que ser rico es requisito suficiente para tener un Ferrari. Lo más importante es otra cosa: caerle bien a Ferrari