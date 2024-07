El Huawei Watch Fit 3 en mi día a día: esta ha sido mi experiencia 24/7 con uno de relojes con mejor calidad-precio del año, en vídeo

Huawei está haciendo tan bien las cosas en cuanto a relojes inteligentes se refiere, que no me he podido resistir a probar el nuevo Huawei Watch Fit 3 como mi reloj personal. Después de mi experiencia usándolo 24/7 me he dado cuenta que es uno de los relojes con mejor calidad-precio que nos podemos comprar en 2024.

Por 159 euros podemos tener en nuestra muñeca un reloj inteligente que tiene una semana de batería, sensores de sobra para medir nuestros entrenamientos y algunas métricas corporales, y compatibilidad tanto con teléfonos de Android como de iOS. Así ha sido mi día a día con él. Aquí os dejo nuestro 24/7 en vídeo con el Huawei Fit 3.

Quizá es porque se parece muchísimo al diseño del Apple Watch que yo uso a diario y estoy acostumbrado, aunque también es cierto que yo prefiero que los smartwatch tengan la pantalla cuadrada en lugar de circular. La única pega que le pongo a la pantalla, y esto ya es casi un gusto personal, es que solo aprovecha el 77% de su frontal.

La carga del Huawei Watch Fit 3 está bastante bien, porque necesita un poco más de una hora para cargarse por completo, y con tan solo 10 minutos tendremos un día de autonomía.

Un puntazo es que este Huawei Watch Fit 3 no hace ningún tipo de discriminación ante usuarios de Android y iOS. Tengas el teléfono que tengas, puedes usar el reloj y todas sus funcionalidades sin problema. Eso sí, tienes que instalar la aplicación de salud de Huawei. La interfaz de este Huawei Watch Fit 3 con HarmonyOS me ha parecido sencilla y muy intuitiva, y podemos encontrar prácticamente todo en cuestión de dos o tres toques de la pantalla. Muchas funciones están centradas en el deporte y en la salud, muchas de ellas centralizadas en los Registros de Actividad y en la aplicación “Mantente en forma”.

Su diseño me ha encantado, la pantalla es de muy buena calidad a pesar de los marcos tan grandes de los bordes y su batería es más que suficiente para darle usos de cierta intensidad sin miedo a que se nos descargue rápidamente.

Los 159 euros que te separan de este reloj creo que son más que justos para tener una de las experiencias más completas que puedes tener en un wearable pensado para nuestro día a día. Si eres de esas personas que no quiere gastarse mucho dinero en un reloj, este puede ser un candidato muy interesante a tener en cuenta en 2024.

Tablets, móviles, videoconsolas, portátiles... En Back Market, el marketplace líder en tecnología reacondicionada, encontrarás todo tipo de dispositivos con un descuento de hasta el 60%. Todo renovado por expertos, con 30 días de prueba y 2 años de garantía. Consejo ofrecido por la marca

En Xataka | Huawei Watch 4 Pro, análisis: acercando el lujo a bolsillos que no quieran adquirir un 'Ultra' o un 'Ultimate'