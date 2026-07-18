Apple desbanca a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo por unas horas. El secreto está en el gasto de la IA

Hace dos años llegó el sorpasso y Nvidia adelantó a Apple convirtiéndose en la empresa más valiosa del mundo por vez primera. Desde entonces el título ha cambiado de manos en varias ocasiones, aunque Nvidia lo ha retenido de forma prácticamente ininterrumpida desde mediados de 2025: corren buenos tiempos para el equipo de Jensen Huang, con beneficios estratosféricos gracias a la carrera de la IA en la que es uno de los grandes beneficiados.

Pero anoche, en apenas unas horas, una empresa que no atraviesa por su mejor momento: demanda a OpenAI por robo de secretos comerciales, inmersa en plena transición de su CEO, con una fuga de talentos y rezagada en IA, se erigía de nuevo como la empresa más valiosa del planeta pese a todo lo anterior. Sorpasso de Apple a Nvidia. Aunque fugaz, esta reorganización del ranking de los gigantes tecnológicos constituye todo un aviso a navegantes sobre las expectativas puestas en la IA.

Qué ha pasado. Durante la sesión del viernes y como recoge AOL, Apple llegó a estar valorada 4,88 billones de dólares, por encima de los 4,86 billones de Nvidia, que cayó un 3,5%. Fue un visto y no visto: al cierre, la capitalización de Nvidia alcanzó los 4,92 billones, superando así por poco los 4,89 billones de Apple. Fugaz pero significativo: Apple volvía al trono por primera vez desde abril de 2025.

Por qué es importante. Más allá de la anécdota bursátil, esta agitación refleja un cambio de narrativa sobre quién se beneficia verdaderamente del boom de la IA. Uno de los grandes e inmediatos beneficiarios directos es Nvidia y su liderato así lo refleja.

Toni Meadows, responsable de inversión de BRI Wealth Management, declara para Reuters que Apple es menos dependiente de la intensidad del gasto de capital y está mejor posicionada para monetizar la IA a través de servicios, el ecosistema cerrado y las actualizaciones de hardware. Nvidia asciende con ciertas fluctuaciones porque está expuesta de forma directa, pero Apple está mejor posicionada para aprovechar sus frutos con menos riesgo.

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Contexto. Nvidia viene de batir récords históricos: en octubre se convirtió en la primera empresa del mundo en superar los 5 billones de dólares de valoración: miraba al resto de las siete magníficas por encima del hombro. ¿La razón? Los chips para la IA. Apple en cambio se ha ganado el sambenito de rezagada: no invierte en modelos propios y está poniendo todos sus huevos en la cesta de Google. Sin embargo, en 2026 acumula una subida del 20% en lo que llevamos de año.

En detalle. El catalizador de este movimiento ha sido Siri: el mes pasado Apple se puso las pilas y renovó su asistente con la nueva Siri AI. Llegó tarde a la fiesta, pero parte de una posición privilegiada frente a algunos rivales y las startups de nuevo cuño: los datos personales que alberga cada iPhone y el ecosistema. Eso sí, tiene por delante descubrir cómo sacar ventaja de esa información sin comprometer la privacidad de los usuarios.

El futuro. Lo que pase a partir de ahora dependerá de si Apple logra convertir la promesa de monetización en resultados tangibles. O lo que es lo mismo: si la nueva y tardía Siri consigue plantar cara a Gemini en el ecosistema Android o competir en prestaciones con ChatGPT.

Para Nvidia, el futuro pasa por demostrar que el colosal gasto en infraestructura de IA por parte de sus clientes (hiperescaladores como Microsoft, Google o Amazon) sigue traduciéndose en pedidos cuantiosos de chips, y que no explote la burbuja de una inversión que, de momento, no ofrece un retorno suficiente. Los próximos resultados trimestrales serán el mejor termómetro para constatar si esta rotación de inversores hacia quienes monetizan la IA con menos riesgo se consolida.

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