Si una GPU con 8 GB ya se quedaba corta para jugar, la crisis nos ha traído fantasmas del pasado: tarjetas con 4 GB

Este es el peor año que recuerdo para montar un PC. Ya no es que los precios de componentes como los HDD y, sobre todo, SSD y memoria RAM estén totalmente fuera de control, sino que no hay nuevas tarjetas gráficas. Las de AMD son un remozado de las anteriores y Nvidia, directamente, pasa de las RTX 60. Pero claro, algo hay que sacar, y acaba de aparecer la pista de una nueva GPU que despierta los fantasmas de 2022.

Si con el inicio de la crisis de la RAM ya apuntamos que podríamos volver a ver móviles con cantidades absurdamente bajas de memoria, una filtración apunta a eso mismo, pero en el lado de las tarjetas gráficas. Al ensamblador ASRock se le habrían colado dos nuevos modelos de la serie RX 9000 de AMD, concretamente las RX 9050 y la peculiaridad es que llegarían en versiones de 4 GB y 8 GB de memoria.

Como apunta Digital Foundry, la última vez que tuvimos nuevas tarjetas con 4 GB de memoria fue hace cuatro años con las Intel Arc A310, Nvidia GTX 1630 y AMD Radeon RX 6400 y 6500 XT, por lo que la RX 9050 'Challenge' sería la primera GPU moderna con sólo 4 GB de VRAM para intentar ofrecerse a un precio contenido, pero contando con capacidades más actuales.

El problema es que 4 GB de VRAM, actualmente, valen para poco. Tan poco que incluso jugar a 1.080p se complica en los títulos más recientes. Y nos habla de un futuro aún más preocupante para el juego en PC.

Una GPU de 4 GB de VRAM tiene sentido. Tristemente

Antes de nada, hay que aclarar que AMD no ha hecho una presentación oficial y todo viene de una filtración de ASRock a la que ahora sólo se puede entrar a través de un sistema como Archive.

Las características son... discretas. La arquitectura de la AMD Radeon RX 9050 Challenger de 4 GB es RDNA 4, sí, pero las especificaciones nos hablan de una velocidad de memoria de 1.920 MHz con un boost de hasta 2.600 MHz con 18 Gbps con 16 CU y una recomendación de potencia de 450 W.

Está por debajo de la 9060 y la filtración apunta a un ancho de banda de 288 GB/s con un bus de 128 bits para el modelo de 8 GB GDDR6 y de apenas 144 GB/s con un bus de 64 bits para el modelo de 4 GB.

Las críticas, evidentemente, se han centrado en esta versión de 4 GB. Porque es necesario que haya tarjetas gráficas que cuenten con capacidades modestas porque no todo el mundo puede querer jugar en ultra con tasas de frames por segundo superiores a 60 y ray tracing, pero incluso a 1.080p esa excesivamente baja cantidad de memoria puede dar problemas en títulos no tan actuales.

Como decimos, al ser una filtración no hay precio, pero la horquilla estará entre los 100 y 200 euros si tenemos en cuenta los lanzamientos de los modelos mencionados de 2022. Aunque, claro, no tenían los problemas de suministro que ahora, por lo que habrá que estar atentos, aunque sea por mera curiosidad, al precio de estas RX 9050 Challenger de 4 GB.

Queriendo leer más allá de las críticas y del asombro por esa cantidad de VRAM anormalmente baja para 2026, hay dos cuestiones. La primera es que sí, una tarjeta con 4 GB sigue siendo útil para juegos de hace una década que no requieran muchos recursos o para muchos títulos independientes.

Hay muchísimo a lo que jugar con esa cantidad de VRAM y, además, está el hecho de que son tarjetas con una arquitectura moderna, por lo que no es tomar una RX 580 que ya no tiene escalado ni ese tipo de técnicas. Pero claro, dependiendo del precio, quizá es más sensato optar por el mercado de segunda mano para tener acceso a una GPU de 8 GB que, al menos, vaya más desahogada en resoluciones 1.080p y 1.440p.

Y la segunda lectura está relacionado con lo que decía al comienzo del texto: la rueda debe seguir girando y las compañías tienen que lanzar productos para seguir existiendo. El tamaño del mercado para un producto así es algo que habrán estudiado, pero la otra alternativa es no lanzar nada y correr el riesgo de desaparecer.

Ya lo dijo el CEO de SMIC, la gran fundición de China: estamos en un tsunami por culpa de la IA y muchas empresas se quedarán por el camino. Pero aunque este producto tenga cierta lógica, desde luego choca ver una GPU de 4 GB de VRAM en pleno 2026, siendo un reflejo de lo mal que están las cosas.

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