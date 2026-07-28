La caída de servidores PlayStation y Xbox es algo más que un incordio: es un adelanto del futuro de los videojuegos

Estos días se ha producido una feliz coincidencia: PlayStation Network y Xbox Live se han caído. El pasado viernes, los servidores de PlayStation estuvieron unas horas fuera de juego y este lunes pasó lo mismo con los de Xbox. El resultado, en ambos casos, fue el mismo: usuarios que no sólo no podían jugar al multijugador online, sino que tampoco podían disfrutar de juegos que habían comprado, pero necesitaban verificación online para funcionar.

Y digo que es una "feliz coincidencia" porque hace casi un mes Sony anunció que dejarán de hacer juegos en formato físico en enero de 2028, limitando todas las compras a juegos digitales que, recordemos, no sólo no son nuestros, sino que dependen de estos servidores para funcionar. Y la caída de ambos servicios prácticamente a la vez es un aviso de lo que está por venir.

Cuando todo se vuelva digital y esté bloqueado por una verificación del servidor, si se caen los servidores más vale que tengas una consola antigua a mano si te apetece jugar.

Un recordatorio de lo que está por venir

Que los servidores fallen no es una novedad. Es algo que no es frecuente, pero está ahí y es un fastidio. Tanto PlayStation como Xbox cuentan con páginas de estado de los servidores y el servicio, avisando si alguna de las funciones (juegos, aplicaciones, perfil, amigos, etc) no funcionan como es debido.

Como digo, no nos estamos enfrentando a caídas todas las semanas, pero es algo que no es tan raro y, cuando pasa, pues hay juegos a los que no podremos jugar y otros a los que sí. Si tenemos el juego en formato físico (y no es un pisapapeles, como cada vez más en esta industria), lo metemos en la consola y a jugar sin problemas. Pero si tenemos el juego digital es cuando comienzan los quebraderos de cabeza.

Es lo que ha ocurrido estos días con ambas consolas: aquellos con la biblioteca digital que quisieran disfrutar de ese videojuego del que están disfrutando tendrían que ponerse con otra cosa, ya que los juegos digitales comprueban la licencia antes de arrancar y, si no hay servidores, no hay comprobación y, por tanto, tampoco hay partida.

Una caída de servidores es mucho más que una tarde sin jugar: es un recordatorio de que no tienes nada

Cada vez que esto pasa, los jugadores piden compensaciones por el tiempo de juego perdido y demás. Los problemas se suelen solucionar a las pocas horas y tampoco nos pasa nada por no jugar a ese juego en el rato libre porque siempre podemos ponernos con otro en formato físico, pero estas caídas casi simultáneas, como digo, llegan en un momento curioso.

Sony anunció el pasado 1 de julio que, a partir de enero de 2028, las consolas PlayStation no recibirían nuevos juegos en formato físico. Esto implica que, al menos en PlayStation, todos los juegos lanzados a partir de esa fecha serán digitales, por lo que una caída de servidores te impediría jugar.

No se sabe qué va a hacer Xbox con Project Helix (ahora mismo parece que ni ellos lo saben muy bien), pero todo apunta que seguirá los pasos de Sony con una consola 100% digital, y una caída de servidores es mucho más que una tarde sin jugar: es un recordatorio de que no tienes nada.

Hemos dicho por activa y por pasiva que los juegos en formato digital no nos pertenecen debido a que son una simple licencia de uso (excepto en casos concretos o los de la plataforma GoG en PC) y hay juegos en disco que no sólo no tienen el contenido completo ('Doom The Dark Ages', el de 'Indiana Jones y el Círculo Dorado' o los últimos de Ubisoft, por ejemplo), sino que necesitan comprobación online para jugar en solitario ('Gran Turismo 7' o el recién lanzado 'Halo: Campaign Evolved'). Aunque tengas estos en físico, no juegas en una caída de servidores.

Por otro lado, en un futuro que apunta a ser cada vez más dependiente del juego por streaming, con Nvidia, PlayStation y Xbox muy interesadas en esto, una caída de servidores así también te corta el acceso inmediato a los videojuegos.

Desde Xbox han respondido por medio de su CTO y eso de que "no juegas si los servidores se caen" no es una exageración. Scott Van Vliet, de Xbox, comenta que la caída de servidores "causó que fallaran muchos escenarios que requieren una verificación de derechos, como desplegar tu biblioteca e iniciar los juegos que posees".

En otras condiciones, una caída así habría hecho algo de ruido entre jugadores, pero sería una más de las que suelen sufrir estos servicios. Sin embargo, que se caigan las dos plataformas casi a la vez es ese mencionado recordatorio de que el futuro que llegará más pronto que tarde no es el más esperanzador para los jugadores. De hecho, llega en mitad de una tormenta por los derechos digitales, la posesión de lo que compramos y con ese runrún de "no tendrás nada y serás feliz".

Es más, el ambiente está tan caldeado que una publicación sobre un tocadiscos de Sony se ha llenado de comentarios recordando a la compañía que muy bien, pero que se van a cargar los juegos en formato físico. En ningún universo paralelo un tuit de anuncio de un tocadiscos tendría más de 4.000 respuestas, pero en este, es una muestra del sentir de muchos usuarios.

El 19 de noviembre llegará 'GTA VI' sólo en formato digital. Imagina qué pasará si ese día los servidores se caen.

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