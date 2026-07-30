El Elroq de Skoda ya vende más que el Tesla Model 3 en Europa. Y no es casualidad

El caso de Skoda es, como poco, para estudiarlo. La compañía checa ha pasado de estar controlada por los soviéticos en el siglo XX y fabricar coches de baja calidad, a consolidarse como una de las puntas de lanza del coche eléctrico europeo bajo el paraguas de Volkswagen. Tanto, que su Elroq ha conseguido superar en ventas a un coloso como es el Tesla Model 3 en Europa.

Sin comerlo ni beberlo, y podría decirse que sin hacer demasiado ruido, Skoda ha pasado de ser un fabricante discreto a convertirse en un actor central del coche eléctrico en Europa, algo que, teniendo en cuenta la ofensiva china a la que estamos asistiendo, no es decir poco.

Un crecimiento espectacular...

Skoda Elroq | Imagen: Xataka

El primer semestre de 2026 confirma, sin duda, este cambio de rumbo para el fabricante checo. Entre enero y junio, la firma entregó 555.700 vehículos en todo el mundo (frente a los 509.400 del año anterior), lo que supone un crecimiento del 9,1%. Con estas cifras, Skoda se mantiene como la segunda marca más vendida en Europa, solo por detrás de su hermana mayor, Volkswagen.

Este crecimiento es especialmente notable en los principales mercados de la región. Las matriculaciones se han disparado un 19,6% en Alemania (su principal mercado, con 120.400 vehículos), pero también crecen un 16,6% en Austria, un 14,2% en Polonia, un 10,7% en Italia, un 9,5% en España, un 9,3% en Francia, un 6,9% en la República Checa y un 6,6% en el Reino Unido. En total, la marca ha vendido 468.300 vehículos en el continente.

En ese sentido, cabe destacar que el modelo más vendido sigue siendo el Octavia, con 96.500 unidades. Está muy por delante del Kodiaq (74.600 unidades), el Kamiq (65.400) y el Fabia (61.900). No obstante, si hay un vehículo que merece especial atención ese es, sin lugar a dudas, el Elroq.

... con el Elroq por bandera

Este SUV eléctrico, que poco tiene que envidiarle a un VW, se ha convertido en el verdadero motor de crecimiento de Skoda. Desde su lanzamiento hace apenas año y medio, la compañía ya ha conseguido entregar 59.900 unidades, situándose así como el quinto modelo más vendido de todo el catálogo. Y por si fuera poco, los datos dejan poco lugar a dudas.

En lo que respecta a las ventas de coches 100% eléctricos, estas han aumentado un 48,3% en un año, alcanzando las 108.200 unidades. El repaso es bastante parejo: 59.900 unidades el Elroq y 48.300 unidades el Enyaq. Gracias a este impulso, Skoda ha conseguido convertirse en la cuarta marca de coches eléctricos en Europa.

Sus modelos electrificados (incluyendo híbridos enchufables) suman 132.300 entregas globales. Los híbridos enchufables por sí solos también crecen, aunque de forma más moderada, con 24.100 vehículos (+11,8%). En el mercado europeo, el 27,7% de los Skoda vendidos ya cuentan con un motor electrificado; es decir, más de uno de cada cuatro coches entregados por la marca tiene enchufe.

Más de uno de cada cuatro coches entregados por Skoda tiene enchufe

Todo esto redunda en un hecho irrefutable: el Elroq se ha convertido en uno de los coches eléctricos más vendidos en el Viejo Continente. Durante el primer semestre de 2026, se colocó como el segundo coche eléctrico más vendido en Europa con 57.561 matriculaciones, solo por detrás del Tesla Model Y (109.291 unidades) y superando al Tesla Model 3 (56.580 unidades). En mercados como el español, la firma ha batido récords con 23.903 matriculaciones, un 8,8% más con respecto al año pasado, cuando ya creció un 6,2%.

Aquí hay que reconocer que, al menos a nivel industrial, al Grupo VW le ha salido muy bien la jugada con la plataforma MEB, que es la que comparten vehículos como el Volkswagen ID.3, el Cupra Born, el Volkswagen ID.4, el Skoda Enyaq e incluso el Ford Explorer y el Ford Capri (que no son del grupo, sino que Ford licencia la plataforma). Cuantas más marcas y modelos usen una plataforma, más se diluye el coste de desarrollo y más barata sale cada unidad de coche. Que se lo digan al grupo Chery, por ejemplo. Eso le permite a Skoda jugar con un poco de ventaja, ya que puede trasladar ese ahorro al precio de venta.

Pero si hay un dato que resume mejor que ningún otro este cambio de era, es este: ese Skoda que hoy le discute el trono eléctrico a Tesla no se fabrica ya solo en la República Checa. Desde el pasado 4 de junio, el Epiq, su eléctrico de acceso, con precios desde 22.800 euros, sale de la planta de Volkswagen Navarra, en Pamplona. Es el primer Skoda de la historia fabricado en España. Viniendo de donde viene, no está nada mal.

Vía | L'Automobile Magazine

Imagen | Skoda