Hay gente que piensa que Europa debe recuperar la mili. Lo sucedido en Alemania les ofrece una desagradable sorpresa

Aún es pronto para saber si Alemania tendrá o no éxito con su nueva 'mili' voluntaria, pero algo está claro: las autoridades germanas han reavivado una figura que estuvo de capa caída durante años, el objetor de conciencia. Aunque Berlín no aplica un sistema de reclutamiento obligatorio, miles de jóvenes del país han querido curarse en salud iniciando los trámites para beneficiarse de su derecho constitucional a no tener que empuñar un arma. Solo durante los seis primeros meses del año se han registrado más peticiones que en todo 2025.

Incluso se ha superado a 2011, año en el que se acabó la 'mili' obligatoria.

¿Qué ha pasado? Que el Bundesrat ha logrado algo inesperado (o no) con su nueva ley de servicio militar voluntario. Su propósito era darle un empujón a los reclutamientos para que las Fuerzas Armadas germanas (Bundeswehr) pasen de sus alrededor de 184.000 efectivos actuales a entre 255.000 y 270.000 en 2035, pero todo indica que han activado un mecanismo que empuja en sentido opuesto: cada vez más jóvenes se declaran objetores de conciencia, es decir, apelan a su derecho constitucional a que nadie les obligue a usar armas o ser soldado.

Eso no significa que la nueva 'mili' alemana no esté funcionando (para afirmar tal cosa sería necesario manejar datos actualizados de reclutamiento), pero sí que su futuro no será tan apacible como querría el Gobierno de Friedrich Merz.

¿Tantos objetores hay? Sí. Los datos los ha avanzado Redaktions Netzwerk Deutschland (RND) y muestran que la figura del objetor está experimentando un auténtico boom en Alemania. Solo durante el primer semestre de 2026 la Oficina Federal de Asuntos Familiares y de la Sociedad Civil recibió 5.862 solicitudes de ciudadanos que querían declararse objetores de conciencia. Son casi un millar cada mes, pero el dato destaca sobre todo cuando se pone en contexto.

Durante todo 2025 el Gobierno anotó 3.867 peticiones y en 2024 fueron solo 2.249. En 2011, año en el que se suspendió la 'mili' obligatoria, se registraron 4.348. El balance de la primera mitad del año no solo muestra un claro repunte, también sugiere que los jóvenes germanos están cada vez más preocupados por el tema: el 60% de esas solicitudes se presentaron entre abril y junio, cuando el país se vio sacudido por varias polémicas relacionadas con la nueva ley militar, como si los hombres necesitan autorización para salir del país más de tres meses.

¿Pero hay o no hay 'mili'? Sí. Y no. No hay un servicio obligatorio como el que existía en España hasta 2001 o aplicaba Alemania hasta 2011, pero sí que existe un nuevo marco legal con el que Berlín aspira a ganar reclutas voluntarios.

Para entenderlo hay que remontarse a diciembre de 2025, cuando la Cámara Alta del Parlamento alemán aprobó un proyecto de ley de servicio militar que empezó a aplicarse ya el 1 de enero de 2026. Su objetivo es muy simple: sumar miles de nuevos soldados a las Fuerzas Armadas del país (Bundeswehr), aunque con bastante pedagogía y apelando en un principio a la voluntariedad.

En la práctica eso significa que ahora mismo los alemanes que cumplen la mayoría de edad solo están obligados a pasar dos trámites relativamente inocuos y sencillos. "Los hombres nacidos en 2008 o con posterioridad deben participar en el proceso de registro militar. Esto incluye rellenar un cuestionario y pasar un examen médico realizado por personal sanitario", explica la Bundeswehr.

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¿Sabemos algo más? Sí. El ejército explica en detalle cómo aplicará el sistema. La idea es que todos los jóvenes alemanes que cumplan la mayoría de edad (unos 650.000 cada año) recibirán un cuestionario online en el que se le pregunta si le interesa o no la vida militar. Los hombres están obligados a responder. Para las mujeres es opcional. Si la respuesta es afirmativa, las Fuerzas Armadas invitan a los voluntarios a un centro de reclutamiento para continuar con el proceso.

El sistema aún se está implantando, pero a finales del año pasado la prensa alemana hablaba de que, en una segunda fase, ya avanzado 2027, los varones de 18 años también deberán someterse a un examen médico que será obligatorio tanto si optan al servicio militar voluntario como si no lo hacen.

"Nadie obliga a nada, salvo a rellenar un cuestionario que refleja los datos registrados y a pasar un examen médico que no hace daño a nadie", reivindica el ministro de Defensa alemán, el socialdemócrata Boris Pistorius. "El Estado no se protege solo. Eso lo tienen que hacer personas que estén dispuestas a defenderlo y no se queden de brazos cruzados esperando a que otros lo hagan".

¿Cuál es el objetivo? Lo apuntábamos antes: convertir al ejército alemán en una referencia europea. Y eso pasa por llega a mediados de la década de 2030 con 460.000 efectivos, entre personal activo (260.000) y reservistas (200.000). No está mal si se tiene en cuenta que en 2025 prestaban servicio 184.000 soldados.

En Alemania ya bota la idea de que, si no se alcanza ese objetivo mediante el reclutamiento voluntario, el Gobierno podría ir más allá y apostar por un modelo obligatorio. Eso requeriría en cualquier caso un nuevo trámite parlamentario.

Por lo pronto, a la vista de los cambios que está impulsando el Ejecutivo de Merz, la amenaza de Rusia y el discurso de rearme avivado por Donald Trump, cada vez más jóvenes optan por declarase objetores. Curiosamente también hay gente que realiza el camino inverso, aunque menos: el diario Neue Osnabrûcker asegura que durante el primer trimestre 233 personas renunciaron a su derecho a rechazar el servicio militar. Se suman a las 781 que lo hicieron en 2025.

Imágenes | Simon Infanger (Unsplash) y Filip Andrejevic (Unsplash)

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