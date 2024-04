HyperOS vs One UI: enfrentamos cara a cara las capas de personalización de Xiaomi y Samsung

Hoy, HyperOS (1.0.5.0) versus One UI (6.1). A un lado del ring, con 9,74GB de peso y un lavado de cara, tenemos a la nueva capa de personalización que ha presentado Xiaomi. Al otro lado, con 17,83GB de peso tenemos a la veterana capa de Samsung en su versión 6.1.

¿Quién será el vencedor de esta batalla? Vamos a enfrentar, cara a cara, a dos de las capas de personalización de Android más famosas, por un lado One UI de Samsung y lo nuevo de Xiaomi, HyperOS.

Este versus lo vamos a dividir en cinco rondas. En cada una trataremos una categoría diferente: rendimiento, personalización, multitarea, notificaciones y gestión de batería. Tras cada ronda daremos un punto al ganador del mismo y acabaremos con un recuento final de puntos para ver quién sale vencedor.

Ronda 1: rendimiento

Empezamos el primer round con el rendimiento. Ya todos conocemos los problemas de rendimiento que hemos tenido con MIUI siempre, incluso en dispositivos de gama alta. Bueno, pues os tengo que decir que Xiaomi ha hecho los deberes y sí, esa optimización de HyperOS se ha notado, al menos con el Xiaomi 14 Ultra, que es el dispositivo con el que he estado probando la capa de personalización.

En las dos semanas que los he estado usando, no he tenido ningún bug, ni cierre inesperado de apps, o problemas de fluidez… la verdad es que da gusto usar el teléfono y además parece que van reduciendo la cantidad de bloatware y publicidad en sus apps.

Con One UI en el Galaxy S24 Ultra… pues más de lo mismo, el rendimiento de One UI funciona como cabría esperar y tampoco he visto ningún tipo de bug durante estos días.

Lo único que os puedo decir, es que en el caso de HyperOS, la velocidad de las animaciones es más lenta que en el Samsung y, si bien es cierto que por separado no me había dado cuenta, al usar los dos teléfonos a la vez, he necesitado aumentar la velocidad de las animaciones del Xiaomi.

Dicho todo esto, en esta ronda, ambas capas empatan y se llevan 1 punto cada una.

Ronda 2: personalización

Pasamos al round 2 con las opciones de personalización. MIUI siempre ha destacado precisamente por ser muy personalizable y configurable. Y lo cierto es que con HyperOS se mantiene todo esto. Tenemos infinidad de ajustes y eso me encanta. Ahora, si lo comparo con las opciones de Samsung, hay cosas que me gustan más y otras menos.

Para empezar, conseguir la configuración que he dejado en el móvil de Xiaomi, me ha sido muchísimo más complicado de hacer en el de Samsung. Y no es porque no estén las mismas opciones disponibles, es porque es más difícil llegar a ellas en OneUI. Muchas están algo escondidas entre los menús, y además, el buscador no me ha servido de mucho.

Si hablamos de personalización en sí: diseño de iconos, colores, etc. Y sin necesidad de pasar por la sección de “Temas”, que no me gusta nada en ninguno de los dos teléfonos.

Creo que con HyperOS tenemos bastantes más opciones, ya que podemos desde cambiar el diseño y tamaño de los iconos, hasta elegir un efecto para cuando llegan notificaciones. Lo único es que echo muchísimo en falta es la opción de elegir una paleta de color específica, y que incluso vaya acorde a nuestro fondo de pantalla. Es algo que llegó con Android 14 y Xiaomi no ha añadido en sus ajustes.

En cuanto a las opciones de la pantalla de bloqueo y el Always-On, de nuevo, Xiaomi ha sabido hacerlo mejor, aunque ha copiado bastante a Apple. Sea como sea, tenemos muchas más opciones y efectos bastante chulos.

Y bueno, esto no es personalización como tal, pero quiero hablaros del tema crear stickers desde la galería, porque es algo que se ha enseñado mucho como novedad en ambas capas de personalización. Y tengo malas noticias, ninguno funciona como debería. Solo con OneUI podemos crear directamente un sticker, en HyperOS se guarda en la galería como imagen. Pero luego, ninguno de los dos se puede enviar por WhatsApp o Telegram como sticker, solo como imagen, así que no sirve para nada. Y como pega extra para Samsung, su versión de Whatsapp no incluye la opción de crear stickers, así que… todo mal.

Visto todo, solo queda anunciar al ganador de la ronda. Y el punto es… para HyperOS.

Ronda 3: centro de control y notificaciones

Pasamos al Round 3. Hablemos del centro de control y el panel de notificaciones. Ambas capas de personalización han actualizado sus paneles de control y la verdad es que los dos me parecen mucho más bonitos ahora que en sus versiones anteriores. Son bastante similares en cuanto a su practicidad, pero como punto a destacar para HyperOS, y eso que ha vuelto a copiar bastante al panel de los iPhone, es que ha incluido una barra para el nivel de sonido junto al de brillo, y que tenemos un pequeño controlador para la música.

En cuanto al panel de notificaciones, OneUI ha incluido un ajuste genial para que nos las ordene por prioridad, de forma que nos deja más arriba las notificaciones de las apps de mensajería, llamadas, etc, y más abajo las de redes sociales, etc. Está genial, me gusta mucho, y de hecho en HyperOS funciona igual por defecto, con el añadido de que tenemos una separación física entre esas dos secciones.

En esta ronda, las diferencias entre ambas son muy pequeñas, pero es cierto que HyperOS nos da un pequeño extra, así que, en este caso, el punto de la ronda va para la capa de personalización de Xiaomi.

Ronda 4: gestión de la batería

Y ahora continuamos con el Round 4 para analizar la gestión de la batería. Para mí, hay varias cosas vitales que creo que deberíamos poder activar en absolutamente todos los móviles, así que en este apartado voy a valorar precisamente esos puntos.

Empezando por la optimización de la carga nocturna. Básicamente nos va a servir para que la carga se haga de manera inteligente… El móvil aprende de nuestra rutina y se asegura de que el teléfono llegue al 100% cuando nos vayamos a despertar, haciendo una carga muy lenta a lo largo de toda la noche.

Es una forma de proteger la batería y ayudar a alargar su vida útil. Y si no lo tienes activado, deberías. Aquí buenas noticias, tanto HyperOS como OneUI nos permiten activar la opción y las dos están perfectamente accesibles, junto a la opción de limitar la carga hasta el 80%.

Eso sí, aquí un minipunto extra para Samsung, que nos da dos opciones de funcionamiento, uno el que os acabo de explicar, y otro en el que carga hasta el 100%, detiene la carga y la reanuda si baja del 95%. Yo prefiero el primero, pero bueno, esto ya son gustos.

Si analizamos cómo nos muestran los datos de uso y consumo de batería, los dos nos dan una primera visión de las horas de batería que nos quedan por delante, luego ajustes adicionales que veremos ahora, y ya la típica gráfica de uso.

De nuevo, me gusta más que OneUI nos permite tanto ver el uso desde la última carga como el uso del día actual. En Xiaomi solo desde la última carga, así que para mi gusto perdemos un poco de información. Además, en HyperOS no nos muestra las horas de pantalla encendida y apagada, por lo que es un poco difícil comprobar el consumo real de la batería. Solo vemos los porcentajes de cada app usada.

Por último me gustaría ver los ajustes extras que tenemos. En OneUI tenemos la opción de activar la reducción de batería en apps abiertas en segundo plano y hasta definir apps que lo tengan activado siempre o que no se les active nunca.

Por su parte, con HyperOS tenemos varios perfiles de uso de batería, igual que en los portátiles… alto rendimiento, equilibrado, ahorro de batería o ahorro extremo. Muy interesante la verdad. Y bueno, como contrapartida a no ver las horas de pantalla activa, si que podemos ver si la temperatura del dispositivo es adecuada, y el número de veces que hemos cargado el teléfono.

Con todo esto dicho, ambas capas de personalización están bastante igualadas en este apartado, pero no lo suficiente como para darles un empate. Creo que es más útil la información que ofrece el teléfono de Samsung así que, de nuevo, el punto es para OneUI.

Ronda 5: multitarea

Llegamos al quinto y último round, la multitarea. Estoy segura de que casi todos sabéis cómo funciona la multitarea en los Samsung. Nos abrimos las apps que necesitamos y desde la sección de apps recientes podemos mantener pulsado y arrastrar para tener una ventana flotante o colocar una arriba y otra abajo. Además, podemos ajustar muy fácilmente el tamaño de todo y es bastante fácil y cómodo de usar.

Bueno pues ahora, con HyperOS lo podemos hacer parecido. Igualmente desde los accesos recientes, al mantener pulsado una app nos aparecerá a su lado un desplegable con la opción de pantalla dividida o ventana flotante, y del mismo modo que con OneUI, podremos ajustar los tamaños de todo.

Ambos me parecen igual de cómodos de usar por lo que en esta última ronda, volvemos a tener un empate.

Bonus: inteligencia artificial

Para terminar, me hubiera gustado poder hacer una ronda sobre funciones de IA, pero por desgracia en este momento en Xiaomi aún seguimos sin una actualización que las implemente y pueda competir contra las de Samsung. Ahora mismo simplemente podemos seleccionar texto que aparezca en una imagen para pegarlo donde sea, o activar subtítulos automáticos en inglés para algún vídeo que estemos viendo.

En Samsung, pues lo han hecho mucho mejor y han lanzado sus nuevos gama alta con la IA mucho más desarrollada. Igualmente, aunque Samsung sería un claro ganador, no me parece justo penalizar a Xiaomi cuando aún no hemos podido probar su IA y por lo tanto, no voy a dar ningún punto más.

Recuento final de puntos: la capa ganadora

Estáis viendo la tabla final con los puntos asignados en cada ronda y, solo por un punto tenemos a nuestro ganador. HyperOS se alza con la victoria de esta comparativa VERSUS de capas de personalización.



XIaomi HYPEROS Samsung ONe UI Rendimiento 1 punto 1 punto personalización 1 punto 0 puntos centro de control y notificaciones 1 punto 0 puntos gestión de la batería 0 puntos 1 punto multitarea 1 punto 1 punto total 4 puntos 3 puntos

La verdad es que creo que ambas están muy parejas en cuanto a calidad y fácilmente podríamos haber terminado con un empate. Ya sabéis que aquí los gustos juegan un papel muy importante y puede que a ti te guste muchísimo más OneUI.

