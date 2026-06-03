Los chips de Nvidia sí llegaban a China: solo hacía falta una filial en Malasia

El Gobierno de EEUU sospecha desde hace varios años que las compañías y los centros de investigación chinos que se dedican a la inteligencia artificial (IA) adquieren las GPU más avanzadas de Nvidia a través de empresas intermediarias de Singapur y Malasia. En 2022 decidió prohibir la venta a China de las GPU para IA más potentes que diseñan Nvidia, AMD y otras compañías estadounidenses en un intento de frenar el uso de esta tecnología por el ejército chino.

Desde entonces las Administraciones de EEUU y China han mantenido un pulso constante que no condiciona solo a la industria de los circuitos integrados; lo permea todo en la medida en que los chips para IA sostienen una tecnología crítica para ambas naciones. Sea como sea, el mayor obstáculo al que se enfrenta EEUU en este escenario son las vías de importación paralelas. El Departamento de Comercio intenta dificultar que los chips de vanguardia estadounidenses lleguen a China, pero, sorprendentemente, la Administración Trump no se lo ha puesto fácil.

En mayo de 2025 el Gobierno liderado por Donald Trump decidió congelar la AI Diffusion rule, una normativa de control de las exportaciones de las GPU para IA que la Administración Biden aprobó en sus últimos días de mandato, en enero de 2025. Esta regulación establecía un sistema de tres niveles para el acceso global a los chips de IA avanzados. De esta forma los aliados de EEUU podían conseguirlos sin limitaciones, pero China, Rusia o Irán tenían el acceso completamente bloqueado.

No te pierdas Guerra de Chips, nuestra newsletter exclusiva para suscriptores de Xataka Xtra.



La gran batalla tecnológica de nuestro tiempo es la de los semiconductores, y te la contamos cada semana. Todo lo que necesitas saber en una sola newsletter.

Malasia: el mayor vacío legal en la guerra de chips entre EEUU y China

Los diseñadores de chips para IA liderados por Nvidia reaccionaron enérgicamente en contra de la AI Diffusion rule. Su argumentación sostenía que esta regulación era esencialmente burocrática y penalizaba las ventas a países aliados o neutrales. El Gobierno de Donald Trump respondió. En mayo de 2025 anunció que elaboraría su propia normativa, y que sería "más audaz e inclusiva", por lo que dejó la AI Diffusion rule sin aplicar.

La Administración Trump creó sin pretenderlo un vacío legal que ha sido aprovechado por muchas compañías chinas

Aquí llega el giro inesperado de los acontecimientos. Al suspender su aplicación, la Administración Trump creó sin pretenderlo un vacío legal que ha sido aprovechado por muchas compañías chinas. La AI Diffusion rule exigía la concesión de una licencia por parte del Departamento de Comercio de EEUU para poder vender chips a filiales extranjeras de empresas chinas. Al no prosperar esta regulación, según SCMP, durante el último año muchas empresas chinas han comprado con total libertad desde sus filiales en Malasia las GPU Blackwell y Rubin de Nvidia, y MI350x de AMD.

Hace apenas 48 horas la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio de EEUU publicó una directriz que persigue cerrar ese vacío legal. Lo que hace es, sencillamente, exigir el cumplimiento de los requisitos de licencia para los chips avanzados destinados a entidades con sede en China, incluso cuando esas entidades están ubicadas físicamente fuera del país. No obstante, esta nueva directriz no exige que los centros de datos dejen de utilizar los chips ya adquiridos, por lo que según Chris McGuire, un experto en tecnología y exfuncionario del Departamento de Estado, "cierra un vacío legal, pero deja otro abierto".

McGuire no especifica cuál es ese segundo vacío legal, pero los expertos apuntan a la vía que sigue abierta a través de TSMC: las filiales chinas también pueden acceder a la capacidad de fabricación del gigante taiwanés de los semiconductores sin que la nueva directriz lo regule explícitamente.

Imagen | Nvidia

Más información | SCMP

En Xataka | Nos podemos ir olvidando de una IA sin alucinaciones por ahora. El director general de Nvidia explica por qué