Los streamers llevan años haciendo publicidad encubierta de marcas: España acaba de multar a Ibai y Jordi Wild por ello

La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia acaba de contratar a una empresa portuguesa para rastrear publicidad encubierta en redes sociales. Las tres multas que ha logrado imponer con esa vigilancia recién estrenada suman, ya con los descuentos por pronto pago y otros atenuantes, 2.877,91 euros entre Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter. Son solo unas migajas en el contexto de cuánto ganan estos influencers con su actividad.

Tres razones. Ibai Llanos, Jordi Wild y Nachter han sido sancionados por incumplimientos distintos de la Ley General de Comunicación Audiovisual: publicidad sin identificar, contenidos sin protección de menores y promoción irregular de medicamentos. A Ibai Llanos le ha costado 710 euros, reducidos a 568 por pago anticipado, no señalar que varios vídeos publicados en X durante la presentación de artistas de La Velada mostraban una marca de bebida sin diferenciarla del contenido editorial mediante los mecanismos ópticos, acústicos o espaciales que exige la norma.

Jordi Wild ha pagado 1.543,44 euros, rebajados a 1.241,95, por emitir en YouTube combates de lucha extrema del Dogfight Wild Tournament sin calificación por edades ni los mecanismos de restricción de menores que ofrece la plataforma. Nachter se ha llevado la multa más alta: 1.779,94 euros, reducidos a 1.067,96 tras reconocer responsabilidad, por promocionar antigripales en redes sin cumplir requisitos que la ley impone a la publicidad de medicamentos. Los tres se equiparan por su especial relevancia con los prestadores de televisión tradicional, al superar ciertos umbrales de ingresos, audiencia y actividad.

La comparación. Son multas bajas en términos generales, pero todavía resultan más sorprendentes si lo comparamos con lo que paga una farmacéutica por errores parecidos.El Tribunal Supremo confirmó en marzo de 2025 una multa de 90.001 euros a un laboratorio que omitió el precio de un medicamento en una comunicación dirigida solo a médicos y farmacéuticos, ni siquiera al público general. Meses antes, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid había ratificado otra sanción de 90.000 euros a una farmacéutica por publicitar en prensa un fármaco sujeto a receta.

Nachter promocionó antigripales de venta libre directamente a millones de seguidores en redes sociales, sin profesionales sanitarios de por medio, y ha acabado pagando ochenta y tantas veces menos que esas dos compañías por una infracción dirigida al público general, no a profesionales sanitarios.

Nuevas vigilancias. El pasado 14 de julio, la CNMC formalizó tres contratos con la portuguesa Primetag por 32.800 euros para analizar durante doce meses el contenido que publican los usuarios de especial relevancia de Instagram, TikTok y YouTube en busca de comunicaciones comerciales no identificadas. Hasta ahora esa vigilancia era manual y esporádica. El encargo llegó semanas después de que la CNMC requiriera —sin sancionar— a Sofía Suescun, Tamara Gorro, Peldanyos, Samantha Vallejo-Nágera y Lola Lolita por publicidad sin identificar, tras sendas denuncias de la Asociación de Usuarios de la Comunicación.

El organismo optó por el requerimiento y no por la multa en esos casos porque esas publicaciones eran anteriores al criterio interpretativo que la propia CNMC fijó en junio de 2025. En el caso de Lola Lolita, además, se estableció para un futuro que un contenido puede considerarse publicitario aunque no medie pago directo. Pero esta vigilancia a influencers no es nueva.

Historia de un rastreo. Por ejemplo, en 2022 la CNMC planteaba equiparar a los streamers con la televisión, un año después España aprobó su propio registro de streamers y en 2024 llegó una ley de influencers que se dijo que solo afectaría al 5% de los creadores. Entre medias, un estudio de Consumo detectó que el 77,75% de los perfiles analizados incumplía la obligación de identificar sus anuncios. Twitch, la plataforma donde Ibai Llanos concentra buena parte de su audiencia, ni siquiera cuenta con un sistema de control parental propio más allá de la posibilidad de cerrar cuentas de menores de 13 años.

Publicidad encubierta en redes. No es un fenómeno nuevo ni exclusivo de estos tres casos. Están las mencionadas 77,75% de las publicaciones revisadas que incumplían la obligación de señalar el contenido publicitarisas. Ahíhabía creadores con más de diez millones de seguidores y el Ministerio de Consumo advirtió de que, bajo la Ley de Competencia Desleal, las multas podían superar los 100.000 euros. Aquello llegó en un momento en que streamers como Ibai, Xokas, TheGrefg o ElRubius ya movían audiencias comparables a las de la televisión sin estar sometidos a sus mismas obligaciones: fue precisamente ese vacío el que empezó a cerrar, un año después, la Ley General de Comunicación Audiovisual.

Más multas. Hay margen para que esas multas se incrementen. Para las infracciones graves cometidas por los grandes prestadores, la ley contempla sanciones de hasta el 5% de la facturación anual con un tope de 750.000 euros, muy lejos de los 2.877,91 euros de las multas de esta semana. La Velada del Año, el evento que organiza Ibai Llanos en solitario desde que rompió su sociedad con Gerard Piqué, generó en su quinta edición, en 2025, ingresos por encima de los ocho millones de euros: unos cinco millones en venta de entradas, cerca de tres en patrocinios, y alrededor de un millón adicional por suscripciones y publicidad en Twitch.

Jordi Wild, por su parte, factura ya más de dos millones de euros al año a través de su productora, con un beneficio neto que ronda el millón y medio y que en 2024 creció un 40% respecto al ejercicio anterior. Es decir, podemos calificar estas multas de meramente simbólicas e incluso hasta peligrosas: si no son más que una minucia para quienes las reciben casi pueden interpretarse como una declaración de impunidad oficiosa.

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