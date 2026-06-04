Microsoft creía necesitar décadas para tener un ordenador cuántico útil. Majorana 2 acaba de llevar ese plazo a 2029

Encontrar la partícula de Majorana sería lo mejor que les podría pasar a los ordenadores cuánticos. El físico italiano Ettore Majorana describió matemáticamente su existencia en 1937, y desde entonces muchos investigadores se han obsesionado con ella porque tiene una característica que la hace única: es a la vez una partícula y su propia antipartícula.

Lo que la hace muy atractiva para la computación cuántica es que, cuando aparece, lo hace por pares y su naturaleza topológica les confiere una resistencia al ruido externo que los cúbits convencionales no tienen. Esta distribución de la información en dos puntos separados provoca que los errores locales desencadenados por las vibraciones, la temperatura o la radiación no puedan borrarla fácilmente.

La coincidencia de esta duplicidad y de su estabilidad sugiere que estas partículas podrían usarse para fabricar cúbits más estables y menos propensos a las perturbaciones externas que los cúbits utilizados en los ordenadores cuánticos actuales. O eso, al menos, es lo que persigue Microsoft, aunque con un matiz importante: suena muy bien, pero después del jarro de agua fría de 2021 los físicos son extraordinariamente cuidadosos a la hora de lidiar con ellas.

Microsoft promete tener un ordenador cuántico funcional en 2029

Microsoft no trabaja con fermiones de Majorana en el sentido estricto de la partícula elemental pronosticada por Ettore Majorana. Lo que busca son modos de Majorana o cuasipartículas de Majorana: excitaciones colectivas que emergen en ciertos materiales superconductores topológicos y que se comportan como si fueran fermiones de Majorana. No son partículas fundamentales; son fenómenos emergentes en el ámbito de la materia condensada.

Esta estrategia permitió a Microsoft presentar oficialmente en febrero de 2025 Majorana 1, el primer procesador cuántico topológico. Sin embargo, la comunidad científica lo recibió con escepticismo. Y lo hizo debido a que la compañía de Redmond aseguraba haber creado en silicio un estado de la materia que hasta entonces solo existía en la teoría. Su propuesta consistía en utilizar los modos de Majorana como base para una computación cuántica más estable.

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Majorana 2 ha sido desarrollado con la ayuda de la inteligencia artificial Discovery

El problema es que Microsoft había intentado demostrar algo parecido antes, en 2018, y el artículo científico que lo respaldaba acabó siendo retractado por Nature tres años después. Majorana 1 era, en ese sentido, tanto un avance técnico como un intento de recuperar la credibilidad. Y ahora llega Majorana 2. Microsoft ha confirmado que este nuevo procesador cuántico ha sido desarrollado con la ayuda de su inteligencia artificial (IA) Discovery, y también ha explicado que incorpora nuevos materiales con el propósito de acelerar la llegada de un ordenador cuántico resistente a los errores, y, por tanto, plenamente funcional.

Chetan Nayak, director técnico y vicepresidente corporativo de hardware cuántico, ha explicado que el equipo de Microsoft Quantum ha mejorado la pila de materiales utilizados en Majorana 1 con el propósito de crear una fase topológica más estable. Majorana 2 sustituye el aluminio por plomo, y actualiza la región activa semiconductora a una combinación de arseniuro de indio y arseniuro-antimoniuro de indio.

Este cambio de los materiales ha desencadenado, según Microsoft, mejoras de rendimiento significativas. Y también ayuda a proteger los frágiles cúbits de las perturbaciones cósmicas que pueden desestabilizarlos. Sea como sea, esta declaración de Nayak condensa el impacto que Microsoft cree que va a tener Majorana 2 en su itinerario: "Basándonos en este rápido progreso, estamos acelerando nuestro plan hacia un ordenador cuántico escalable y práctico: hemos reducido nuestro calendario a la mitad y ahora aspiramos a alcanzar este objetivo en 2029".

Es una promesa ambiciosa. Y con el historial de Microsoft en computación cuántica, la comunidad científica tiene razones para seguir siendo exigente a la hora de evaluarla.

Imagen | Microsoft

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