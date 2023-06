Huawei Watch 4 Pro, análisis: acercando el lujo a bolsillos que no quieran adquirir un 'Ultra' o un 'Ultimate'

Huawei sigue viviendo una situación complicada tanto en el terreno de los smartphones como en las redes 5G en varios países. Sin embargo, mantienen su presencia en el mercado móvil -acaban de lanzar el Huawei Mate X3, que es de los mejores plegables hasta la fecha- y lo están haciendo genial con los wearables. Tras unos auriculares con un diseño diferente como los Freebuds 5 y un Huawei Watch Ultimate que mira de tú a tú al Apple Watch Ultra, ahora llega el Huawei Watch 4 Pro.

Se trata del último miembro de la familia de relojes que sí, es una nueva generación, pero que parece tener el objetivo de acercar esas sensaciones premium, casi de joyería, del modelo Ultimate a la gente que no quiera gastarse 900 euros en un reloj inteligente. Tras más de una semana con él en la muñeca, este es nuestro análisis del Huawei Watch 4 Pro, y puedo adelantarte que es de los mejores que se han lanzado al mercado.

Ficha técnica del Huawei Watch 4 Pro



HUAWEI WATCH 4 PRO DIMENSIONES Y PESO 47,6 x 47,6 x 12,9 mm 65 gramos sin correa Caja de 48 milímetros PANTALLA Panel AMOLED LTPO de 1,5 pulgadas Baja hasta 1 Hz en Always-on Display Resolución de 466 x 466 píxeles Densidad de 310 píxeles por pulgada SENSORES Acelerómetro Giroscopio Brújula Sensor óptico de frecuencia cardíaca Sensor de luz ambiental Barómetro Sensor de temperatura Sensor de electrocardiograma Sensor de profundidad BATERÍA Carga inalámbrica Hasta 4,5 días de autonomía 21 días con modo de ahorro RESISTENCIA IP68 5 ATM CONECTIVIDAD NFC eSIM Bluetooth 5.2 Wifi 2,4 GHz OTROS Correa de titanio Caja de titanio de grado aeroespacial Altavoz y micrófono Corona giratoria con respuesta háptica Botón personalizable multitarea Micrófono y altavoz Sistema operativo HarmonyOS 3.1 COMPATIBILIDAD iOS 13 o posterior Android 6 o posterior PRECIO 649,90 euros

Diseñado para una noche de sociedad

Huawei es una de las compañías que más fuerte ha apostado por una línea estética en sus relojes. Han mantenido una coherencia en el diseño a lo largo de las generaciones y las mejoras, a veces, son sutiles, pero están ahí.

Desde la anterior generación, el Huawei Watch 3, notamos un salto estético importante tanto en la caja como en la correa, pero fue en el Watch GT 3 Pro cuando Huawei parece que se dio cuenta de que no todos sus relojes tenían que tener un diseño híbrido (para el gimnasio y el día a día), apostando en ese modelo por otros materiales y una correa de titanio.

En cuanto lo sacas de la caja te das cuenta de que estás ante un reloj de altísima gama, muy lejos de otros smartwatches tanto de la competencia como de la propia Huawei

Es ese diseño, aunque con algunas novedades, el que mantiene este Huawei Watch 4 Pro, con la caja y correa de titanio y estilizando algunas líneas para que sea aún más elegante. No es el diseño más adecuado para hacer deporte debido al grosor y peso de la caja, pero si la correa te molesta, puedes cambiarla.

Tiene una presencia imponente.

Y es que, aunque cuenta con un sistema de enganche que parece bastante particular debido a una hendidura caprichosa en la caja y en la correa, en los extremos tenemos un cierre de clip y vas a poder usar otras correas con un pasador estándar. No quedará tan bien, pero funcionarán perfectamente.

Pero bueno, si te gusta la correa de titanio porque no vas a hacer deporte, puede que te preocupe si en tu muñeca quedará bien, si habrá recambios, etc. Huawei ya ha pensado en esto y los últimos eslabones tienen un botoncito que es como el pasador que enganchamos al reloj y en la caja tenemos algunos eslabones extra.

Los eslabones extra que trae la caja.

Vas a poder quitar o poner para adaptar a tus necesidades, pero yo, con una muñeca bastante estándar, no he tenido problema alguno con usar el reloj tal y como venía de la caja. Al hacer deporte puede molestar un poco, pero en el día a día queda un pelín holgado y me resulta más cómodo.

Sobra decirlo, pero te vas a poder duchar y lavar los platos sin necesidad de quitártelo gracias a su protección IP68 y si nadas, para quedarte más seguro antes de volver a usarlo, puedes activar una opción en el reloj que expulsa el agua gracias a una serie de sonidos que evacúan las gotas que hayan podido colarse.

Ahí está el altavoz. Tiene un sonido brutal.

Y es que, sí, hay agujeritos, dos para los altavoces en un lateral y otros tres para el altavoz en el lateral contrario. Puedes responder llamadas perfectamente y te van a escuchar alto y claro, pero tú también vas a poder escuchar música, mensajes del sistema (como la voz que te va cantando los tiempos en el entrenamiento) o las llamadas porque el altavoz tiene pegada.

En el lateral derecho tenemos un botón programable muy interesante y una corona digital con respuesta háptica. Girándola, puedes navegar por el sistema de una forma precisa, aunque ya te digo que la pantalla táctil es un placer. Y si damos la vuelta al reloj, tenemos una trasera cerámica con un tacto muy suave y los sensores en la parte central.

A nivel de diseño y materiales, es espectacular y prácticamente no hay nada que reprochar. Sí, es grande y pesado, pero hay relojes analógicos aún más aparatosos. Lo único que mejoraría, y es un problema que arrastra desde el GT 3 Pro, es el cierre. Es cómodo porque son dos botones laterales que encajamos, escuchamos el clic y listo, pero debes asegurar que ese clic se escucha porque, si no, se puede abrir.

Una pantalla brillante y sobresaliente. Literalmente

En exterior, a plena luz del Sol y una visualización impecable.

Volviendo al frontal, tenemos una pantalla que es, sencillamente, deliciosa. Vuelve el cristal de zafiro para mejorar la protección contra arañazos y golpes, pero lo que más destaca es que es casi como una cúpula.

Está algo abombada, sobresaliendo del cuerpo, y eso genera una sensación visual excelente, muy premium, pero también se nota al tacto porque el dedo cae muy bien hacia los laterales cuando tiene que hacerlo. Además, el software se aprovecha de que la pantalla no es plana para mostrar algunos detalles muy cuidados.

De las 1,43 pulgadas anteriores, pasamos a 1,5 pulgadas. Aprovecha un poco mejor el frontal, la resolución es espectacular y se aprecia, sobre todo, en las esferas que imitan a los relojes analógicos y el brillo es fantástico. No he tenido problema para ver la pantalla desde ningún ángulo y bajo cualquier condición lumínica.

Tiene sensor de brillo automático y aquí sí tengo que decir que, si bien se adapta de forma correcta a ambientes de interior o poco iluminados, cuando salimos a la calle y no hay ni una sombra no se ha puesto al máximo ella sola ni una vez. He tenido que ir a los ajustes para configurarlo manualmente.

La pantalla es una delicia en cualquier situación y ese diseño 'abombado' le da un toque muy premium

Pero bueno, al margen, el panel AMOLED presenta unos colores vivos que sientan genial a un reloj y, además, es LTPO. Esto significa que cuenta con un refresco adaptativo capaz de bajar hasta un hercio en ciertas ocasiones, como cuando configuramos la pantalla siempre encendida.

La densidad de píxeles es bestial.

Hacerlo es algo que reduce la batería, por poco que sea, así que debes tenerlo en cuenta, y también debes valorar si vale la pena configurar este modo de always-on display. Queda bien que te muestra la fecha, el día y la hora, con un fondo negro elegante, pero realmente el gesto de mover para activar funciona de lujo y tienes un modo sueño que silencia notificaciones y muestra una pantalla alternativa más simple y menos glotona con la batería. Esa es ideal para dormir o para trabajar.

Ya que estamos con el software, tienes varias esferas instaladas en el reloj y en el teléfono, amén de otras muchas de pago. Algunas de ellas se pueden personalizar para que muestren información o elementos distintos a los predeterminados, un detalle que siempre me ha gustado.

Puedes ajustar el tiempo de pantalla encendida, de entrada en reposo, las tarjetas, el tipo de lanzador de aplicaciones (si circular o en lista) y hasta decidir qué hace el modo de levantar para activar cuando tienes encendido el always-on display: si te sigue mostrando el reloj simple o si activa la pantalla principal.

Un sistema completo que recupera funciones perdidas

El Huawei Watch 4 está muy cuidado en hardware, sí, pero en el software es donde más brilla. De hecho, considero que es su apartado más fuerte. Para este análisis, lo he tenido conectado a un móvil Android y no he encontrado problema alguno. Es compatible con iOS, aunque pierdes algunas funciones, y si lo enlazas con un móvil de Huawei o tienes auriculares de la compañía, puedes usar el Superenlace para conectarlos fácilmente.

Todos los datos que recoge el reloj se sincronizan con la app Salud de Huawei, que en Android no está en la Play Store y debes descargar manualmente, pero hecho esto, la experiencia va como la seda. En la app puedes ver registros de entrenamiento, personalizar todos los parámetros del reloj, configurar las notificaciones y actualizar el dispositivo si no quieres conectar el reloj directamente al wifi de casa.

Es un reloj muy personalizable y hay detalles que, por fin, Huawei ha tenido en cuenta. Por ejemplo, la corona digital funciona como botón home y como sistema de navegación. Hasta aquí, nada nuevo, pero el botón inferior, que podemos personalizar, no abre la app de ejercicio como estamos acostumbrados, sino que despliega una especie de barra inteligente, como la de muchos teléfonos, en la que aparecen ciertas aplicaciones.

Siempre abre la última utilizada así que, si has hecho ejercicio y pulsas ese botón, la app de entrenamiento estará en primer lugar. Vuelve a pulsar y se abrirá, pero si quieres navegar por otras apps recientes, como si fuera una especie de pantalla de multitarea, puedes hacerlo tanto con el dedo como con la corona. Si mantienes pulsado, se abre el asistente, Celia, y te confieso que solo lo he usado para probar.

Esta esfera está compuesta por tarjetitas interactivas. Cada una muestra info en tiempo real, pero además puedes pulsar para ir a cada aplicación.

También puedes acceder a él tocando su icono en el menú de apps o en la tarjeta multifunción que está a la izquierda de la esfera principal. Si nos desplazamos hacia la derecha, tenemos diferentes tarjetas que, de nuevo, puedes personalizar y son interactivas.

De hecho, la esfera que he llevado durante prácticamente todo el análisis está compuesta por diferentes tarjetas, todas ellas interactivas y dinámicas que muestran información, pero que también permiten pinchar para acceder a la app correspondiente.

Si tiramos del borde superior desplegamos el menú de ajustes rápidos, así como el botón que permite entrar a la configuración completa, y si tiramos desde el borde inferior tenemos algo fundamentan en el software de esta generación. Y es que, Huawei ha introducido de serie un sistema para responder notificaciones.

El teclado es enano, así que cometerás fallos al escribir. Pero bueno, mejor cometerlos que no tener la oportunidad ni de responder.

Aparte de SMS y llamadas (por cierto, el reloj tiene gestor de contactos, marcador telefónico y no solo puedes responder llamadas, sino que puedes hacerlas), ya digo que vas a poder responder notificaciones. Está la posibilidad de responder mensajes de Telegram o WhatsApp con mensajes predefinidos (que, por otro lado, puedes personalizar en la app del móvil), pero puedes responder con emojis, escribiendo a mano con un diminuto teclado o convirtiendo voz a texto.

Y, además, tiene la App Gallery, que vuelve tras saltarse una generación. De este modo, directamente desde el wifi o los datos del reloj, podemos descargar aplicaciones. No es que haya una barbaridad de apps útiles en el día a día, pero la posibilidad está ahí. Y una de las apps más importantes es Petal Maps.

Se trata del navegador GPS de Huawei que nos permite seguir una ruta, encontrar lugares y sitios de interés y… vaya, lo que haríamos con Google Maps, pero con Petal y desde la muñeca. Algo curioso es que he intentado que me diga una ruta desde mi casa hasta Murcia y me dice que no, que está lejos, pero que en bici sí me deja y que tardaré 18 horas.

Pero lo mejor es la multitarea. El sistema va muy, muy fluido, con unas animaciones elegantes y que acompañan al diseño externo del reloj, pero lo importante es que en el día a día no hay ralentizaciones, no hay cuelgues ni nada que afecte a la experiencia de usuario. De hecho, hay algo que me encanta: multitarea cuando estamos haciendo ejercicio.

Si estás entrenando y quieres ver otra cosa, incluso notificaciones o cambiar parámetros del reloj, simplemente debes dar un doble toque en la corona para activar la multitarea y salir tanto a la pantalla principal como a otra app. Lo bueno es que, para regresar, puedes hacer el mismo doble toque, pero también te puedes quedar en la esfera del reloj y, cuando quieras consultar los datos de entrenamiento, pulsar en el iconito de deporte que aparece en la zona superior.

El Huawei Watch 4 Pro para hacer deporte: no es el más cómodo, pero los sensores son excelentes

¿Y qué tal se porta el Huawei Watch 4 entrenando? La respuesta corta es que muy bien. Huawei tiene este tema más que dominado y aquí vuelve a hacer gala de una inmensa cantidad de deportes que, vale, están ahí, pero rutinariamente seleccionaremos tres o cuatro. Me gustaría que los que más usamos se pasen al comienzo de la lista, pero bueno, realmente es mi única pega en este apartado.

Las mediciones son precisas, podemos marcar que mida el tiempo de recuperación basándose en las pulsaciones registradas unos momentos después de finalizar la sesión de entrenamiento, podemos consultar estadísticas y parámetros tanto en el reloj como en la aplicación de Salud de Huawei y, si te gustan los numeritos, te va a volver loco.

Aparte de las pruebas habituales como el nivel de oxígeno en sangre, la frecuencia cardíaca en tiempo real, la estimación del estrés o del sueño, tenemos la posibilidad de hacer electrocardiogramas, medir la presión arterial y una prueba que es un chequeo que mide todo lo anterior más la calidad de los pulmones.

Como lo lees: entre las diferentes pruebas que nos hace el test (que dura un minuto) hay un momento que nos pide colocar el reloj cerca del pecho y toser durante dos o tres veces. Se activa el micrófono, que graba el sonido y, tras cruzar datos nos arroja los resultados. He hecho la prueba un par de veces y no tengo anomalías. No está mal.

Eso sí, no es un dispositivo médico, por lo que lo conveniente a la hora de guiarnos por estos registros es percatarnos de si algo, de manera continuada, se sale de lo normal. Si es así, podemos ir al médico, pero este reloj (ni ninguno de consumo) son dispositivos médicos. ¡Ah! También tenemos el sensor de temperatura de la piel que no está mal como curiosidad, pero que realmente no es algo que indique gran cosa porque la muñeca tiende a estar templada.

Y a la hora de entrenar con ejercicios de intensidad, considero que el Huawei Watch 4 Pro se porta como un campeón. Ya te digo que la correa no es la mejor para hacer ejercicio, pero las mediciones son consistentes entre entrenamientos similares y los datos son muy similares a los que me ofrece tanto el reloj que llevo en el día a día como otro que estoy probando. Puede haber alguna variación puntual, pero nada de importancia.

Todos los entrenamientos que hago son en sala, pero si eres un amante del campo o la montaña, hay algo heredado del Watch Ultimate que puede ser de lo más útil. Además de brújula, en las rutas tienes la posibilidad de indicar al reloj que te guíe en el camino de vuelta utilizando el carril virtual que has ido marcando con el GPS durante la ida.

Si usas el GPS, es de lo más preciso. Le cuesta un poco encontrarte antes de iniciar la caminata, pero una vez te fija va como la seda.

Por cierto, con las mediciones activas del entrenamiento y todo lo que puede medir durante las 24 horas del día, no he notado que se caliente. El único momento en el que he notado que sube la temperatura es cuando haces uso del GPS o cuando lo actualizas, pero tampoco es algo exagerado ni llega a quemar. Huawei afirma que ha introducido un disipador basado en grafeno, y lo cierto es que los grados no suben.

Autonomía para cuatro días, aunque depende de lo que hagas

El modo de batería extendida nos da hasta 21 días de uso. Desactiva todas las redes y el GPS, eso sí.

Y claro, con tantos sensores, con wifi o Bluetooth permanentemente, con pantalla siempre encendida… ¿cuánto le dura la batería? Aquí, como con cada dispositivo, depende de lo que hagas y tu configuración. Te puedo decir mi caso, pero puede que a ti te dure más o menos:

Tengo notificaciones de Slack, WhatsApp, Telegram, Gmail, Twitter e Instagram.

En esta semana he hecho tres sesiones de ejercicio de una hora, pero todos los días hago caminatas sin GPS.

He utilizado el GPS en campo abierto.

Tengo activo el modo levantar para activar.

Por la noche activo el modo no molestar.

Tengo las mediciones de salud activadas, por lo que está registrando permanentemente la frecuencia cardíaca.

Dicho esto, he conseguido entre tres días de uso el ciclo más corto y cuadro días y seis horas el ciclo más largo (primera carga un martes a las 21, segunda un viernes a las 14:00 y tercera un martes a las 20:30). Consume entre un 20 y un 25% diario, de media, y me parece que la autonomía es buena teniendo en cuenta lo comentado anteriormente. Huawei apunta a cuatro horas y media de autonomía, y conseguir casi esa cifra no está mal.

Esta no es su base de carga, pero carga sin problema.

Además, tenemos un modo alternativo de bajo consumo que desactiva la conexión wifi y de datos, en caso de tenerla activada. De este modo se consiguen hasta 21 días de uso del dispositivo, funciones de salud y entrenamiento incluidas. Es decir, si no te interesa tanto la parte de las notificaciones o el uso autónomo del reloj, o estás en una emergencia porque no tienes el cargador cerca, puedes activar este modo.

Hablando de la carga, trae la base magnética en la caja y tarda unos 85 minutos en llenar el 100% de la batería. Si no quieres tener un cable más dando vueltas por el escritorio o la mesita de noche, como es compatible con carga Qi lo puedes alimentar en cualquier cargador inalámbrico, incluso con un móvil con carga inalámbrica inversa si te ves en un apuro.

Huawei Watch 4 Pro, la opinión de Xataka

Tengo que reconocerte que esta semana y media con el Huawei Watch 4 Pro en la muñeca ha sido un placer. Me gusta mucho que hayan abandonado el diseño puramente híbrido que no terminaba de cuajar en el gimnasio, pero tampoco en un evento social, para apostar por un modelo que es más una pieza de joyería.

No es tan exagerado como el Watch Ultimate -el precio tampoco es el mismo-, pero creo que es donde quiere acercar Huawei esta línea de Huawei Watch. Los materiales de la versión analizada son los más premium, con su caja de 48 milímetros de titanio aeroespacial con cristal de zafiro, el diseño del enganche de la correa y esa esfera casi tridimensional.

El Huawei Watch 4 Pro no es el reloj más premium de la compañía, pero se nota que han volcado toda la experiencia acumulada generación tras generación en este modelo

Es, por qué no decirlo, precioso, aunque prepara los brazos porque el peso no pasa desapercibido. Y en lo que se refiere al sistema, tiene casi todo lo que puedo pedir a un reloj inteligente. La experiencia con cualquier Android es fantástica, puedes responder notificaciones, el GPS funciona bien, los datos de entrenamiento son numerosos y fiables y hasta tienes multitarea (que es algo que se da por hecho en ciertos precios, pero que no siempre estuvo ahí).

De hecho, ahora sí puedo poner estos relojes a la misma altura de los Galaxy Watch, un reloj con WearOS o el Apple Watch. Le falta tener apps útiles en la App Gallery, eso sí. Pero bueno, Huawei lleva muchos modelos a sus espaldas y si el Watch Ultimate era el más ambicioso, una demostración de fuerza, este Huawei Watch 4 Pro es la suma de todo lo aprendido en el pasado.

Ahora bien, el precio es algo importante que hay que considerar y, si bien el Watch 4 estándar (menos premium en materiales y diseño) parte de los 449 euros, este modelo Pro se va a los 549 euros en la versión con correa de cuero y sube a los 649 euros en esta versión analizada, la que tiene la correa también de titanio.

8,8 Diseño 9,5 Pantalla 9,5 Software 8,5 Autonomía 8,5 Interfaz 8 A favor Los materiales son premium y resistentes.

La pantalla es una delicia, incluso en días muy soleados.

Puedes responder mensajes y tienes multitarea entrenando. En contra El precio puede echar a más de uno para atrás.

Aunque tiene App Gallery, es prácticamente un desierto.

Como lo uses a tope, la autonomía puede ser un problema.



El dispositivo ha sido cedido para la prueba por parte de Huawei. Puedes consultar nuestra política de relaciones con empresas.