Comprar un sobre de cartas Pokémon en Japón ya requiere algo más que dinero: ahora también hace falta tu rostro

El coleccionismo de cartas Pokémon lleva mucho tiempo desatado. Sobres agotados en minutos, colas que empiezan días antes de un lanzamiento y precios de reventa que multiplican por diez o por veinte el valor original de un producto. The Pokémon Company ha decidido que la única forma de frenar a los especuladores pasa por algo que hasta ahora parecía reservado a aeropuertos o control de fronteras: usar sistemas de reconocimiento facial.

Qué ha anunciado la compañía. The Pokémon Company implementará un sistema de reconocimiento facial en sus tiendas Pokémon Card Store de Japón, los establecimientos más pequeños centrados exclusivamente en el juego de cartas coleccionables, que son distintos de los Pokémon Center.

Según recoge la propia web oficial de la compañía, el objetivo es "proporcionar un entorno de compra seguro para todos los clientes, prevenir el crimen y garantizar el cumplimiento de las normas de entrada y compra". La medida se estrenará con el lanzamiento japonés del set Storm Emeralda, dedicado al pokémon Rayquaza.

Cómo funciona en la práctica. Cualquier cliente de edad de primaria en adelante deberá aceptar que le escaneen el rostro para poder entrar en la tienda y recibir un número de turno. El sistema guarda ese registro facial junto al número de visitas de cada persona, de modo que si detecta que alguien ha entrado más de una vez el mismo día, o ha intentado conseguir varios tickets, le deniega el acceso.

Los niños en edad preescolar quedan exentos del escaneo, pero no pueden entrar solos, ya que siempre tienen que ir acompañados de un adulto. Según ha explicado la compañía, si el personal detecta intentos repetidos de entrar, "nuestro personal puede hablar contigo individualmente" para advertirte de que estás incumpliendo las normas.

Por qué llegan a este extremo. El problema no es nuevo, pero se ha disparado en los últimos años. Los especuladores compran cajas y sobres en grandes cantidades solo para revenderlos después a precios muy superiores, dejando las tiendas vacías para el aficionado normal en cuestión de minutos.

Algunas tiendas japonesas ya habían probado otras fórmulas antes de llegar al escáner facial, como retirar el plástico protector de las cajas selladas en el momento de la compra para que no puedan revenderse como producto nuevo, o incluso pedir a los clientes que respondan a un cuestionario sobre Pokémon para demostrar que compran para coleccionar y no para especular, según recoge VGC. Ninguna de esas medidas ha sido suficiente.

No es la única barrera que han puesto. Esta no es la primera medida drástica de la compañía. A principios de año, The Pokémon Company empezó a exigir en Japón la identificación con documento oficial del gobierno para comprar determinados productos de cartas en sus tiendas, según cuentan desde Polygon. Y a partir de agosto, según recoge PokéBeach, algunas compras en Pokémon Center Online también requerirán verificación con foto de identidad oficial. El reconocimiento facial se suma, por tanto, a un cerco cada vez más estrecho contra la reventa.

Hay algo más detrás: la seguridad. Más allá del negocio, la compañía también habla de "gestión de la seguridad". En marzo, una empleada de la tienda Pokémon Center Mega Tokio murió en el propio local a manos de un presunto acosador, lo que obligó a cerrar el establecimiento, que reabrirá oficialmente en agosto, según ha confirmado la propia compañía.

Fuera de sus aguas, en Estados Unidos, el aumento del valor de las cartas ha ido de la mano de un aumento de robos violentos. Solo en el último año se han registrado múltiples asaltos a tiendas, entre ellos un atraco a mano armada en Nueva York en el que empleados y clientes fueron retenidos, o el caso de un hombre en Florida detenido por robar cartas valoradas en 12.000 dólares utilizando una motosierra, según compartían desde IGN.

Qué pasa con esos datos. La política de privacidad de The Pokémon Company contempla la recogida de un abanico de datos mucho más amplio que el meramente facial, ya sean fotografías, grabaciones de audio, direcciones de correo electrónico, nombre del centro educativo, ocupación, lugar de trabajo o números de documentos oficiales como el carné de conducir o el pasaporte, según cuentan desde Polygon. La compañía asegura que la información recogida en las tiendas se conservará únicamente el tiempo necesario y se eliminará después, aunque no ha especificado un plazo exacto.

Y si no quieres que te escaneen la cara. No hay término medio, pues quien no dé su consentimiento al reconocimiento facial no podrá entrar en la tienda ni recibir su ticket de turno. Eso sí, si un cliente necesita salir del local durante su visita, por ejemplo para ir al baño, puede volver a entrar siempre que avise antes al personal.

Y ahora qué. De momento, los escáneres faciales se limitan a Japón y no hay indicios de que vaya a extenderse a otros países a corto plazo. Tampoco está claro si llegará a los Pokémon Center, o se quedará solo en las Pokémon Card Store. El presidente de Nintendo, Shuntaro Furukawa, ya había adelantado este mes que la compañía tomaría "medidas" ante la escasez y la reventa, sin dar muchos detalles. Ahora sabemos a qué se refería.

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