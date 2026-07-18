Unos pescadores de Benicarló creyeron pescar chatarra romana: era el mayor lote de cascos medievales hallado en España

Corría el año 1990 cuando las redes de unos pescadores locales "pescaron" dos grandes bloques metálicos frente a la costa de Benicarló (Castellón), como cuenta la Universidad de Alicante. En su interior había decenas de cascos de hierro que inicialmente se pensó que eran romanos. Al fin y al cabo, todas las pistas apuntaban en esa dirección: aparecieron junto a ánforas romanas, anclas también romanas y cascos de bronce del tipo Montefortino, un modelo usado durante las Guerras Púnicas. Casi 40 años después, se ha descubierto el error: eran antiguos pero no tanto.

El hallazgo. De hecho, eran casi 1.500 años más modernos de lo que se pensaba inicialmente. Este nuevo estudio ha identificado al menos 43 cascos enmarañados y fundidos por la corrosión como pertenecientes a la Baja Edad Media. La clave para la identificación no ha sido el metal, sino los restos textiles que quedaban dentro de algunos cascos, que gracias a que quedaron adheridos y sellados por las concreciones marinas, aguantaron hasta que han podido datarlos con radiocarbono.

Por qué es importante. Con 43 ejemplares, según la Universidad de Alicante el conjunto constituye la mayor colección conocida de cascos medievales recuperada en aguas españolas y hasta en el Mediterráneo occidental. Además, son una rareza poco dumentada según el equipo de investigación: un equipo de infantería que no pertenecía a la élite, fabricado en talleres menores y distribuido por mercados secundarios o regionales, y previo a la estandarización europea de las armaduras de placas.

Por otro lado, esta corrección varias décadas después sirve como ejemplo para ilustrar un problema común en arqueología: la datación por asociación, es decir, si los restos que hay al lado son antiguos, esto también. Sin embargo, si esa hipótesis no está apoyada con métodos científicos absolutos, pueden cometerse fallos clamorosos.

Por otro lado, también constituye una rareza poco documentada, según el equipo de investigación: un equipo de infantería que no pertenecía a la élite, fabricado en talleres menores y distribuido por mercados secundarios o regionales, y previo a la estandarización europea de las armaduras de placas.

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Contexto. Las fechas de la datación encajan con un momento de fuerte inestabilidad en la costa valenciana. El estudio documenta que la piratería islámica en el litoral pasó de ataques esporádicos a una amenaza estructural desde mediados del siglo XIV, lo que llevó a fortificar la costa con torres de vigilancia y a movilizar milicias locales. En este escenario, un cargamento de cascos baratos de infantería pudo ir destinado a tropas del Reino de Valencia, compañías mercenarias o milicias municipales.

Por tipo, estos cascos se enmarcan justo antes de que Europa estandarizara la armadura de placas del siglo XV, cuando los talleres de Lombardía y Milán empezaban a dominar la producción a gran escala. Antes de eso, la armadura variaba enormemente en función de la región.

En detalle. Las muestras se enviaron a dos laboratorios independientes para su datación, uno en Miami y otro en Mannheim, donde se usó espectrometría de masas con acelerador. Cuatro de las cinco dataciones se enmcarcaron entre el tercer cuarto del siglo XIV y comienzos del XV y la quinta se desvió, apuntando a ser más tardía (más de 100 años más tarde). Como curiosidad, el tejido resultó ser una tela sencilla de tafetán, con hilos de fibra vegetal, probablemente un forro o acolchado interior.

Sí, pero. El equipo de investigación señala que el origen exacto de los cascos queda abierto: pudieron fabricarse localmente en la península ibérica o llegar por las rutas comerciales del Mediterráneo occidental, en aquel momento dominadas por los talleres del norte de Italia. La Corona de Aragón, con Valencia como centro productor y exportador de armas, mantenía un tráfico comercial intenso con mercaderes genoveses que operaban en sus puertos.

Esa quinta datación, que se comporta como un valor atípico, apunta más a una contaminación producida en el fondo marino que a que el casco tuviera un uso más prolongado y en algún momento le cambiaran el forro interior. En cuanto al motivo del hundimiento, el estudio solo apunta a la piratería, lo que es una suposición razonable, pero no un hecho probado.





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