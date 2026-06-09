Project Helix: todo lo que creemos saber sobre la próxima consola de Xbox

Han pasado ya varios años desde que Xbox Series X y Xbox Series S aterrizaron en los salones de todo el mundo, y Microsoft empieza a enseñar las cartas de lo que viene después. Project Helix es el nombre en clave de la próxima generación de Xbox, una consola que, a juzgar por lo poco (y lo mucho) que ya se sabe de ella, no va a parecerse demasiado a lo que la compañía nos ha ofrecido hasta el momento. Bajo estas líneas reunimos todo lo que sabemos de la próxima generación de Xbox hasta la fecha.

¿Qué es Project Helix?

Project Helix es el nombre en clave oficial de la consola de próxima generación de Xbox. Microsoft lo confirmó de manera pública en marzo de 2026, cuando Asha Sharma, la nueva directora ejecutiva de Xbox, que llegó al cargo tras la retirada de Phil Spencer a finales de febrero, lo anunció a través de su cuenta en X. Según contaba Sharma por aquel entonces, la consola “liderará en rendimiento y reproducirá tus juegos de Xbox y de PC”.

Como suele ser habitual en la industria, no se trata de un nombre comercial definitivo. Al igual que ocurrió con Project Scarlett y Lockhart, que finalmente se convirtieron en Xbox Series X y Xbox Series S respectivamente, Project Helix recibirá otro nombre cuando a Xbox le de por confirmarlo. Hasta entonces, así es como nos referiremos al dispositivo.

Lo que sí ha quedado claro desde el principio es que Microsoft tiene ambiciones que van bastante más allá de una simple actualización generacional. Según Jason Ronald, vicepresidente de la división de próxima generación de Xbox, el equipo lleva tiempo trabajando a fondo en el hardware y en el GDC 2026 de marzo confirmó que están “en pleno desarrollo” de la consola.

¿Qué tipo de consola es?

Esta es quizás la característica más llamativa de Project Helix, y la que más revuelo ha generado en la industria. A diferencia de sus predecesoras, la consola no solo ejecutará juegos de Xbox, sino que también será capaz de correr títulos de PC. Y supuestamente no solo de la tienda de Microsoft, sino también de otras plataformas digitales como Steam o GOG de forma nativa.

Microsoft lleva tiempo caminando hacia la idea de que “todo es una Xbox”, borrando las fronteras entre consola y PC. Project Helix sería la materialización más ambiciosa de esa filosofía. El propio Ronald contaba ya en la GDC que “los días en los que la gente se definía a sí misma como jugadores de consola, de PC o de móvil ya no existen realmente”.

Xbox Series X

Para los desarrolladores, Microsoft está preparando un kit de desarrollo unificado (GDK) que les permitirá lanzar una sola versión de un juego y llegar tanto a usuarios de consola como de PC, algo que reduciría considerablemente el esfuerzo de los estudios para adaptar sus juegos a múltiples plataformas. Según Wccftech, la interfaz de usuario se construirá alrededor de una versión evolucionada del Xbox Full Screen Experience, similar a la que ya existe en las portátiles ASUS ROG Xbox Ally.

Además, en abril de 2026 comenzó a desplegarse en Windows 11 el llamado “Modo Xbox”, una experiencia de pantalla completa y optimizada para mando que actúa como anticipo del entorno de Project Helix. Solo está disponible en Windows 11 y sirve tanto para ir madurando el ecosistema como para que los jugadores de PC se familiaricen con lo que está por venir.

¿Cuáles son sus especificaciones técnicas?

Microsoft y AMD han sido deliberadamente escuetos con los números concretos, prefiriendo hablar de filosofía de diseño antes que de TFLOPS. Pero lo que se ha confirmado de manera oficial, combinado con lo que han revelado fuentes internas, ofrece ya un perfil bastante claro del hardware.

Lo que está confirmado oficialmente:

SoC personalizado de AMD : Project Helix estará construida sobre un chip a medida diseñado conjuntamente por Microsoft y AMD. El vicepresidente sénior de AMD, Jack Huynh, confirmó que emplea la arquitectura de GPU RDNA 5 y se fabrica en proceso de 3 nanómetros de TSMC, lo que supone un salto de eficiencia enorme respecto a los 7 nm de Xbox Series X.

: Project Helix estará construida sobre un chip a medida diseñado conjuntamente por Microsoft y AMD. El vicepresidente sénior de AMD, Jack Huynh, confirmó que emplea la arquitectura de GPU RDNA 5 y se fabrica en proceso de 3 nanómetros de TSMC, lo que supone un salto de eficiencia enorme respecto a los 7 nm de Xbox Series X. Nueva generación de DirectX y FSR Diamond : La consola está codiseñada para la próxima generación de DirectX. AMD ha confirmado también que Project Helix incorporará FSR Diamond, su nueva plataforma de escalado y generación de fotogramas, que integra una NPU dedicada para generación de múltiples fotogramas, compresión de texturas neuronal y renderizado neural.

: La consola está codiseñada para la próxima generación de DirectX. AMD ha confirmado también que Project Helix incorporará FSR Diamond, su nueva plataforma de escalado y generación de fotogramas, que integra una NPU dedicada para generación de múltiples fotogramas, compresión de texturas neuronal y renderizado neural. NPU dedicada : La consola incluye una Unidad de Procesamiento Neuronal integrada directamente en el SoC, independiente de la GPU y la CPU, para gestionar todas las tareas de renderizado impulsadas por inteligencia artificial.

: La consola incluye una Unidad de Procesamiento Neuronal integrada directamente en el SoC, independiente de la GPU y la CPU, para gestionar todas las tareas de renderizado impulsadas por inteligencia artificial. Ray tracing de otro nivel: Microsoft ha descrito el rendimiento en trazado de rayos de Project Helix como “un salto de un orden de magnitud” respecto a la generación actual. Esto se apoya en parte en las nuevas arquitecturas RDNA 5, que incluyen los llamados “Radiance Cores”, un bloque de hardware específico para ray tracing, y “Neural Arrays”, un nuevo enfoque para agrupar unidades de cómputo de la GPU como motor de inteligencia artificial unificado.

Lo que apuntan las filtraciones:

Leakers conocidos como Moore's Law Is Dead y KeplerL2 han afirmado en varias ocasiones que el chip se llama internamente “Magnus” y contaría con:

CPU : Diseño híbrido de hasta 11 núcleos, con hasta 3 núcleos Zen 6 de alto rendimiento y hasta 8 núcleos Zen 6c de eficiencia. Las frecuencias de los núcleos de rendimiento se estiman en el rango de los 5,5-6 GHz. Esto supondría un salto generacional enorme sobre los núcleos Zen 2 de Xbox Series X.

: Diseño híbrido de hasta 11 núcleos, con hasta 3 núcleos Zen 6 de alto rendimiento y hasta 8 núcleos Zen 6c de eficiencia. Las frecuencias de los núcleos de rendimiento se estiman en el rango de los 5,5-6 GHz. Esto supondría un salto generacional enorme sobre los núcleos Zen 2 de Xbox Series X. GPU : 68 unidades de cómputo RDNA 5. Aunque solo supone un aumento del 30% en unidades respecto a las 52 CU de Series X, cada una es aproximadamente un 65% más rápida gracias a las mejoras arquitectónicas de RDNA 5. La frecuencia de GPU se estima en al menos 2,5 GHz, frente a los 1,825 GHz de Series X.

: 68 unidades de cómputo RDNA 5. Aunque solo supone un aumento del 30% en unidades respecto a las 52 CU de Series X, cada una es aproximadamente un 65% más rápida gracias a las mejoras arquitectónicas de RDNA 5. La frecuencia de GPU se estima en al menos 2,5 GHz, frente a los 1,825 GHz de Series X. Memoria: GDDR7, según los analistas del sector.

Según Wccftech, si estas filtraciones son correctas, Project Helix podría ofrecer entre 5 y 6 veces el rendimiento en rasterización de Xbox Series X, y hasta 20 veces en trazado de rayos. No obstante, no nos queda más remedio que esperar a la información oficial para corroborar estos datos.

¿Cuándo llegará Project Helix?

No hay fecha oficial. Lo que Microsoft ha confirmado en la última GDC es que las unidades de desarrollo en fase alfa comenzarán a llegar a los estudios a partir de 2027. A partir de ahí, el calendario es especulativo.

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La ventana de lanzamiento a la que más apuntan las fuentes del sector es finales de 2027, aunque algunos analistas tampoco descartan 2028. En parte, esto dependerá en función de cuándo lleguen exactamente los kits de desarrollo y del tiempo que necesitan los estudios para tener juegos listos. Por otro lado, documentos de fabricación filtrados de AMD, según Vice, también apuntarían a 2027 como ventana de producción.

Un factor a favor de Microsoft es que, según fuentes citadas por Wccftech, Sony podría retrasar el lanzamiento de PlayStation 6 hasta 2028 o incluso más tarde debido a la actual crisis de componentes, lo que dejaría a Xbox un margen de tiempo sin competencia directa en el mercado de consolas de nueva generación. No obstante, aún es pronto para conocer detalles al respecto, por lo que tendremos que esperar para saber más acerca de ello.

¿Cuánto costará?

Esta es la pregunta del millón, y la más incómoda. En abril de 2026, la propia Asha Sharma reconocía en una entrevista con Game File que la crisis de memoria y almacenamiento que sacude al sector tecnológico tendrá un impacto directo sobre el precio y la disponibilidad de Project Helix: “los costes de memoria influirán en el precio y en la disponibilidad. No estamos listos para compartir un calendario de lanzamiento ahora mismo. El mundo es bastante dinámico”.

Sin embargo, pocos días después, en una entrevista con Bloomberg Tech, Sharma mató un poco ese pesimismo inicial, asegurando que será caro “solo si no innovamos” y añadió que “no creo que se puedan subir los precios a través de la crisis de hardware que estamos viendo”. Su postura es que la innovación en los modelos de negocio y en la arquitectura del producto puede compensar parte de ese sobrecoste.

Con todo, las estimaciones del sector no son nada tranquilizadoras. Según KeplerL2, basándose en el coste estimado de los componentes filtrados, el precio podría superar los 1.000 dólares. GamesRadar+ y Wccftech compartían cifras de entre 900 y 1.200 dólares, aunque estas estimaciones son anteriores al empeoramiento de la escasez de componentes. Para España, el precio en euros podría ser aún menos amable. No obstante, veremos en qué queda la cosa.

¿Será compatible con juegos anteriores?

Sí, y parece que de forma bastante completa. En la GDC, Ronald confirmaba que Project Helix mantendrá retrocompatibilidad con cuatro generaciones completas de consolas Xbox, convirtiéndola en la consola más compatible con el catálogo histórico que Microsoft haya lanzado jamás. Esto significa que los juegos de Xbox original, Xbox 360, Xbox One y Xbox Series X|S deberían funcionar en el nuevo hardware.

Además, Microsoft ha indicado que usará mejoras basadas en inteligencia artificial para modernizar esos títulos más antiguos, mejorando resolución y rendimiento sin necesidad de que los desarrolladores toquen código.

¿Habrá juegos exclusivos para Project Helix?

Todavía no se ha anunciado ningún juego específico para la consola. Sin embargo, Wccftech señala que, a juzgar por los estudios de Microsoft que están en desarrollo activo, títulos como el próximo Halo (no el remake de Combat Evolved), y los siguientes juegos de Ninja Theory, Rare y Obsidian son los candidatos más evidentes a apuntar directamente al nuevo hardware. Con la unificación GDK, la línea entre “exclusivo de consola” y “exclusivo de PC” se difumina, pues la idea es que si un juego está en Helix, también estará en PC con Windows.

Cabe destacar que Microsoft ha vuelto a los exclusivos, de cierta manera. Pues tal y como anunciaron en el último Xbox Showcase, Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán exclusivos de consolas Xbox (con versiones para PC). Según el propio Matt Booty, CCO de Xbox, la estrategia en torno a la exclusividad de sus títulos en consola se determinará “caso a caso”.

¿Y qué más?

Aún queda mucho por anunciar. Microsoft ha confirmado que compartirá más información sobre Project Helix a lo largo de 2026. Lo más probable es que los detalles más jugosos, como su nombre definitivo, diseño, precio y catálogo de lanzamiento, lleguen en algún momento del segundo semestre del año o a principios de 2027.

Este artículo se irá actualizando con las novedades que vayan llegando sobre Project Helix.

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