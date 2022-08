Guía para padres de Twitch: qué es, cómo funciona y cómo proteger la privacidad de los jóvenes

Hoy en día, Twitch ya se ha convertido en una de las más importantes plataformas para ver vídeos en directo, y también tiene la posibilidad de ver vídeos subidos por todo tipo de creadores. De hecho, es una de las principales plataformas a los que acuden los jóvenes para consumir contenido, con casi la mitad de sus usuarios teniendo entre 16 y 24 años.

Es por eso que hemos preparado esta guía para padres de Twitch, de forma que puedas entender qué es exactamente esta plataforma y el tipo de contenido que hay en ella. Además, aunque no tiene ningún sistema de control parental, sí te diremos algunas cosas que puedes hacer para asegurarte de que tu hijo o tu hija la usen de una manera segura.

El objetivo de este artículo es que te familiarices con este servicio y su contenido en el caso de que nunca hayas oído hablar de ellos. Por eso, vamos a intentar no marearte con una guía larguísima, y aunque intentaremos hacerla lo más completa posible, intentaremos que sea de forma breve y explicando las cosas de forma sencilla.

Qué es Twitch

Twitch es una plataforma de retransmisión de vídeo, a lo que en inglés se le llama streaming. En ella, los creadores pueden realizar sus emisiones, permitiendo que cualquier persona del mundo pueda entrar a su canal para conectarse a ellas y verlas. El canal es como una página dedicada dentro de la propia Twitch, y en él puedes ver tanto las retransmisiones en directo como otros contenidos o vídeos que dejen subidos.

Cualquier persona va a poder utilizar Twitch sin necesidad de registrarse si quiere ver contenido. Solo tienes que entrar y listo. Sin embargo, si te creas una cuenta ganarás el beneficio de añadir a favoritos a los creadores cuyas emisiones no te quieras perder, así como de poder participar en las conversaciones del chat que hay también durante estas retransmisiones.

Además de esto, como usuario también vas a poder retransmitir en directo lo que estás haciendo, ya sea para charlar con los espectadores o para jugar a videojuegos o hacer cosas y que los espectadores interactúen contigo mediante el chat directo.

Actualmente, Twitch es una de las plataformas de emisión en directo más populares del mundo, y pertenece a Amazon. También tiene aplicaciones para casi todas las plataformas, por lo que vas a poder acceder tanto desde tu teléfono móvil como desde una consola o televisor, además de mediante dongles enchufables a la tele o incluso desde su versión web.

Uno de los alicientes de Twitch es que puedes ganar dinero a través de tus retransmisiones, ya sea con publicidad o directamente con donaciones de las personas que te están viendo. Para eso, hay un sistema de suscripciones con el que los usuarios te pagan una mensualidad para mostrarte su apoyo.

Inicialmente, Twitch comenzó como una plataforma para retransmitir tus partidas a videojuegos. Sin embargo, ha ido evolucionando y puedes encontrarte todo tipo de contenidos. Encontrarás programas de entretenimiento, personas charlando e informando sobre sus temas favoritos y retransmisiones de videojuegos o todo tipo de acontecimientos.

Qué se puede hacer en Twitch

Qué puedes hacer en Twitch depende sobre todo de si eres espectador o creador de contenido. Si eres creador de contenido, puedes hacer de todo lo que esté dentro de las normas de la plataforma, lo que quiere decir que nada de desnudos integrales, insultos o incitación a la violencia.

Si decides retransmitir los contenidos, o si tu hijo decide hacerlo, en un principio tendrá que ser simplemente por amor al arte. Sin embargo, si la cuenta empieza a tener cierta repercusión y a tener determinados números de visitantes, también se puede llegar a ganar dinero. En este guía te decimos cómo empesar a emitir y lo que necesitas saber para hacerlo.

y quienes se conecten como espectadores van a poder acceder a cualquiera de las emisiones en directo que se realizan en esta plataforma, consumir vídeos en diferido que cuelguen los creadores, e interactuar con todos en los chats que hay durante las retransmisiones.

Aquí, una cosa que debes tener en cuenta es que se pueden hacer compras en Twitch. Por una parte, se pueden comprar los Bits de Twitch, que son una especie de moneda interna. Con ellos, los usuarios pueden hacer pagos puntuales con los que animar a la persona que esté retransmitiendo mostrándole su apoyo.

Además de eso, un usuario también puede pagar suscripciones a sus creadores favoritos. Esta es una manera de acceder a algunos contenidos exclusivos que pueda tener el creador de contenido, pero también de mostrar su apoyo y complicidad.

Por lo tanto, es importante tener en cuenta que los jóvenes que estén usando Twitch pueden terminar queriendo realizar pagos dentro de la plataforma. Posiblemente porque les gusta un creador concreto y quieran mostrar su apoyo, o simplemente porque ven que otras personas lo hacen y este creador de contenido les habla bien. O incluso por posible contenido exclusivo que pueda haber.

De qué edad es la gente que usa Twitch

Actualmente Twitch es una plataforma utilizada por gente de todas las edades. Sin embargo, según las estadísticas demográficas del año pasado, el 41% de los usuarios tenían entre 16 y 24 años en el año 2021, siendo esta franja de edad la mayoritaria entre quienes utilizan este servicio.

A esta franja de edad le siguen el 32% de usuarios de entre 25 y 34 años, y de ahí en adelante el resto de edades va bajando progresivamente. Por lo tanto, podemos decir que la plataforma es especialmente popular entre los más jóvenes. En cuanto al género, el 65% de los usuarios de Twitter son hombres, con un 35% restante de mujeres. Por lo tanto, mayoría masculina en esta plataforma.

¿Es Twitch seguro para tus hijos?

Twitch puede ser utilizado por personas que tengan a partir de 13 años, y tienen un correo electrónico específico por si eres un padre o tutor legal de un niño menor de 13 años que tiene registrada una cuenta. Con este método, podrás solicitar que al menor se le cierre indefinidamente su cuenta y que sus datos sean eliminados de la base de datos.

Lamentablemente, más allá de esto Twitch no tiene ningún sistema de control parental con el que vayas a poder limitar el contenido al que acceden los pequeños de la casa o el número de horas que pasan utilizando la plataforma en el ordenador.

Además de esto, tampoco existe ningún tipo de filtro por edad dentro de Twitch. Esto quiere decir que todos los usuarios pueden acceder a todo tipo de contenido independientemente de su edad algo que puede abrirle la puerta a que consuman contenido que no deberían.

¿Es el contenido de Twitch apropiado?

Twitch tiene todo tipo de contenido. Es una plataforma que va a poner en primer lugar las retransmisiones de videojuegos, puesto que es la temática que los hizo populares, pero vas a encontrarte prácticamente de todo, y al no haber filtros para los más jóvenes puede ser peligroso.

Además de las retransmisiones de videojuegos, también vas a poder encontrarte programas en directo parecidos a los que puedes ver en la tele, charlas que pueden ser una especie de podcast en directo, y muchos otros contenidos.

De cara a los niños pequeños, puede haber algunos temas relacionados con las guerras, violencias y sexualidad a los que quizá no quieras que accedan. Además, también puede haber emisiones en las que los participantes aparecen ligeros de ropa y tocando temáticas más adultas.

Pese a esto, conviene que sepas que Twitch aplica algunos filtros automáticos para evitar cierto tipo de contenido. Por ejemplo, están prohibidos comportamientos de acoso en directo, donde se insulte, se haga bullying o se revelen datos de una persona. También los comportamientos violentos y conductas odiosas, la desnudez y la pornografía.

Los usuarios que muestren uno de estos contenidos en las emisiones serán baneados o penalizados. Por lo tanto, esto hace que el contenido más explícito esté fuera de la plataforma, aunque sigue habiendo otros contenidos un poco cercanos a eso con los que te puedes encontrar a veces.

Esta moderación suele hacerse generalmente de forma automática y mediante algoritmos que analizan el contenido de las emisiones. Pero también existe un sistema de reportes por el que los usuarios pueden avisar a los moderadores de la plataforma de posibles contenidos que se hayan saltado estos filtros.

Aquí, lo recomendable sería que revises de vez en cuando los perfiles a los que sigue tu hijo o tu hija. Para esto, lamentablemente, necesitarás acceso a su cuenta, y siempre cabe la posibilidad de que no siga a través de la plataforma a todas las emisiones a las que entra.

Se puede reportar a los usuarios que molesten

En Twitch vas a tener la posibilidad de reportar a los usuarios que retransmiten o comentan en las retransmisiones, informando de esta manera de sus malos comportamientos. El aviso les llegará a los moderadores, que revisarán la cuenta, su contenido y sus acciones para ver si incumple con las normas de comportamiento.

Puedes denunciar tanto una cuenta como su contenido o los mensajes privados que te hayan mandado a través del sistema de susurros. Y cuando lo vayas a hacer, tendrás una ventana en la que vas a poder el motivo por el que quieres denunciarlo indicando las normas que pienses que han violado.

El contenido lo puedes denunciar por varias razones, como violencia, intimidación y acoso o incitación al odio. También puedes reportar las autolesiones, la desnudez o sexo explícito, el terrorismo o el spam y las estafas. Siempre que lo hagas, tendrás la opción de escribir un texto explicando los motivos por los que realices la denuncia, para darle a los moderadores un poco más de contexto.

Protege la cuenta de tu hijo

Como todavía no tiene ningún tipo de sistema de control parental, lo único que puedes hacer para proteger al máximo la cuenta de tu hijo o de tu hija es hablar con ellos para ayudarles a configurar la privacidad de su cuenta y tener educarlos sobre la privacidad online.

Para hacer esto, tienes que entrar en el apartado Seguridad y privacidad de la configuración de la cuenta. En él, en la sección de Privacidad tienes varias opciones disponibles. Por ejemplo, vas a poder bloquear manualmente usuarios, aunque esto es algo que se puede hacer también durante las emisiones pulsando en sus nombres.

También puedes bloquear los susurros de desconocidos para que ninguna persona que no conocen les envíe mensajes privados, y también bloquear la recepción de regalos en canales que no siguen para evitar que se les contacte por otros métodos como estos regalos.

Otra cosa útil que puedes hacer es bloquear la creación de cuentas adicionales, para que tu hijo o tu hija no puedan crear tan fácilmente una cuenta secundaria sobre la que no sepas nada. Cuando verifiques el correo electrónico o número de teléfono de una cuenta, tendrás la opción de desactivar los permisos de cuentas adicionales para que no se puedan utilizar en otras cuentas.