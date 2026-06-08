La nueva Siri AI ya está aquí: dos años después y con la ayuda de Google, esto es lo que hace el asistente con IA de Apple

Apple prometió en 2024 una Siri radicalmente nueva. No llegó. La prometió de nuevo en 2025. Y tampoco llegó. Hoy, en el último keynote de Tim Cook como director general, por fin ha presentado la revisión completa de este asistente, que ahora corre sobre los modelos de inteligencia artificial (IA) de Google. Dos años de retraso. Un acuerdo multimillonario con su mayor rival histórico. Y una pregunta que flota en el aire: ¿es suficiente para recuperar el tiempo perdido?

Varios apuntes antes de meternos en harina. Apple paga aproximadamente 1.000 millones de dólares al año por licenciar un modelo Gemini personalizado de Google con unos 1,2 billones de parámetros, según Mark Gurman en Bloomberg. No es un ChatGPT integrado. Ni tampoco un acceso directo a Gemini. Es algo diferente: Apple destila esos modelos para crear versiones optimizadas para ejecución local en iPhone y Mac con sus propios requisitos de privacidad. Pero el cerebro es de Google.

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Qué puede hacer Siri AI ahora

Siri seguirá ejecutándose en los dispositivos de Apple, en local, y en la nube privada de esta empresa manteniendo los estándares de privacidad de la compañía de la manzana. Esta es la mayor promesa que nos ha hecho Apple. Y significa, sencillamente, que Google pone la inteligencia artificial. Y Apple pone la infraestructura, los chips y la promesa de que nadie, ni quiera Google, puede acceder a nuestros datos.

Por primera vez Siri tiene una app propia con interfaz oscura, campo de texto, micrófono para el modo de voz e icono para adjuntar imágenes y archivos. Las conversaciones se guardan en un historial con fecha de caducidad opcional y se sincronizan vía iCloud. Es, en esencia, un competidor directo de ChatGPT y Gemini en el propio ecosistema de Apple.

Siri AI puede ahora gestionar múltiples comandos a la vez y leer el contexto de la pantalla

El asistente ha adquirido también capacidades que llevan años sobre la mesa. Siri AI puede ahora gestionar múltiples comandos a la vez, leer el contexto de la pantalla y acceder a los datos personales del usuario para cruzar información entre el calendario, el correo y las notas. No es solo una búsqueda más rápida: es un asistente que sabe qué tienes en la pantalla y puede actuar sobre ello sin que se lo expliques detalladamente.

Por otro lado, la integración en la isla dinámica cambia la forma de invocarla: al activarla aparece un prompt de interacción con un cursor animado. Los resultados se muestran como una tarjeta translúcida, y deslizando hacia abajo se abre el modo de conversación completo.

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