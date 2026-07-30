El mejor momento para comprar una GPU fue ayer. El segundo mejor es hoy: las Nvidia RTX preparan subidas de hasta el 30%

Estamos en un momento en el que hay que decidir si actualizar la tarjeta gráfica del PC vale la pena o es mejor comer durante un mes. Los tragones centros de datos para la IA han destruido el mercado de consumo de RAM y SSD, y el resto de componentes han ido detrás de manera paulatina. El precio de los HDD es una locura, las placas base también han subido y las tarjetas gráficas son un caso de estudio.

No es que el stock sea un drama en ocasiones o que ni Nvidia ni AMD hayan lanzado una renovación de sus familias, sino que los precios han empezado a subir mucho en muy poco tiempo. Y hay más malas noticias: todo apunta a un nuevo subidón importante de las GPU de Nvidia.

Hasta un 30% por tercera vez en lo que llevamos de 2026.

En corto. Como apunta el Economic Daily News de Taiwán, Nvidia está subiendo el precio de los paquetes de GPU (chip gráfico y memoria gráfica asociada) a los ensambladores. Se trataría de la tercera subida en lo que va de año y estaríamos hablando de un aumento de hasta el 30%.

Estos últimos meses hemos visto aumentos en diferentes gamas, con uno importante en mayo que sólo afectó a las RTX 5090 (carísimas ya de base), pero el diario económico espera que el nuevo aumento afecte a todas las gamas.

Traducción. Por aterrizarlo, NotebookCheck pone de ejemplo la Asus TUF Gaming GeForce RTX que costaba unos 1.199 dólares en invierno de 2025 y ahora está por casi 1.600 dólares. En España es algo que varía mucho, pero la tendencia que vemos comparando precios en CamelCamelCamel es que estos últimos seis meses, los precios han aumentado.

Hay otros ejemplos similares para las RTX 5070 Ti, con un subidón de unos 500 dólares en apenas seis meses. Al final, las tarjetas gráficas también tienen memoria. Es GDDR y no LPDDR o DDR como otros dispositivos de consumo, pero esos módulos son fabricados por las mismas tres empresas que han ido abandonando al mercado de consumo para volcarse en la IA, y sería el principal componente que está afectando al precio de las GPU para jugar.

AMD no se libra. La noticia llega justo unas horas después de que AMD nos metiera en un DeLorean para devolvernos a 2022 con sus nuevas gráficas RX 9050. Se trata de un modelo de entrada del que aún no tenemos datos sobre el precio, pero del que sí sabemos que tendrá un bus de 64 bits y una VRAM de apenas 4 GB.

Es una cantidad suficiente para juegos independientes poco exigentes y títulos de hace 10 o 15 años que tengamos pendientes, pero en lanzamientos un poquito más actuales (y no te hablo de portentos gráficos como 'Halo Campaign Evolved' o juegos tan recientes) tendrá complicado ejecutarlos incluso a una resolución de 1.080p.

Marrón también para Nvidia. Volviendo a Nvidia, aunque toda esta situación les está viniendo genial porque se han convertido en el pegamento de la industria de la IA con sus plataformas, la escasez también les va a alcanzar. La compañía de Jensen Huang está ultimando el lanzamiento de Vera Rubin, su nueva plataforma de IA que está ideada tanto para el entrenamiento como para la inferencia, especialmente enfocada en la era de la IA agéntica.

Pues, según un informe de TrendForce, parece que Nvidia podría recudir a la mitad la memoria SOCAMM de Vera Rubin, pasando de 192 GB a 96 GB por módulo para controlar los precios de la memoria. Hablamos de que, por rack completo, pasarían de 55 TB de memoria a """"sólo"""" 28 TB, siendo una muestra de que si no hay memoria, no hay memoria.

A Huawei, por cierto, le estaría pasando lo mismo. El gigante chino está preparando los superclúster para alimentar la industria local de IA y habría pedido a CXMT que les hiciera 'precio' para poder adquirir la RAM que necesitan, pero CXMT se habría negado porque está jugando al mismo juego que Samsung, Micron y SK Hynix en esto de la producción de RAM.

Compra ahora... Lo hemos dicho en más de una ocasión. El mejor momento para comprar algo fue ayer, pero el segundo mejor momento es hoy. Por muy caras que estén las cosas, que lo están, todo apunta que se va a poner mucho peor antes de mejorar (si es que lo hace, que compañías como Lenovo no lo tienen nada claro).

Con las consolas hemos visto que Xbox Series X y PS5 son más caras (y bastante) hoy que cuando se lanzaron hace casi seis años. Nintendo Switch 2 no había cumplido ni un año en el mercado cuando anunciaron subida de precio, y hasta Raspberry Pi, que usa una memoria muy desfasada, ha pegado un subidón considerable.

Nada se libra y si consideras que vas a necesitar cualquier dispositivo hoy, mejor que lo compres cuanto antes porque queda tormenta para rato.

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