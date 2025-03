El telescopio espacial Webb tiene ahora un acompañante: "Con SPHEREx mapearemos literalmente todo el cielo"

La NASA ha puesto en órbita un nuevo observatorio espacial: SPHEREx. Este telescopio en forma de cono tiene la misión de crear un mapa completo y detallado del cielo en luz infrarroja cada seis meses, complementando las observaciones del potente telescopio espacial James Webb.

Panorámicas del universo observable. SPHEREx son las siglas de Spectro-Photometer for the History of the Universe, Epoch of Reionization and Ices Explorer. Con su capacidad para observar el cielo al completo en 102 colores infrarrojos diferentes, el telescopio espacial complementará los hallazgos del Webb, cuya especialidad son las observaciones profundas y detalladas de regiones específicas del universo.

En palabras de la NASA: "Mapearemos literalmente todo el cielo en 102 colores infrarrojos por primera vez en la historia de la humanidad".

Otro lanzamiento a cargo de SpaceX. SPHEREx despegó el 11 de marzo en un cohete Falcon 9 para entrar en órbita polar. Lo hizo desde la base Vandenberg de la Fuerza Espacial en California junto a la misión PUNCH, también de la NASA.

PUNCH (Polarimeter to Unify the Corona and Heliosphere) son cuatro pequeños satélites diseñados para estudiar la atmósfera exterior del Sol, su corona. Específicamente, cómo se genera el viento solar, responsable de las tormentas geomagnéticas que pueden afectar a astronautas, satélites e infraestructuras terrestres.

Desentrañando la inflación cósmica. Uno de los grandes objetivos del telescopio SPHEREx será estudiar lo que ocurrió en los primeros instantes del universo tras el Big Bang: un fenómeno de crecimiento exponencial conocido como inflación cósmica.

SPHEREx cartografiará la distribución de más de 450 millones de galaxias para entender cómo este evento acabó influyendo en la estructura actual del cosmos.

Colores y señales de vida. Gracias a su espectrógrafo infrarrojo, SPHEREx dividirá la luz captada en cientos de colores para medir distancias, composiciones químicas y la evolución histórica del brillo del universo.

Además de crear el mapa infrarrojo más detallado y colorido del cosmos hasta la fecha, el telescopio buscará moléculas vitales para la vida, como agua y dióxido de carbono, ocultas en nubes interestelares de gas y polvo dentro de nuestra galaxia.

Por qué un cono. El diseño en forma de cono de SPHEREx no es solo estético. Es un sistema de enfriamiento pasivo que no necesita electricidad ni refrigerantes para mantener la nave fría, lo que le permitirá detectar las débiles emisiones infrarrojas de objetos distantes sin interferencias térmicas.

A pesar de su visión global del cosmos, SPHEREx captará luz procedente de galaxias jamás observadas individualmente, dando pistas sobre objetivos de interés para estudios más detallados por parte del Webb y otros telescopios espaciales.

