Dinamarca está preparando una colosal isla artificial donde quiere enchufarse media Europa para recibir energía

Europa depende de terceros para recursos estratégicos tan valiosos como el gas o el petróleo, así que la transición energética es una prioridad absoluta. Entre las renovables esenciales para esa transición está la energía eólica y hay un sitio que es un filón: el mar del Norte. La cuestión está en conectar ese enorme campo de aerogeneradores con el resto del continente y ya sabe cómo: con una nueva isla en Dinamarca.

La isla artificial danesa. Dinamarca quiere construir una isla artificial en el mar del Norte que funcione como una suerte de "enchufe gigante" para conectar cientos de aerogeneradores marinos de varios países europeos a la vez. La North Sea Energy Island, que así se llamará, se construirá a unos 80 - 100 kilómetros de la costa oeste de Jutlandia, costará unos 28.000 millones de euros según la Agencia Internacional de la Energía y la empresa encargada de su gestión será la operadora danesa Energinet.

Aunque inicialmente tendrá una capacidad de 3 GW, la idea es ampliarla a 10 GW para 2040, suficiente como para abastecer unos diez millones de hogares europeos. La instalación combinará electricidad, está sobre la mesa la producción de hidrógeno y en el futuro podrá incorporar almacenamiento energético.

Por qué es importante. Porque según Energinet, es la mayor obra de infraestructura en la historia de Dinamarca, pero este es un proyecto multinacional para acelerar el despliegue eólico marino y fortalecer la infraestructura energética entre los países del mar del norte.

Además, agrupar la conexión de varios parques eólicos en un único punto permite repartir costes de infraestructura y colocar las turbinas más lejos de la costa, donde el viento es más constante. Por otro lado, esta isla producirá hidrógeno verde para barcos y aviones, dos industrias de compleja electrificación.

Contexto. Este proyecto nació fruto del acuerdo climático de Dinamarca de 2020, cuando su parlamente aprobó la creación de dos islas energética: esta de origen artificial en el mar del Norte y otra menor de origen natural en Bornholm, en el mar Báltico.

En mayo de 2022, el proyecto se afianzó con el acuerdo entre los ministerios de Energía de Alemania, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca, que establecieron la capacidad inicial y sus conexiones. El proyecto se enmarca dentro de la estrategia europea más amplia de electrificación renovable marina, que la Comisión Europea impulsa desde 2019 con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática para 2050.

En detalle. Dinamarca tiene la participación mayoritaria de esta infraestructura crítica a través de Energinet, constructora y propietaria de la red hasta el país. El resto de conexiones internacionales se establecerán con operadores de cada país, como Elia (Bélgica) o Amprion (Alemania). La isla estará conectada con Dinamarca por Gammelgab, en el municipio de Varde, y la conexión con la red eléctrica se realizará en una planta en Revsing, en el municipio de Vejen, según confirmó Energinet.

Sí, pero. La producción de hidrógeno en la isla todavía es una asignatura pendiente de los avances tecnológicos en el segmento durante la próxima década: todo es una cuestión de viabilidad económica, o lo que es lo mismo, si sale más rentable producirlo en la isla o en la costa.

El potencial de descarbonización es enorme y el respaldo político también, pero ya lleva retrasos y aumento de los costes: originalmente estaba prevista para 2033 y ya sabemos que no se materializará al menos hasta 2036. También genera preocupación en materia ambiental: el diseño contempla convertir estructuras de protección en arrecifes artificiales y monitorizar la biodiversidad marina, pero aún sigue pendiente de lograr los permisos ambientales pertinentes. En pocas palabras, esta isla energética hoy es más un proyecto que una realidad.





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